Enfermeras acusan a Stan Lee de acoso sexual - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero (AlMomentoMX).- El genio de Marvel, Stan Lee, fue acusado de acosar sexualmente a cada enfermera que ha estado en su casa, a quienes suele manosear, pedirles sexo oral y pasearse desnudo por la mansión solicitando que le dieran “placer” en el dormitorio.

De acuerdo con el medio Daily Mail, la compañía que provee el servicio de enfermería a celebridades y clientes de alto nivel ya ha tomado cartas en el asunto, y está en medio de una disputa legal con los abogados del creador de Spider-Man y The Avengers.

El tabloide británico reveló que Lee solía pedir a las enfermeras sexo oral mientras se encontraba en la regadera, además de pasearse desnudo y querer ser “complacido” en su dormitorio.

Stan Lee tiene 95 años y necesita atención médica prácticamente las 24 horas, pero según las denunciantes se sobrepasó con cada una de ellas. Incluso, la empresa afectada, cuyo nombre no ha salido a la luz, cortó la relación con el dibujante en 2016 después de que los dirigentes se quejaran y los acosos siguieran.

Por su parte, el abogado de Lee, Tom Lallas, negó categóricamente estas “falsas y despreciables” acusaciones, y dijo que su cliente tiene toda la intención de luchar para proteger su buen nombre y su carácter impecable.

Precisó que su cliente no han recibido ninguna denuncia penal, pero Stan Lee sí ha recibido extorsiones y chantajes para que dé dinero a cambio de no llevar el caso a los medios de comunicación.

“El señor Lee no será extorsionado ni chantajeado, y no le pagará dinero a nadie porque no ha hecho absolutamente nada”, advirtió Lallas al Daily Mail.

