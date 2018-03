Encabezan Secretario de Gobernación y titular del departamento de seguridad interna de EU, reunión bilateral - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo (AlmomentoMX).-Los Gobiernos de México y Estados Unidos acordaron profundizar esquemas de cooperación en materia migratoria bilateral; seguridad fronteriza; acciones contra el crimen organizado en lo relativo al tráfico de drogas y armas; seguridad cibernética y en el fortalecimiento de la protección civil, a fin de lograr avances significativos indispensables para mantener un diálogo franco y abierto entre ambas naciones.

Durante una reunión de trabajo entre el Secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete Prida, y la titular del Departamento de Seguridad Interna de la Unión Americana, Kirstjen Nielsen, se manifestó colaborar para generar mecanismos e instrumentos a fin de lograr una coordinación sólida y efectiva en materia de migración, así como temas de asilo y de refugio, como figuras jurídicas.

Al hacer referencia a la seguridad fronteriza, el Secretario Alfonso Navarrete Prida señaló que el ingreso de armas a territorio nacional de forma ilegal, preocupa a México. En ese sentido, destacó que se tiene que tener mayor cuidado para frenar la entrada de estos artefactos, y con ello, reducir los niveles de violencia que esto ocasiona.

Dicho propósito contribuirá desde varias vertientes, ámbitos y acciones conjuntas combatir al crimen organizado y evitar el tráfico y llegada de estupefacientes a territorio norteamericano. “Con un intercambio sólido, diáfano, y directo de cooperación en información técnica que permita tener resultados conjuntos”, refirió.

La funcionaria Norte Americana Kirstjen Nielsen, destacó que esta alianza es importante para ambos países no solo en temas de seguridad y prosperidad. Los equipos de México y Estados Unidos, comentó, trabajan de forma conjunta para que las drogas no lleguen al norte, y las armas y dinero ilícito no siga fluyendo en las dos naciones.

En la reunión estuvieron la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Patricia Martínez Cranss; el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, José Luis Stein Velasco; el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; el Director General del CISEN, Alberto Bazbaz Sacal; el Comisionado General de la Política Federal, Manelich Castilla Craviotto; el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa.

El Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Gerardo Elías García Benavente; el Coordinador de Asesores del Secretario de Gobernación, Javier Omar Rodríguez Alarcón.

El Coordinador de Asesores del Secretario de Relaciones Exteriores, Narciso Campos Cuevas.

El Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández; el agregado de la Secretaria de Gobernación en Washington, Edgar Zurita Borja.

La Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson; el Adjunto del Departamento de Seguridad Interna de la sede diplomática estadounidense en nuestro país, Edgar Ramirez.

El Subsecretario de la Oficina de Estrategia Política y Planeación, James McCament; el Jefe de Gabinete del Departamento de Seguridad Interna, Chad Wolf, el Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McAleenan.

El Director General de la Oficina de Políticas para las Américas, Michael Huston; y el encargado de Relaciones Públicas del Departamento de Seguridad Interna, Jonathan R. Hoffman.

