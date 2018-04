Ex jugador brasileño denuncia abuso sexual - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de abril (AlmomentomMX).– El ex jugador del Santos de Brasil, Ruan Pétrick Aguiar de Carvalho denunció hace unos días el precio que tuvo que pagar para formar parte de uno de los equipos más importantes de Sudamérica.

Con el sueño de convertirse en un jugador brasileño de primera división en el Santos, Ruan Pétrik Aguiar de Carvalho dejó la ciudad de Paraná, en el sur de Brasil a los 10 años y emprendió rumbo a São Paulo.

En 2008 Ricardo Crivelli llegó al Santos buscando nuevos talentos, dos años más tarde, Crivelli y Carvalho se conocieron cuando el chico tenía apenas 11 años y vivía sólo en São Paulo.

Recientemente, el ex jugador Ruan Pétrick Aguiar de Carvalho denunció a Crivelli por abuso sexual y declaró a la policía que una noche Ricardo comenzó a tocar su cuerpo y le practico sexo oral “El tipo me prometio que me llevaría para jugar en el Santos. Y tras algunas semanas, me llamaron para entrar en el club”, contó Ruan a EL PAÍS.

Tras el hecho, el chico continuó en los equipos base del Santos en el transcurso de año y medio, sin embargo, en una segunda ocasión, Crivelli lo invitó a dormir con él en su departamento pero Ruan se negó. a partir de entonces ya no tuvo oportunidades ante el club hasta que prescindieron de él, “Mi sueño era jugar en el Santos. Y todo acabó de esa manera.”

La denuncia de Ruan ha dejado controversia aunque el hecho no ha sido confirmado y tanto Crivelli como su abogado rechazan totalmente dichas acusaciones.

