Encrucijada - Indice Político

Ciudad de México, 4 de mayo de 2018.- Estos días serán recordados en los anales históricos del futuro. México vive momentos cruciales. La elección presidencial de 2018 no tiene precedentes y se fragua un cambio de régimen. Enrique Peña Nieto ancla a su candidato, José Antonio Meade, y éste hunde al PRI, el cual da patadas de ahogado. Las campañas se evalúan, se reorientan y se intensifica el golpeteo, pero la intención del voto del electorado mexicano no se modifica en lo fundamental: Andrés Manuel López Obrador mantiene una ventaja de cuando menos 20 puntos porcentuales sobre su más cercano perseguidor. Incluso las mediciones del PAN confirman el rezago de su candidato, Ricardo Anaya, de ahí la desesperación por atraer votos del PRI.

Por primera vez en la historia de los comicios de nuestro país, los candidatos del priismo, José Antonio Meade, y del panismo, Ricardo Anaya, tienen una desventaja que se antoja insalvable al acortarse el tiempo para acudir a las urnas. De ahí que los dueños del poder económico salgan abiertamente a defender sus trincheras de privilegio, el actual marco legal del país, construido en las últimos legislaturas federales cuidadosamente por sus personeros en las curules en su beneficio, de sus negocios al amparo del poder presidencial. En suma defienden el statu quo: un país pobre, irritado, desigual, corrupto e impune.

Encuestadoras independientes señalan también una gran ventaja para Morena en las votaciones para la renovación del Senado de la República. Las dos Baja Californias, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, son entidades en donde reúnen el 62.5 por ciento de la votación, con lo cual sus abanderados seguramente ocuparan sus respectivas curules.

Acción Nacional, estiman, ganará en Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán. El candidato independiente representa, hasta ahora, el triunfo en Jalisco y para el PRI solamente queda Colima. Una vez contempladas las primeras minorías y los de representación proporcional, la composición daría a Morena el 61 por ciento de curules, a la alianza PAN-PRD-MC, el 49%; al PRI-VERDE-PANAL el 15% y un 3 por ciento de independientes.

Pero también los de Mitosfky consideran podría ser Morena la primera fuerza no solamente en el Senado sino también en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Solamente de mayoría consideran podrían alcanzar un mínimo de 115, aunque se inclinan por el máximo de 142 escaños. El PAN tendría mínimo 94 y su máximo apenas alcanzaría 115 diputaciones. El PRI anda apenas con un mínimo de 54 y su máximo llegaría a 90. El novedoso PES si acaso tendría 6 abajo del tricolor. Así, sumados Morena-PT-PES tendrían mayoría con 262 curules. La suma de las otras coaliciones no alcanza a la encabezada por el partido formado por AMLO.

ROSTROS AMARGOS

En tanto de nueva cuenta Andrés Manuel López Obrador mantuvo su postura de gran tranquilidad, los rostros de sus entrevistadores eran de molestia, de enojo, de confrontación. En el canal de las estrellas se llevó a cabo la llamada charla con los candidatos, iniciada el pasado miércoles con la presencia del tabasqueño quien en ningún momento dejó pasar esclarecer algunos temas como el de Odebrecht, Pemex o Ayotzinapa.

Ahora el enfrentamiento sobre el cual se lanzan reflectores es, supuestamente, con los empresarios, con la cúpula. Al respecto sostuvo su gobierno va a separar el poder político del poder económico. Y si eso fue el jueves, el viernes de plano les envió el mensaje: no estaré confrontado con quienes han actuado correctamente, pero no se tolera a aquellos que se han enriquecido ilegalmente, abusado de concesiones y otros beneficios.

Con López Dóriga y con Loret de Mola, tal como era de esperarse hubo situaciones álgidas. El “teacher” se convirtió en eco de los dimes y diretes de Anaya y Meade, a lo cual el tabasqueño simplemente respondió “es propaganda de mis adversarios”. López montó en cólera y le dijo que él no era su adversario, “ni hago propaganda”. Elba Esther fue el centro de las interrogantes de Loret y, por supuesto, poco o nada se dijo sobre la parte seria, la importante, la del proyecto de país y de la forma en la cual transcurrirá la etapa de transformación.

Eso sí dejó muy claro no habrá reelección y hará en 6 años lo que se haría en un gobierno de 12; no habrá expropiaciones; en una segunda etapa se revertirán las reformas estructurales; se pronunció en favor de mantener un Tratado de Libre Comercio. Una parte medular porque tiene mucho que ver con lo que comemos, porque es ícono de nuestro suelo, porque se nos ubicó por mucho tiempo como la cultura del maíz, fue tema por los precios de garantía.

Zuckerman se unió a Loret para cuestionar la propuesta de mantener los precios de garantía del maíz. “Vamos a dejar de comprar en el extranjero todo lo que consumimos, en la medida de los posible”, aseguró AMLO. Leo, reprochó: “el subsidio nos va a costar a los que pagamos impuestos”. El tabasqueño reviró: “como te cuesta lo mismo estar comprando el maíz en Estados Unidos o la gasolina. Se abandona el campo. El campo no sólo produce alimentos, es una forma de vida sana. Por el abandono al campo, entre otras cosas, se desató la inseguridad y la violencia. Esto no es de economicismo”.

La Mearker fue burdamente incisiva aunque solo sobresale su cuestionamiento sobre por qué no saludó ni se despidió de los integrantes del debate. Respuesta: “no soy hipócrita”. Y, lo más importante, de lo cual en estas mismas líneas se han hecho referencias: “yo no persigo, la justicia, sí”. Misil enviado directamente para quienes afirman ha perdonado a la “mafia del poder” y a todos sus integrantes.

Queda claramente expuestos los esfuerzos de Televisa por perder la poca, poquísima credibilidad que tienen. Contar con estos programas con tendencias de beneficio a un candidato cuando el país está viviendo una de sus peores etapas contribuye a buscar los ciudadanos refugio en las redes sociales, en sus pares a quienes les consideran toda la credibilidad porque, finalmente, también han resultado víctimas.

EMPRESARIOS A LA CARGADA

El club de ricos entre los más ricos del país, fundado en 1961, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) -integrado presuntamente por no más de 20 familias, pues su membresía real es secreta- entró por primera vez en nuestra historia abiertamente en la contienda presidencial en contra del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”. No tuvo otra opción pues ninguno de sus favoritos, Meade y Anaya, ni juntos ni separados son garantía de retener una Presidencia de la República a su entero servicio. Empujan afanosos una victoria electoral para el panista o el priista, es lo mismo para ellos, a cualquier costo, sin importar el cumplimiento de las leyes electorales. “Jugar el limite e incluso romper las reglas con tal de procurar incidir en el resultado electoral es la mejor manera de generarnos un futuro incierto para la democracia”, les advirtió el jueves Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien los conminó a respetar las reglas de la democracia. “Nos guste o no esas reglas son el resultado de una serie de acuerdos y compromisos para que el juego democrático se lleve a cabo en paz y sin sobresaltos”, destacó.

El primero en intentar intervenir directamente en la elección presidencial fue el hombre más rico de México, Carlos Slim, quien se opuso abiertamente a cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), negocio que le reditúa grandes ganancias, y el cual está sumido, por decir lo menos, en la opacidad en cuanto al alcance y monto de los multimillonarios contratos. Luego siguieron los socios del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quienes han sido beneficiados directamente por las privatizaciones de bienes de la nación desde la década de los 90, y ahora en su afán también de defender sus intereses económicos y negocios, promovieron subterráneamente una serie de ataques, desde diferentes flancos, contra López Obrador, utilizando medios de comunicación, muchos de ellos de su propiedad, y redes sociales, con el fin de distorsionar la opinión pública en forma negativa contra el abanderado presidencial de Morena-PT-PES. Descubierta su maniobra, fueron identificados plenamente: Alberto Bailléres González (El Palacio de Hierro, Grupo Peñoles, Grupo Nacional Provincial, entre otros negocios), Germán Larrea Mota de Velasco (tal vez el segundo hombre más rico del país, dueño del Grupo México, la minera más importante en suelo mexicano), Claudio X. González (accionista principal de Kimberly Clark de México), Alejandro Ramírez (cadena Cinepolis), Eduardo Tricio (Lala y accionista de Aeroméxico) y Roberto Hernández Ramírez (beneficiado por el “perdón” al pago de impuestos por la venta de Banamex).

Por supuesto que intentaron deslindarse y aprovecharon la coyuntura para sumar a su causa a otras cúpulas empresariales: la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Este alineamiento de cúpulas empresariales está siendo utilizado para aparentar hacer creer que toda la iniciativa privada del país está en contra del proyecto político-económico de López Obrador, cuando quienes realmente ven en peligros sus intereses económicos y negocios son sólo un pequeño grupo de multimillonarios, involucrados no sólo en la construcción del NAIM, sino en los negocios derivados de las reformas estructurales del peñanietismo, particularmente la energética y de telecomunicaciones, pero con ramificaciones a toda la estructura industrial, comercial y de servicios instalada en territorio mexicano.

FRAGILIDAD ECONÓMICA

Su estrategia se enfoca a pretender mostrar a López Obrador como culpable de sembrar desconfianza e incertidumbre en el país -lo que declara una y otra vez Ricardo Anaya, carente de propuestas para el futuro del país-, lo que llevaría a una catástrofe económica con afectaciones a la paridad cambiaria y a la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Pero lo que no señalan es que el tiradero económico ya está aquí, provocado por el régimen de Enrique Peña Nieto, que les ha servido con todo y ahora ingratamente conspiran para tumbarle a su candidato y montar a un impresentable Anaya. El gobierno del mexiquense deja las finanzas públicas en la mayor condición de fragilidad, en al menos las últimas dos décadas, de acuerdo con el subdirector de Investigación del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Francisco Lelo de Larrea Padilla.

Actualmente, México resiente una abierta vulnerabilidad fiscal, de acuerdo al análisis de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), plasmada en la minuta 58, divulgada la semana pasada. Por ejemplo, cuando Peña Nieto llegó a la Presidencia, el dólar se encontraba en 13 pesos y hora se prevé cerrará por encima de 19.60 pesos por unidad. La deuda pública se incrementó 80% en esta gestión federal, lo que deja en desventaja el arranque de la nueva administración, pues tiene que destinar recursos del presupuesto al pago de obligaciones heredadas, en un contexto de mayores tasas y un dólar más fuerte. La mala administración de Peña Nieto y sus secretarios de Hacienda, Luis Videgaray y José Antonio Meade, es clara al considerar su gestión contó con recursos extraordinarios, resultado del traspaso del remanente de operación del Banxico y de los generados por la reforma tributaria y, lejos de invertirlos, los utilizó para fondear el gasto público. Con la reforma tributaria se quitó dinero a los trabajadores y empresarios y los recursos no fueron aprovechados en inversión.

Los niveles de inversión del gobierno de Peña Nieto son los más bajos desde 1940. En inversión física, el gobierno “simplemente dejo de invertir y ésta se cayó desde el año 2015”, señaló Lelo de Larrea, al subrayar que la mayor caída se dio el año pasado. Si bien esto explica el mínimo desempeño del Producto Interno Bruto (PIB), “no corresponde al histórico flujo de ingresos extraordinarios que tuvo el gobierno desde el 2015, ni el endeudamiento que ha tenido desde el 2010”. Así, el actual inquilino de Los Pinos deja un panorama de incertidumbre, a pesar de haber contado con superávit primario, resultado de la aplicación de ingresos no recurrentes, como fue el remanente de operación del Banco de México o los que resultan de la reforma tributaria del 2013.

De acuerdo a la información del Banxico, el déficit de cuenta corriente -que depende de forma importante del flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) y está se ha dirigido principalmente a proyectos energéticos principalmente, resultado de la reforma energética- del año pasado ascendió a 18,831 millones de dólares, lo que representó 1.6% del PIB. La IED que fluyó al país el año pasado ascendió a 24,612 millones de dólares.

En términos generales, el desempeño económico del país en este sexenio es mediocre. Desde el 2016 se observa una importante desaceleración resultado de la baja inversión pública, lo que no ha contribuido al desarrollo de infraestructura, expansión de empleos y crecimiento sostenido. Si bien la economía ha generado unos 300,000 empleos, menos de la mitad corresponde a nuevas plazas, el resto tiene que ver con la regulación de empleos informales, resultado de una acción más efectiva del Instituto Mexicano del Seguro Social.

ATLACOMULCAS DE CEMENTO

Para el periodista y analista Gregorio Ortega, la transformación del país sólo ha servido para el discurso y de ahí nos revele una vez más su opinión: “El grave problema que enfrentan los del Grupo Atlacomulco es que durante el gobierno que dirigieron -como ocurrió durante los de sus predecesores desde 1982-, se mostraron incapaces de cumplir con el tramo de la transformación del país que les correspondió.

“Dejaron al tigre suelto desde 2006 y, además, a partir de esa fecha lo han hostigado, quizá está a punto de convertirlo en fiera incontrolable. Se niegan a aceptar que la parte de reingeniería social que debieron instrumentar e iniciar, ni siquiera se comenzó: la reforma educativa es inexistente, la desaparición de las escuelas normales está bloqueada, el cambio de los símbolos que propiciaron la unidad nacional: la imagen de una Revolución siempre en trabajo de parto, la idea de una nación en constante crecimiento favorecida por Pemex, Telmex y un sistema financiero reconocido y respetado, y esa ideología difundida a través del trabajo electoral y de engreimiento de la bandera, el himno y los mitos fundacionales, responsabilidad de un PRI hoy en vías de extinción y sin presencia en la campaña política, deben ser sustituidas por lo que debe representar el NAICM en la construcción del México globalizado e integrado al bloque de América del Norte.

“Como toda su tarea política y social quedó deshilvanada debido a una exagerada corrupción, a una inmoral impunidad, a la ausencia de imaginación para diseñar la comunicación visual y lógica que transmita los “nuevos sentimientos de la nación” vistos a través de pistas de aterrizaje, construcciones y un modelo de desarrollo urbano que debe representar lo que quieren que seamos como mexicanos. Pasamos de las ideas a los tabiques y el cemento.

“Enumero lo anterior para dar contexto al escenario que puede preverse como resultado de una campaña del miedo instigada por EPN, José Antonio Meade, Enrique Ochoa Reza y Aurelio Nuño, quienes serán responsables de las consecuencias de soltar a El Devorador de Hombres, que ya se comporta como lo describe Horacio Quiroga en el cuento de ese nombre:

“Con un rugido ahogado, todo lo violento que pudo ser por el obstáculo de aquella miserable cabeza que no quería abandonar, le lancé mi desafío. Aberdale, inclinándose cogió la fusta caída a mis pies, y al incorporarse vi que estaba pálido.

-¡No eres tú –me decía su palidez- el cachorro que a expensas de su libertad trató de salvar mi vida…!

Entonces, con una voz de inquebrantable imperio, que la palidez de aquel semblante de héroe hacía tanto más inaudible:

-¡Suelta! –me dijo, y esta vez en voz alta.

Durante cinco segundos en que traté desesperadamente de resistir su mirada, me sentí oprimido, dominado, achicado en todo mi ser por el centelleo de voluntad de aquellos ojos negros.

Y solté; de mis fauces abiertas y babeantes cayó la cabeza del domador que se aplastó en el suelo, desmayado…

Jamás se volverá a ver una más intensa ovación de público conquistado por un acto de sobrehumana voluntad…

“Ahora debemos preguntarnos y respondernos, con sinceridad, ¿el temor de 2006 surtirá el efecto en 2018? ¿Son los mismos electores? La sumatoria de humillación, miedo y rencor producirán frustración y violencia, y resultará muy difícil que suelten la cabeza del domador”.

ANALISTAS NO ESPERAN MEJORAS

La desatada e incontrolable violencia en el país, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la incertidumbre policía son los principales obstáculos para el crecimiento de la actividad productiva del país, según la opinión de 34 grupos de análisis y consultoría económica nacionales y extranjeros. De acuerdo a los resultados de la Encuesta de expectativas de los especialistas en economía del sector privado realizada por el Banco de México (Banxico), se recortan los pronósticos de crecimiento del PIB de 2.33% a 2.30% para el próximo año debido al pesimismo prevaleciente en la percepción económica y un clima de negocios más pesimista.

Entre las preocupaciones de los analistas económicos también se encuentran, aunque en menor proporción, la plataforma de producción petrolera, la incertidumbre sobre la situación económica interna, la política del gasto público, el aumento en precios de insumos y materias primas, la debilidad del mercado interno, el elevado costo del financiamiento interno y la incertidumbre cambiaria. En el sondeo del mes pasado se acentuó la percepción de que el clima de negocios empeorará en los próximos seis meses. La mayoría de los entrevistados -6 de cada 10- aseguran que la economía mexicana no está mejor que hace un año, y más de la mitad consideraron que es mal momento para realizar inversiones.

Las perspectivas para la generación de empleos fueron ajustadas a la baja: de 700 mil fuentes empleo que se estimaron en la encuesta de marzo, para la de abril sólo esperan la creación de 698 mil puestos. En cuanto a la inversión extranjera directa, los expertos prevén una menor captación y redujeron la proyección de este flujo de 26 mil 750 a 26 mil 358 millones de dólares. Y para 2019, también ajustaron a la baja la captación de estos recursos, de 28 mil 300 millones de dólares que se esperaban a 27 mil 437 millones de dólares.

PERDIDA HISTÓRICA DEL PODER ADQUISITIVO

El Banco de México registró el año pasado la mayor pérdida del poder adquisitivo del salario, desde la provocada por la crisis financiera y económica de 2009, debido al repunte inflacionario, esto empujó a que el monto de la cartera vencida en prestamos otorgados por la banca comercial a las familias mexicanas alcanzara en marzo pasado un nuevo máximo. A lo largo de 2017, los salarios contractuales tuvieron un incremento de 1.3 puntos porcentuales menos que la inflación registrada en el periodo, de acuerdo a los datos oficiales, lo que se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Dos terceras partes de la cartera vencida en los créditos de la banca a los hogares se concentra en el segmento de los préstamos al consumo –tarjeta de crédito incluida- de nómina y personales, así como para la compra de bienes duraderos. Al cierre del primer trimestre de este año, la cartera vencida en créditos al consumo ascendió a 32 mil 163.4 millones de pesos, cantidad superior en 17 por ciento a la reportada en el mismo periodo del año pasado y que representó 63 por ciento del total del saldo vencido del financiamiento a las familias.

CAE INGRESO PER CÁPITA

El producto interno bruto per cápita en México se ubica 13 por ciento por debajo del promedio mundial. Hace tres décadas, antes de entrar en vigor el TLCAN, éste rebasaba en 48 por ciento el promedio del mundo, sostuvo Arnulfo Gómez, especialista en comercio internacional de la Universidad Anáhuac. “Es una estrepitosa caída” la cual demuestra que los acuerdos comerciales no han generado la riqueza y los empleos bien remunerados que las autoridades federales pregonan y que ahora repiten con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), aprobado el mes pasado por el Senado.

México era la octava economía más importante del planeta en 1981; en 2001 se ubicó en el noveno sitio; y en 2017 cayó al lugar 15. “Lo más importante es que en 1981, el PIB per cápita mexicano era de 4 mil 142 dólares, 48 por ciento por arriba del promedio mundial (2 mil 799 dólares), para 2001 esa cifra se redujo a 29 por ciento y para 2017 se ubicó en 13 por ciento por debajo del promedio mundial –el producto nacional se ubicó en 9 mil 249 dólares contra 10 mil 679 dólares a escala internacional”-, lo que nos habla de la caída estrepitosa del bienestar de la mayor parte de los mexicanos”, destacó Gómez.

DE LOS PASILLOS

En un mitin en Progreso, Yucatán, Andrés Manuel López Obrador informó designó a Manuel Espino, dirigente del Movimiento Ruta 5 y formado en la cantera panista de Carlos Castillo Peraza, como su coordinador de organizaciones sociales y civiles. Espino, presidente del PAN de 2005 a 2007, señaló: “estamos promoviendo la adhesión de líderes sociales, de organizaciones, para asegurarnos no solamente de sepultar con votos la corrupción, sino de garantizar el mayor respaldo social que un Presidente de México haya tenido en toda la historia”. En el acto también estuvo otro ex presidente del PAN que se ha sumado a AMLO, Germán Martínez, quien hizo una invitación parecida a los militantes de Acción Nacional.

“El negro consentido” de Ernesto Zedillo, René Juárez Cisneros llamó a la reconciliación en el PRI, al asumir como presidente provisional de ese instituto político ante los integrantes de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional. Para que lo oyeran los tecnócratas que rodean a José Antonio Meade, dijo que “no habrá desprecio por ningún militante”. Sin embargo, confirmó que Aurelio Nuño no dejará su cargo como coordinador de campaña y seguirá en la operación de la campaña presidencial, lo que todo parece indicar garantiza siga hundiéndose.

