En ruinas la política exterior mexicana - Indice Político

Lilia Arellano

“¿Para qué sirve la utopía? Para caminar”: Fernando Birri

• En ruinas la política exterior mexicana

• Alertas ante mayor incursión de la CIA

• Mantienen 10 familias control mundial

• Al descubierto falsedad en explosiones

• Reelección: disposiciones bajo criterios

• Q. Roo: funcionarios que no funcionan

• M. Zavala, los borrachitos y el recurso

Ciudad de México, 13 de marzo 2018.- La salida de Rex Tillerson de la Secretaria de Estado de los EU, podría no causar ningún impacto, como tampoco debería haberlo al ser nombrado Mike Pompeo, ex director de la CIA en su lugar o, provocar repercusiones la llegada de la primera mujer a la titularidad de la Agencia Central de Inteligencia Gina Haspel, acompañada de todo un historial de servicio de carrera, si se contara en México con un gobierno fuerte y se tuviera al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores un experto y no un aprendiz, incluyendo en ello a un mexicano consciente de lo que significa soberanía y auto determinación de los pueblos. Entre renuncias y despidos el gabinete original de Donald Trump prácticamente ha quedado deshecho, sin embargo objetivos y proyectos anunciados desde su campaña y que van directamente en contra de los mexicanos no se detienen.

Por ahora hablan de la situación de los EU con Corea del Norte, aunque también cuentan en la CIA con información sobre todos los países del mundo y si se ha centrado atención en el nuestro, habrá que estar muy pendientes por el fortalecimiento al Departamento de Estado norteamericano al ubicar a un recolector y analista de la información en el área desde la cual se lleva a cabo la política exterior de ese país en su máxima dimensión. Sobra señalar, mientras el vecino del Norte se fortalece en esa área, en nuestro país no encuentran más argumentos para desaparecer el CISEN, organismo pronto a olvidar el objetivo de seguridad nacional de su creación para convertirse en escucha de charlas personales de protagonistas de la política.

En medio de tal situación, se abre una ventana hacia la política exterior desde donde puede apreciarse la entrada de un viento fresco. Héctor Vasconcelos, según informó Andrés Manuel López Obrador, entraría a su gabinete una vez logrado el triunfo electoral, como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Conocedor de la materia, ha lanzado ya una serie de situaciones en las cuales México debe enderezar el rumbo, sobre todo cuando salen a la luz pública los nombres de quienes tienen el poder y la facultad de mover económicamente al mundo entero y, sabedores de lo cierto del refrán “el que paga manda”, puede verse con suficiente anticipación cual sería el futuro del país si se continúa por el camino del entreguismo y la pérdida de valores nacionales.

Ha hecho referencia a mantener, sostener principios históricos de la diplomacia mexicana como son la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos de otros países para poder exigir reciprocidad, es decir que otras naciones no intervengan en situaciones internas mexicanas. Puntualiza en asuntos que provocan vergüenza como son el envío de investigadores italianos cuyo objetivo es dar con el paradero de sus tres connacionales desaparecidos en tierras jaliscienses, o la de la policía colombiana con el fin, también, de hallar a 3 de los 4 secuestrados por elementos policiacos y sentencia: no podemos tener en territorio mexicano agentes de las fuerzas militares o policiacas norteamericanas o de otros países. Se recordará se festinó, inclusive, la incursión del FBI en la investigación sobre la explosión en Barcos del Caribe en Playa del Carmen, Quintanas Roo.

La tarea no es fácil dado el desgaste sufrido en ese renglón, las aceptaciones de diálogo con quienes no ocupan cargos oficiales en el gobierno del vecino del Norte, tal como se vio al recepcionar al yerno de Donald Trump en la residencia oficial del titular del Ejecutivo mexicano. En el mundo de hoy, reveló Vasconcelos a una reconocida agencia de información, es indispensable mantener la soberanía como eje rector de la política exterior. Puede haber diversificación de las relaciones económicas pero sin perder de vista las propias tradiciones soberanas. Sobre el tema y en entrevista con periodistas del programa Reporte 10, otro ex cónsul, Humberto Hernández Haddad, sostuvo la necesidad de darle un giro completo a la política exterior al percibirse se ha convertido en un brazo más, en extensión de los caprichos de quienes ostentan el poder, y durante los últimos tiempos solamente obedece a las instrucciones emanadas de Hacienda, anulando la carrera diplomática.

La urgente necesidad de retomar la profesionalización del servicio exterior, de llevar a las representaciones a quienes tienen claro cuál es su papel principal y llevar a retomar el cauce perdido y con ello regresar a ser un ejemplo a seguir por los países del área sujetos a presiones, paradójicamente, menores a las que enfrenta México por parte del coloso del norte, aparece tanto en los objetivos de Vasconcelos como en los señalamientos de Haddad, ambos ex cónsules en ciudades importantes de los Estados Unidos.

Por todo ello es menester contar con información sobre quiénes son los considerados amos del mundo, sobre aquellos nunca incluidos en las listas de Forbes porque el manejo es en lo oscuro, la fórmula de bajo perfil es la que ha sido conveniente para mantener y multiplicar los intereses que cada una de esas familias representa.

Nueve familias mueven al planeta desde sus muy cómodas posiciones dentro del terreno norteamericano: están los Rothschild, cuyos manejos se extienden a Londres, Berlín e Israel; los Rockefeller, presentes en Estados Unidos e Israel; los Morgan, ingleses; los Lazard, franceses; de Israel e Italia dan cuenta en el terreno económico y político los integrantes de la familia Mosés; contra lo que durante varias décadas se ha creído, son los alemanes de apellido Warburg quienes tienen en su poder el destino del país gobernado por Ángela Merkel; ese poderío ha sido empleado no solo en el país con mayor influencia en el Continente Europeo sino se extiende a los Estados Unidos en donde compite con los Lehman y los Goldman insertos en industrias, comercios y fraccionamientos de lujo; la competencia son los de la familia Kuhn Loeb (Alemania y EEUU).

Según informaciones ya públicas, tanto los Rothschild, gigantes de la banca inglesa como el Goliat petrolero Daniel Rockefeller, están por encima de los presidentes de Estados Unidos, son, se asegura, sus patrones desde inicios del siglo pasado. Integrados en las decisiones de la Reserva Federal, inundan de dólares al mundo. Trabajan de manera directa con el Club Bilderberg, con el club de Bancos Centrales del Mundo, con el Club de Roma, el FBI, la CIA, el Pentágono y gozan de los estudios y estrategias surgidos del Instituto Tavistok, expertos en control sicológico masivo a través de la televisión, mantienen férreos controles económicos. La información difundida establece 10 puntos a observar de manera minuciosa y directa, recalcando que la “obra maestra” de estos grupos quedó ejemplificada en el auto-atentado de las Torres Gemelas::

Derrumbe a las 5 pm de la TERCERA Torre (WTC ) sin que ningún avión la haya tocado, de la misma manera y a la misma velocidad de caída libre, en que cayeron las torres gemelas Incautación de videos que muestran explosiones muy por debajo de donde chocaron los aviones y donde se ve caer metal derretido (el combustible de avión jamás derrite el metal)

Restos de “Thermite”, poderoso explosivo usado en la industria de la demolición militar, encontrados en el polvo blanco que expulsaron las torres al derrumbarse. Al Qaeda es el nombre que le dio la CIA al movimiento de los Mujaidines que lucho contra la unión soviética en los años 80 argumento cuya falsedad exhibió a los medios de comunicación.

EEUU se esta quedando sin petróleo y planeó el atentado para saquear los campos petroleros de Irak, comercializar con órganos humanos y apropiarse de los campos de la droga amapola y opio de Afganistán, los cuales exportan a países como China para debilitar su mano de obra barata.

Lo que impacto en el pentágono no fue un avión, testigos silenciados vieron un misil tele-dirigido a un área en construcción del pentágono donde casi no había oficinas. Por eso se vio sólo un agujero y no las marcas de las alas del “supuesto avión” Luego del autoatentado, se dieron facilidades a los familiares del verdadero Bin Laden (socios petroleros de Bush), para dejar EEUU y no responder a la prensa.

Presentación en TV de una fraudulenta lista de supuestos “terroristas” que pilotearon los aviones, cuando la mayoría de ellos ni siquiera estaban en EEUU. El anuncio que le hicieron a Aaron Russo (famoso político y cineasta) en una fiesta de Nick Rockefeller, donde este le confesó que un “evento” (el supuesto atentado) ayudaría a EEUU a llevarse el petróleo de Irak, 9 meses antes que ocurriera el autoatentado!

Curiosamente, tanto el terreno de las torres gemelas como el terreno donde fue construido el edificio de la ONU, fueron donados por la Familia Rockefeller. Se advierte: “la mafia banquero-petrolera de la Reserva Federal es el origen de los males de nuestro mundo actual, Todas las guerras, atentados y provocaciones (contra Corea del Norte/Iran), el cuento de la “Gripe A” (negocio de la empresa Gilead Sciences de Donald Rumsfeld, secretario de defensa de Bush, la crisis mundial anticipada por la supercomputadora High-Frecuency co-ubicada en Wall Street. Todo esto y muchas cosas mas que nunca sabremos, tienen su origen en las decisiones tomadas por las familias mencionadas en este trabajo de investigación hecho público.

Esa es la realidad y las mulas con las cuales tocará arar, con el propósito de empezar a sacudirnos compromisos y poner freno a las intenciones intervencionistas norteamericanas cuyas consecuencias todavía llevará años superar.

REELECCION AL CUARTO PARA LAS DOCE

Las sucursales estatales del INE, siguen poniendo sobre una delgada cuerda a los ediles dispuestos a la reelección. En el caso de Quintana Roo, marcaron los lineamientos y en ellos puede verse de manera notoria son fácilmente manipulables, todo depende de quien se ordene deba ser el ganador. Así pretenden ganar confianza y, por supuesto, recurren a la llamada ciudadanización con el único objetivo de darle un barniz de credibilidad inexistente. al proceso por venir.

Basados en las determinaciones de la Suprema Corte sobre inconformidades presentadas por Yucatán y Nuevo León, en donde marcaron acciones consideradas inconstitucionales en los requisitos a seguir para los alcaldes en funciones, el IEQROO emitió las siguientes disposiciones: la reelección se podrá ejercer de manera individual por quienes ocupen los cargos en las Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías que hubieran resultado electos como propietarios o suplentes.

Quienes tengan interés en reelegirse, solo podrán ser postulados por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes tengan interés en reelegirse, solo podrán postularse para el mismo cargo y municipio en el que fueron anteriormente electos. En el caso de los Regidores, se considerará reelección al cargo independientemente de que la postulación en cuanto a la posición numeral, fuera distinta a la de la regiduría que desempeña.

Para el registro deberá, quien desee reelegirse, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; además deberán presentar ante el Consejo Municipal respectivo, o en su caso ante el Instituto, una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución y la Constitución Local en materia de reelección, adjuntando a la misma los siguientes documentos: declaración de aceptación de la candidatura respectiva; copia certificada del acta de nacimiento y constancia de residencia.

No podrán utilizar recursos públicos, tampoco usarán tiempos de radio y televisión contratados para difusión oficial, tampoco portales de Internet y redes sociales para promover su imagen o afectar la imagen de otro candidato No podrán utilizar al personal para labores de logística y proselitismo; deberán evitar eventos en los cuales se entreguen programas sociales y obras públicas, tampoco podrán usar vehículos oficiales con fines propagandísticos ni condicionar la entrega de programas sociales de índole federal, estatal o municipal ya sea en dinero o especie; tampoco retener credenciales de elector.

Para los no previstos relacionan una serie de artículos en donde se percibe solamente se tomará la decisión final aplicando criterios personales, por lo que es ahí, finalmente, en donde habrá de centrarse la atención por el “colador” a utilizar. Lo marcado solamente tendrá validez en este proceso, más adelante…Dios dirá.

CARA DURA

Sin haber hecho el menor esfuerzo para hacer retornar la seguridad de los quintanarroenses, los ediles de los principales municipios de la entidad están listos para reelegirse basados en la utilización popular del refrán “más vale viejo por conocido que…”.Los últimos días de febrero dieron cuenta de un sangriento registro: 20, ejecutan a funcionario taxista; 21, fallan intento de ejecución; 22, dos ejecutados y tres levantados a lo que se suma la explosión de la embarcación propiedad de Barcos del Caribe; 23, ejecutan a comandante de Solidaridad; 24, encuentran dos cuerpos encajuelados y calcinados; 25, asalto sangrientos, roban nómina de albañiles y matan a tres; 26, ejecutan a septuagenario; 27, balean sicarios a pasajeros de una combi y lanzan alerta contra nuevos fraudes y el 28 levanta alarma el flujo migratorio de guatemaltecos y hondureños.

¿Será por estos saldos que según el mandatario estatal Carlos Manuel Joaquín González afirma “las alertas no se minimizan? Y es verdad, porque… se ignoran.

APUNTES CARIBEÑOS

Señalamos en estas líneas con anterioridad, se hizo un profundo silencio, de meses, sobre Barcos del Caribe, cuando ésta empresa encontraba a diario espacios con información enviada por los urgidos de hundir sus embarcaciones o, quedarse con ellas. Se suspendió el prolongado mutismo con un estallido y pasan los días sin que tal evento esté debidamente aclarado. Lo claro se ve en la salida de una nueva operadora cuyo éxito está más que garantizado al contar con una ruta de traslado a través de la Laguna -cuyas embarcaciones son propiedad de quien se ha mostrado públicamente como acérrimo enemigo de los cozumeleños-, logrando con ello pasaje garantizado ante el congestionamiento vehicular existente en el área. ¿Quién entonces se ha visto beneficiado con lo ocurrido a Barcos del Caribe? Por cierto, al parecer, no es la familia Borge la propietaria de los barcos, habrá que ver a quién pertenecen en realidad y, nos enteramos, no se trata de prestanombres para que no le busquen en vano.

Si existen muchas interrogantes sobre estos asuntos y en general todos aquellos en los cuales se demuestra la comisión de delitos como lo son también las invasiones de terrenos, quienes no actúan, no se mueven ni se despeinan son los encargados del despacho de don Carlos Manuel Joaquín González. Prueba de ello es la falta de regulación de plataformas como UBER y Airbnb; lo que menos quieren son agrupaciones dispuestas a enfrentar situaciones de crisis y, no se trata de minimizar a los responsables de las distintas dependencias, sino de darle importancia a los renglones en donde el destino se ve realmente impactado, dejando de lado la politiquería vista en los últimos días.

DE LOS PASILLOS

Margarita Zavala ya logró un porcentaje cercano al mínimo para mantener vigentes a los partidos políticos y no es raro si se toma en cuenta la gran cantidad de alcohólicos registrados en el país. Seguramente considerarán los afectos a las bebidas embriagantes, habrá consejos y comprensión para la familia, con lo cual disfrutarán de la cura de una buena cruda. Aunque también sobresale debe contar la familia Calderón con un respaldo económico tan importante como las cifras extraordinarias recibidas durante el mandato de este panista logradas con los excedentes en la venta petrolera y el alza de precios del crudo. Don Felipe aseguró haber renunciado a su pens8ión y dijo la envía a las agrupaciones de lucha contra el cáncer, lo cual no ha sido comprobado. Doña Margarita no quiere ningún financiamiento público, entonces ¿cuál es el grosor de sus respectivas carteras?…

En Sonora no atraviesan por sus mejores días. Para empezar el litro de gasolina ya alcanzó los veinte pesos; en Guaymas encontraron flotando 67 paquetes conteniendo estupefacientes y, aunque en principio dijeron era mariguana, la mayoría guardaba sustancias mucho más rudas; como tienen el ejemplo de la recuperación de propiedades de los narcos, nada bien les cayó saber del terreno devuelto a la “Reyna del Sur”, a Sandra Ávila Beltrán, ubicado justo en Hermosillo, para que todos lo vean y se enteren. Ya como cereza del pastel y para conocimiento del manejo gubernamental femenino, se le ha dado a la planta de cianuro Chemours, próxima a inaugurarse en Gómez Palacio y actualmente en proceso de concluir su instalación, una protección absoluta, al grado de enviar uniformados a golpear sin piedad a pobladores inconformes con la llegada de tal plataforma contaminante…

Los del INE exigen a los gobiernos estatales justo lo que ellos no pueden dar: imparcialidad. La posibilidad de ser acusado a través de la aplicación de cualquier artículo está vigente y como espada de Damocles sobre los candidatos; aunque igual cuentan con otros renglones en donde lo prohibido está permitido, o sea que cada quien aplicará la ley como le venga en gana, muy acorde a lo referido en renglones anteriores.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de

Youtube.com/liliaarellano

Comentarios

Comentarios