ETA pide “perdón” a las víctimas de sus atentados - Indice Político

MADRID, 20 de abril (AlMomentoMX).— Euskadi Ta Askatasuna (ETA), organización terrorista que causó la muerte de más de 850 personas, pidió “perdón” a las víctimas de sus atentados, como preámbulo de su disolución definitiva en el primer fin de semana de mayo.

El pronunciamiento fue difundido por los periódicos vascos Gara y Berria, y provocó un aluvión de reacciones en el Estado español, encabezados por el gobierno de Mariano Rajoy, que advirtió que estas palabras son el resultado del “triunfo del Estado de derecho con las armas de la democracia”.

ETA decretó el cese definitivo de la violencia el 20 de octubre de 2011. A partir de entonces tanto el grupo armado como el conjunto de la izquierda separatista vasca han ido dando pasos para la resolución definitiva del histórico conflicto y, al mismo tiempo, para sentar las bases de la reconciliación.

Entre los pasos dados destacan la entrega y localización de los arsenales secretos de ETA, su desarme definitivo, la desactivación de todos sus comandos y el paso que dará el primer fin de semana de mayo, que será su disolución definitiva bajo el amparo de un grupo de mediadores internacionales.

Hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón

A través del comunicado difundido este viernes, el grupo armado advierte: “ETA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, quiere reconocer mediante esta declaración el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada, así como mostrar su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición”.

“En estas décadas se ha padecido mucho en nuestro pueblo: muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero. Un sufrimiento desmedido. ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor, y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo”, expresó.

ETA, a la que se le atribuyen 856 víctimas mortales en sus casi seis décadas de existencia, afirmó: “Somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras.

“A consecuencia de errores o de decisiones erróneas, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto, tanto en Euskal Herria como fuera de ella. Sabemos que, obligados por las necesidades de todo tipo de la lucha armada, nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Estas palabras no solucionarán lo sucedido, ni mitigarán tanto dolor. Lo decimos con respeto, sin querer provocar de nuevo aflicción alguna”.

En el comunicado, ETA señaló que “nadie puede cambiar el pasado, pero una de las cosas más perjudiciales que se podría hacer ahora sería intentar desfigurarlo o ocultar determinados episodios. Reconozcamos todos la responsabilidad contraída y el daño causado”.

El gobierno español señaló que las palabras de ETA son “consecuencia de la fortaleza del Estado de derecho y del triunfo de la democracia frente al terror”. Además reconoció que “está bien que pida perdón”, pero que “lo debió haber hecho hace mucho tiempo”.

