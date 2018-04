EPN, respuesta tardía, ignorante y electorera - Indice Político

Lilia Arellano.

“Si se despedaza una mentira, los pedazos son la verdad”: Eugene Gladstone O´Neill.

• EPN, respuesta tardía, ignorante y electorera

• Desconoce conceptos de Patria, soberanía y dignidad

• “Cortina de humo”, su llamado mediático a la unidad

• Esconde fallas internas y yerros en la política exterior

• Debates presidenciales no definen resultado electoral

• A más de 4 décadas: Cancún envejecida y descuidada

Ciudad de México, 6 de abril de 2018.- ¡Lástima Margarito! Es la expresión más benigna que se me ocurre para calificar el mensaje enviado la noche del jueves anterior a los mexicanos, visto como respuesta a las agresiones lanzadas por Donald Trump y relacionadas con la militarización de la frontera entre México y los Estados Unidos, esa en la cual siguen avanzando en la construcción de un muro de indignidad. Es suficientemente obvio, nadie, ningún funcionario, candidato, gobernante, curulero o juez o policía iría en contra de todas las palabras emitidas en defensa de la dignidad y la soberanía, sólo que hay que tomar muy cuenta de quién provienen y el tamaño de su calidad moral para utilizarlas.

Para nuestra desgracia, Peña Nieto no entendió durante más de cinco años y medio el significado de soberanía, de dignidad, de respeto. La prueba está en la entrega del patrimonio nacional, la cual en su gestión se ha tornado en imparable al contemplar ahora a la fauna y flora existente en nuestro país. Para terminar de hundir a la petrolera a través de la Secretaría de Energía, cuyo titular es el cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell -entre paréntesis medio hermano del gobernador quintanarroense y progenitor del aspirante a la alcaldía de Cozumel, es decir, el cacique mayor-, propone eliminar el monopolio de ASSA en la venta de Hidrosina y abrir ese mercado a la iniciativa privada, es decir, otorgar contratos tan benignos como los que le permitieron a esa familia enriquecerse con esa distribución.

Llevando al campo a una situación mucho más ruinosa de la ya padecida a partir de las reformas hechas por Carlos Salinas de Gortari, enterró la soberanía alimentaria, pilar del desarrollo y la autonomía de las naciones. Ha llevado a su máximo punto la entrega de vigilancia a compañías privadas en los puertos, aeropuertos, terminales de transporte por tierra, a empresas particulares y, por si fuera poco, extranjeras. Por lo tanto, liquidó la seguridad nacional, factor importante de soberanía. Concesiones para la explotación de minas y de todos los recursos se han repartido a un cerrado núcleo de amigos, de personajes en plena función pública considerados dentro de un primer círculo de donde parten todas las negociaciones.

No puede demostrar conoce de dignidad si ni siquiera la contempló para nombrar a quien pudiera, dignamente, representar a su gobierno en el extranjero y quien festejó su confesión de ser “aprendiz” en la materia. Tampoco el designado Luis Videgaray tiene la menor idea del significado de la palabra porque, si lo tuviera, por lo menos hubiera anunciado no iba a cobrarnos por aprender. Cuando se han prestado a servir al vecino del Norte, sin dudar en el papel tan infame representado en plenas reuniones cumbres internacionales atacando a Venezuela y de manera personal a quien los venezolanos decidieron los gobernara -eso de los chanchullos electorales para ellos, para los priístas y el equipo de Peña Nieto no es nada novedoso, ajeno y mucho menos para provocar ira, disgusto o sorpresa-, dice mucho, tanto como las ilegales extradiciones fast track.

¿Siente EPN respeto por algo o por alguien? Tal vez si y éste se haga presente con largos silencios y afirmaciones a lo que su señora madre expresa los domingos por la mañana, en el inevitable y acostumbrado desayuno familiar al que poco asiste ya doña “Gaviota” y los hijos de ambos. Fuera de ese obligado encuentro, no encontramos ninguna otra acción, y menos dedicadas a los 125 millones de mexicanos esperanzados en sacudirnos los trágicos sexenios panistas. Sin justificarla, envió la iniciativa para la Seguridad Interior y cabildearon suficientemente en la Suprema Corte para lograr declarara legales los cateos y revisiones sobre los cuales extendió su autoritarismo para obligar a la rendición ciudadana.

No dejó de ser palabrería la emitida por Peña Nieto, muestra de ese patrioterismo que tanto critica de sus opositores por desconocer ampliamente cual es el significado de Patria y lo que conlleva el principio: “La Patria es primero”. Mucho se ha dicho sobre la posibilidad de cancelar el TLCAN y Donald Trump se protege ante la probabilidad de decidirse el próximo gobierno mexicano a disminuir impuestos en las zonas fronterizas y convertir esa área en un punto de atractivo para empresas no dispuestas a seguir las políticas del magnate y reacias, inclusive, a dejar de pagar impuestos cuya utilización es la mejor garantía de mantener el progreso y desarrollo de su Nación.

Este discurso meramente mediático, con el ingrediente de un llamado a la unidad, es una de tantas cortinas de humo de las que necesita EPN en el presente -y que se verán multiplicadas en el futuro- en un afán de ocultar el pésimo gobierno ejercido y responsable de hacer entrar al país en la peor crisis de su historio en materia social, económica y política, amén de despojarlo del patrimonio defendido durante décadas existente en cielo, mar y tierra. El mexiquense ha demostrado tener miedo, requiere proteger su salida porque posiblemente pretenda, como lo han necesitado los últimos ex presidentes, salir pitando de México. El rechazo popular, antes y después de sus expresiones, ya alcanza el 98 por ciento.

Eso mismo dicho por López Obrador, adquiere otro significado. Inclusive no puede señalarse lo mismo si ese respaldo a sus expresiones surge de Ricardo Anaya, cuya preferencia a las políticas norteamericanas se ha reflejado enviando a sus hijos a recibir educación en el país de Trump. Margarita, al lado de Calderón, aprendió de las ventajas de la indigna entrega; y para José Antonio Meade, las relaciones son importantísimas para México y en ello, se ha visto, no dudó ni un segundo en hacer lo necesario para lograr éstas se llevaran a cabo a gusto de los vecinos y para disgusto y daño a los nacionales.

Desde la SRE, descuidó abiertamente el tema de los migrantes, fue omiso en levantar las alertas necesarias sobre lo que vendría y protegió, cual secreto de estado, las deportaciones en masa hechas por Obama. Desde la titularidad de Sedesol y de Hacienda cumplió con todo lo demandado por organismos internacionales afines a los Estados Unidos, así que sus palabras no son sino mentiras. Para ver claramente hasta las intenciones que pretendieron fueran ocultas, en la mención sobre los candidatos a sucederlo, Peña Nieto dejó a su elegido en un tercer lugar. Nombró primero a Ricardo Anaya, lo cual pudiera parecer un síntoma de congruencia; siguió con AMLO; repitió lo dicho por Meade; y a la Margara, en un estilo poco gentil y educado, la mandó al sótano.

Reacción ésta a destiempo, material suficiente para hacer del halago de los textoservidores un comentario con su dosis de naturalidad e imparcialidad, para hablar de una unidad en la cual aparecieron, justamente, senadores y diputados y líderes sindicales, como si no hubiese estado en sus manos la aprobación a tanta pérdida de soberanía y entrega a condiciones emanadas del exterior y, para colmo, lo expresado por integrantes del Poder Judicial y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejando ver el descuido de nuestras fronteras y la aprobación para que otras manos se encarguen de la seguridad nacional.

¿Qué tal si la demanda fuera del uno por uno? ¿Un militar gringo en la frontera del lado norteamericano y otro en esa misma frontera del lado mexicano? Porque si de narcos hablamos, la responsabilidad mexicana se termina justo ahí, en esa franja, y si logran entrar ya son las autoridades vecinas quienes están en complicidad para permitir el paso y la distribución y lavado de dinero. Claro, eso no se puede.

Nos expondríamos tal vez a una declaración de guerra y no tenemos consentido ganar, porque solamente con dejarles de abastecer los estupefacientes, con cerrar las puertas a las mercancías centroamericanas y detectar la llegada de aviones cargados de estas sustancias para hacer denuncias, EEUU se vería envuelta en una crisis protagonizada por más de 30 millones de enloquecidos drogadictos. Total, con tanto arancel propuesto, lo de menos sería un bloqueo o embargo en virtud de la primera reacción: cobrarnos los préstamos.

Si tan solo don Enrique supiera lo que habla…

DEBATES PRESIDENCIALES

Los debates rara vez influyen en los resultados de las elecciones. Sin embargo, cualquier error, o cualquier golpe de demagogia en contra del oponente, puede alterar la percepción que el público tiene de los contendientes, para bien o para mal. Los antecedentes en el país no son lo suficientemente satisfactorios como para dar por sentado que ese ejercicio cumplirá con su cometido. Formatos poco funcionales, predominio de la descalificación personal sobre las diferencias de enfoque, y una escasez generalizada de ofertas concretas para el electorado, deslucieron los anteriores debates.

A 24 años del primer debate entre aspirantes a la Presidencia de la República Mexicana, los candidatos –citados por orden alfabético-: Ricardo Anaya Cortés, de la alianza Por México al Frente; José Antonio Meade Kuribreña, de la coalición Todos por México; Andrés Manuel López Obrador , de la alianza Juntos Haremos Historia, y Margarita Zavala Gómez del Campo (independiente bajo reserva), participarán en los tres debates organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los debates en México son una copia de lo acontecido en la democracia de Estados Unidos. El primer de esos ejercicios que se transmitió por televisión fue el que se llevo a cabo entre el republicano Richard Nixon y el demócrata John F. Kennedy, en blanco y negro, en 1960. No volvió a haber debates hasta que Jimmy Carter se enfrentó a Gerald Ford, en 1976. En México, tras la elección fraudulenta de 1988, cuando contendieron Carlos Salinas (PRI), Cuauhtémoc Cárdenas (Frente Democrático) y Manuel Clouthier (PAN), donde resultó “ganador” Salinas de Gortari, los debates entre los aspirantes a la Presidencia de la República cobraron importancia en la incipiente democracia del país.

Hace casi 24 años, el 12 de mayo de 1994, se realizó por primera vez en la historia democrática de México un debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República: Cuauhtémoc Cárdenas del PRD; Diego Fernández de Cevallos del PAN; y Ernesto Zedillo Ponce de León del PRI, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, en el Bosque de Chapultepec. El evento se transmitió en vivo y duró 98 minutos. Se trató más de un conjunto de exposiciones individuales que un debate y sirvió, a final de cuentas, para dejar claro el perfil de cada uno de los participantes y algunos puntos que los diferenciaban en términos políticos y socioeconómicos. Este debate se dio en medio de un escenario tensado por la reciente firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de ese año. De hecho, las críticas hacia Zedillo se centraron en la muerte de Colosio.

En la elección de la “alternancia”, acudieron Vicente Fox, por la Alianza por el Cambio; el priista Francisco Labastida; nuevamente el perredista Cuauhtémoc Cárdenas: Porfirio Muñoz Ledo por el PARM; Gilberto Rincón Gallardo por PDS; y Manuel Camacho Solís del PCD. Fue un encuentro más desarticulado y pintoresco que el anterior. Lo que más se recuerda es que Labastida se quejó de que Fox lo había llamado “mariquita”, “chaparro” y “mandilón”, y que el propio Fox no se privó de hacer media docena de comentarios burlones. El blanco de los ataques fue precisamente el ex secretario de Gobernación zedillista. Cinco de los seis candidatos presidenciales llamaron a la población a votar por el “cambio” y la alternancia en el país durante el primero de los dos debates realizados por el Instituto Federal Electoral. También queda en la memoria colectiva la promesa de Fox de hacer crecer la economía 7% anual y generar más de un millón de empleos. Promesa incumplida, por supuesto.

Durante los comicios de 2006, en el primer debate sólo asistieron cuatro de los cinco candidatos presidenciales. Andrés Manuel López Obrador, postulado por PRD, PT y Convergencia, y puntero en las encuesta, decidió no asistir. Las acusaciones se centraron en Roberto Madrazo (PRI) y Felipe Calderón (PAN). Roberto Campa (Nueva Alianza) finalmente declinó su candidatura en beneficio de Calderón, quien presuntamente “ganó” la contienda. También participó Patricia Mercado de Alternativa Socialdemócrata. En el segundo debate televisivo, aunque eran cinco los candidatos que participaban en el World Trade Center de la Ciudad de México, los ataques se centraron entre Felipe Calderón del PAN y Andrés Manuel López Obrador del PRD, quienes, según las encuestas, empataron. El priísta Roberto Madrazo se hundió en el tercer lugar.

Para las elecciones del 2012, el contenido y el resultado del segundo debate presidencial definió la condición en que se encontraban los candidatos a 20 días de la elección. Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto privilegiaron las propuestas de sus eventuales gobiernos. En contraste, Josefina Vázquez Mota emprendió la descalificación y el ataque, incluso contra Gabriel Quadri, utilizando recursos de la guerra sucia de 2006. En ese entonces, Peña Nieto pidió “un voto de confianza”, el cual, como se comprobó, traicionó.

Lo que más se recuerda del último debate presidencial es la disculpa a la ciudadanía del IFE

por “el desacierto de producción asociado a la vestimenta de una edecán”, que a la postre llamaron más la atención que las exposiciones de los candidatos. Julia Orayen, quien apareció unos segundos antes del debate, se robó la atención en las redes sociales. “No supervisamos el vestuario de la edecán y asumo la responsabilidad de lo que pasó”, explicó Jesús Tapia, productor del debate en un noticiero televisivo.

DEBATE AHORA

A diferencia de los anteriores, para los debates de esta elección presidencial, se cuenta con nuevos canales de comunicación como las redes sociales. Aún cuando están aprobados los criterios específicos para la definición del formato y la realización de dichos debates, la autoridad electoral todavía afina detalles para el encuentro. De acuerdo con algunos de los consejeros electorales del INE, como Benito Nacif, se han propuesto modalidades de participación ciudadana como encuestas de opinión pública, preguntas del público asistente al debate y participación de redes sociales.

El formato propuesto es parecido al que se practica en Chile, consistente en la participación de un moderador y un grupo de reconocidos periodistas que harían preguntas a los aspirantes, a medida que se desarrollen las participaciones de éstos. Esto requerirá una estrecha coordinación con la producción televisiva durante la transmisión del debate, a fin de que en las pantallas se pueda observar al candidato que habla y a los demás si es que se hace referencia a cada uno de los adversarios. Sin embargo, no se descarta que pueda haber más moderadores.

En sus últimas declaraciones, el consejero electoral Marco Antonio Baños dejó entrever que no sería uno, sino varios moderadores: “los moderadores van a realizar las preguntas, ellos van a formular las preguntas, los candidatos no las van a tener. Los moderadores van a poder interpelar a los candidatos, van a poder pedirles que se centren en la respuesta que es les pide y que no se evadan; los candidatos también podrán interpelarse entre sí, y van a tener que discutir entre sí”.

Tras arduas discusiones y análisis sobre la realización de estos encuentros entre los candidatos a la Presidencia de la República, los integrantes del órgano electoral que encabeza el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, acordaron los temas y subtemas que se abordarán en los debates. La última semana de febrero, durante la pasada sesión ordinaria, el presidente de la Comisión Temporal del INE, encargada de coordinar la realización de debates, a cargo del consejero Benito Nacif Hernández, anunció las sedes, temas y subtemas para cada uno de los ejercicios.

Se realizarán tres debates presidenciales: el 22 de abril; el 20 de mayo y el 12 de junio, con una duración de entre 90 y 120 minutos; habrá entre 2 y 4 moderados y habrá sondeos en redes sociales. El primero se realizará en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, con los temas: Combate a corrupción e impunidad; Seguridad pública y violencia; y Democracia, pluralismo y derechos de grupos vulnerables-

El segundo debate, el 20 de mayo, se realizará en la UABC (Universidad Autónoma de Baja California), en Tijuana, con los temas: Comercio exterior e inversión; Seguridad fronteriza y combate al crimen trasnacional; y Derechos de los migrantes; el tercer debate se efectuará el 12 de junio en el Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, con los temas: Crecimiento Económico, pobreza y desigualdad; Educación, ciencia y tecnología; y Desarrollo sustentable y cambio climático.

CIUDAD DE LAS CUATRO DÉCADAS

A sus poco más de cuarenta años, Cancún va en sentido contrario a la composición de Arjona. Tal parece que no alcanzó la experiencia debida, ni siquiera contando con todo lo vivido por la mayoría de los ciudadanos pertenecientes a otras entidades, de las cuales por una y mil razones salieron en busca de un mejor sitio para vivir. La juventud se le fue rápidamente y la mejor muestra de ello está en zonas abandonadas, en céntricas manzanas totalmente derruidas, descubiertas, lugares en donde nunca se escuchó una detonación producto del reciente bombazo -aunque proliferan las de armas de fuego y otras con las cuales ejecutan a un par de seres humanos todos los días- y, sin embargo, lucen derrumbadas.

Se avejentó al tiempo de irse percatando de la pasividad de sus habitantes, del poco o nulo interés por cuidar toda esa belleza natural existente desde que arribaron a estas tierras, nada hicieron por mantener a la vista el gran espectáculo de un mar con una esplendidez única en sus colores. Contempló la Ciudad la pasividad de sus hijos cuando se trató de hacer reconstrucciones con las cuales se permitirían regresar al paraíso antes habitado. Llegaron arrugas y más arrugas, producto de los gestos, de las gesticulaciones hechas en cada acto corrupto de las llamadas autoridades, ante la contemplación sin mayor reacción de quienes las eligieron.

Una cara triste muestran esas calles destinadas a provocar ánimo y sonrisas, debido a la permanente entrega de falsos discursos, de escuchar una y otra vez se alcanza el desarrollo aún a costa de abusar de la naturaleza. Cuando llegó la certeza de haber perdido la lucha en contra de las ambiciones económicas, por no lograr despojar de un nefasto y ridículo disfraz la perversión de grupos llegados a su suelo con objetivos claros de saqueo. Cuando el entorno dejó el color gris para adoptar el rojo, el ensangrentado. Cuando a las aguas más profundas llegaron las lágrimas.

En Cancún, esas cuatro décadas no reúnen experiencia y mucho menos juventud.

DE LOS PASILLOS

Ya la Robles la libró. Ni siquiera ella, tan ajena y con declaraciones suficientes que harían creer al más incrédulo era una lideresa universitaria alérgica a la derecha y enemiga del PRI, será castigada por su participación abiertamente demostrada dentro de la llamada “Estafa Maestra”. Ha sido exonerada y con ello se reafirma lo intocable del equipo escogido por Peña Nieto, la defensa es total, tope en lo que tope. Eso sí, tienen la pretensión -por ahora sólo la pretensión- de demandar a quien hizo semejante descubrimiento. Los de Animal Político son premiados en el extranjero por su investigación y por la valentía para hacerla pública, a sabiendas de la forma en la que se conduce el gobierno mexicano, y en este suelo se les manda a la barandilla, a defenderse de los agravios cometidos en contra de los participantes en semejante y deshonesta acción. Ya veremos si tal defensa se extiende al interior del país a lugares tan lejanos de la capital, como lo es Quintana Roo, y se olvida lo ocurrido en el Sistema de Comunicación Social. Demandarán al igual que la anciana formada en la Secretaría de Salud: “dijeron a todas”… Por cierto, habrán de ponerse las barbas a remojar porque ya viene, se aproxima, está a punto de ponerse en blanco y negro otra gigantesca deuda, ahora para pagar el rescate de playas… Dicen hubo una cordial reunión del gobernador Carlos Manuel Joaquín González con sus candidatos a las alcaldías, pero lo malo es que no estuvieron ni Chanito, el de Benito Juárez, ni la escogida para Cozumel, ni Perla, también de esa Isla y, menos aún, Portilla o su suplente. Quién sabe si el encuentro fue agradable porque, concurrido, no estuvo…

Este texto se viralizó en las redes: Esto es lo más bello y significativo que he leído sobre mi México.

Gringo: – ¿Hola, de dónde eres?

Mexicano: – Hola, soy de México

Gringo: – Aahh! La tierra del Chapo Guzmán, los narcos, la marihuana, crímenes y extorsiones.

Mexicano: – Disculpe es usted adicto, ¿verdad?

Gringo: – No!!! ¿Por qué?

Mexicano: – Porque si usted fuera deportista me habría identificado con Ana Guevara, Hugo Sánchez, Julio Cesar Chávez, “el Finito” López, “el Chicharito” Hernández, el “Canelo” Álvarez, Rafael Márquez, etc.

Y si usted fuera culto, me habría preguntado sobre las grandes culturas como los Mayas, los Aztecas, los Olmecas, los Chichimecas…

Y si usted hubiera viajado, me preguntaría por nuestras ruinas arqueológicas, nuestras ciudades coloniales, nuestras grandes megalópolis o nuestras exuberantes playas…

O por nuestra biodiversidad de selvas, playas, desiertos, bosques…

Me habría identificado con nuestros grandes pintores: Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, José Clemente Orozco. O nuestros compositores: Agustín Lara, Consuelo Velázquez, Armando Manzanero, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez. O nuestros escritores y poetas: Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Octavio Paz, Juan José Arreola, Elena Poniatowska, Amado Nervo, Jaime Sabines. O nuestros inventores y científicos: Manuel Mondragón, Guillermo González Camarera, Luis Ernesto Miramontes. O nuestros cineastas: Ismael Rodríguez, Emilio Fernández, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Emmanuel Lubezki e, incluso, Luis Buñuel que siendo español adoptó la nacionalidad mexicana…

Y si usted fuera un gourmet, me habría preguntado por los Tamales, la Cochinita Pibil, el Mole, el Adobo, los Chilaquiles, los Chiles en Nogada, el Guacamole, el Pan de Muerto, etc. O por nuestras bebidas: el tequila, el mezcal, los vinos y cervezas.

Sin embargo, veo que solo conoce al proveedor de su adicción…

Sólo quiero probarle que México es mucho más de lo que la gente ignorante cree. ¡Que somos muchos mexicanos honestos, que incluso si no nos conoce le abriremos las puertas de nuestra casa y le encantará conocernos y visitarnos, porque México es aún muchísimo más maravilloso de lo que yo pueda contarle!

