Falso que haya intentado sobornar a Santiago Nieto por caso Odebrecht: exoficial mayor de Segob - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de marzo (AlmomentoMX).- “Las imputaciones que hace el señor Nieto Castillo son absolutamente falsas y carecen de cualquier sustento. Es por ello que las rechazo categóricamente”, indicó Jorge Márquez.

Luego de que el extitular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto denunciara que el gobierno federal le ofreció dinero a cambio de guardar silencio sobre el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, el ex oficial mayor de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jorge Márquez, desmintió las acusaciones que lo refieren de manera directa.

El ex fiscal electoral ofreció una entrevista al diario The Wall Street Journal, en la que acusa al entonces oficial Mayor de la Segob de haberle ofrecido dinero para que guardara silencio y ante ello, el ahora exfuncionario envió una carta al medio para hacer algunas precisiones sobre las declaraciones de Nieto Castillo.

Precisó que como funcionario de Segob sus responsabilidades incluían mantener una comunicación plural con los distintos actores políticos, sociales, e instituciones del país, y fue en ese marco que durante cinco años y dos meses que trabajó en la dependencia sostuvo reuniones con Santiago Nieto.

“Sin embargo, las imputaciones que hace el señor Nieto Castillo son absolutamente falsas y carecen de cualquier sustento. Es por ello que las rechazo categóricamente”, indicó.

Aseguró que se ha desempeñado como funcionario público por más e 20 años y que “siempre lo ha hecho con honradez, compromiso y entrega”.

En entrevista para el diario estadounidense The Wall Street Journal, el hoy exfiscal electoral, que pese a su apellido no tiene vínculo familiar alguno con el presidente, asegura que fue despedido para así detener las investigaciones por el iniciadas no solo sobre los sobornos de Odebrecht, sino sobre otros casos de financiamiento ilegal de campañas por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Fui un fiscal incómodo para el gobierno y por eso me querían fuera”, dijo al rotativo.

Varios exdirectivos de Odebrecht han dicho a las autoridades brasileñas bajo juramento que pagaron 10 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para asegurar contratos gubernamentales para la firma. De esa cantidad, 4 millones fueron entregados en 2012, el año en el que Peña Nieto fue electo presidente, de acuerdo con el WSJ. Odebrecht ganó contratos con Pemex con valor de al menos 1,500 millones de dólares cuando Lozoya dirigió a la paraestatal. Tanto Peña Nieto como Lozoya han negado haber cometido delito alguno, y el exdirectivo petrolero no ha sido imputado.

Santiago Nieto dijo que antes de su despido había solicitado información bancaria a las Islas Caimán así como documentación a las autoridades brasileñas como parte de su esfuerzo para decidir si habría cargos contra Lozoya.

La Procuraduría General de la República dijo que Santiago Nieto fue despedido por revelar ilegalmente los detalles de una investigación en activo. Nieto había dado entrevistas a la prensa antes de ser destituido, en las que sugería que Lozoya le había escrito una carta presionándolo a dejar el asunto por la paz. Después, Lozoya hizo pública la carta, en la que únicamente solicitaba ser citado a declarar.

Según el WSJ, Nieto reconoce su error, pero asegura que la controversia sobre la carta era solo una parte de un esfuerzo mayúsculo para sacarlo de su puesto y silenciarlo.

Asegura que fue citado por un alto funcionario del gobierno en un hotel poco después de su despido. Este funcionario le digo que el gobierno quería mantener una buena relación con él y como muestra de buena fe le ofreció dinero para ayudarle mientras estuviera desempleado.

“Querían comprarme para que me quedara callado”, dijo Nieto. “Solo contesté ‘lo siento, pero no puedo recibir dinero alguno de Peña Nieto’”.

El exfuncionario Jorge Márquez confirmó al diario que se reunió con Nieto pero negó que le haya ofrecido dinero.

Además, la esposa de Nieto dijo haber recibido fotografías del exfiscal con otra mujer, así como textos en los que Nieto coqueteaba con otras mujeres, aseguró. El matrimonio terminó poco después. Luego llegaron mensajes anónimos vía Telegram en los que el remitente era “La muerte te sigue”.

“Un consejo: no te metas en problemas”, decía uno de los mensajes.

Nieto dice que hace estas revelaciones porque teme por su vida y la de sus dos hijas adolescentes. Asegura que ha reportado las amenazas a la PGR.

