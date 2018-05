Farsa empresarial - Indice Político

Lilia Arellano.

“El chiste no es cambiar de amo sino dejar de ser perro”: Manuel J. Clouthier

• Farsa empresarial

• Desplegado con duplicados y sin autorización

• Coparmex pide “carpetazo” a inútiles pugnas

• En juego evasiones y condonaciones del SAT

• “Amor y paz”, desea AMLO a rijosos del CCE

• Cúpulas carecen de representación mayoritaria

• Destapan al ex “niño verde” fenomenal fortuna

• Romero Deschamps, la cínica pareja de Meade

Ciudad de México, 7 de mayo de 2018.- El embate del presente contra López Obrador se sitúa en un supuesto enfrentamiento del tabasqueño con los empresarios. Sabedores de los “milagros” conseguidos cuando el valor fundamental es el dinero, utilizaron las siglas aglutinadoras de empresarios, industriales y comerciantes para presentar un panorama en el cual intentan hacer ver participan opinando en contra de la llegada de AMLO a la Presidencia todos los afiliados y nada más falso. De entrada y aunque han pretendido una y mil veces hacer obligatoria la filiación a la cámara de su ramo, no lo han logrado por varias razones, una de ellas porque no les sirven para nada, no buscan beneficios para los agremiados, sólo importan y se les hace necesarios en épocas como la actual, electorales.

Quienes integran el CCE y las cámaras firmantes en semejante desplegado de tres páginas y media aparecido en los diarios de circulación en la capital del país, no le deben al fisco más de 15 mil o de 7 mil o de mil y pico de millones de pesos como es el caso de las integrantes del Grupo Carso. Tampoco atraviesan por adeudos como el de 443 mil millones de Cemex o los más de 11 mil millones de Grupo México. Los que venden Coca cola en sus expendios no se acercan a los más de dos mil millones de deudas en impuestos pertenecientes a Femsa. ¿Recuerda las envalentonadas exposiciones de don Alberto Bailleres? Responden a la pretensión de obtener otro descuento porque debe 124 mil millones.

Los tenderos están en la Canaco, pero no dentro de la cámara en la cual se ubica Wal-Mart y mucho menos les han permitido deberles más de 5 mil millones, se vio el cierre de estos establecimientos precisamente por esos registros en computadora exigidos por Hacienda y con los cuales eliminaron el puntual pago único de fácil liquidación. Los acaparadores de alimentos no quieren por ningún motivo regresar al esquema de contratación laboral en el cual debían otorgar prestaciones y entregar reparto de utilidades. Les viene muy bien dividir por áreas y con diferentes registros compañías contratantes de su personal, así ninguno participa en la operación directa y, por lo tanto, las utilidades se las escamotean. Igual pasa en los bancos y en muchas otras empresas, de esas que, como Bimbo debe mil 848 millones de pesos.

Las constructoras formadas durante los últimos sexenios acapararon el mercado y destruyeron a las pequeñas. Tienen capacidad para adquirir miles de hectáreas de terrenos y especulan con ellas hasta llegar el momento de conseguir les hagan los gobiernos estatales calles, avenidas, les instalen el alumbrado y ellos edifiquen casas con mil y un vicios de construcción y las vendan en complicidad con los bancos a precios exagerados. Al final todos adquieren una vivienda millonaria, si es que todavía esta en pie cuando terminen de pagarla.

Aseguran estos empresarios ser ellos los generadores de miles de empleos, sin embargo está comprobado que son los pequeños y medianos quienes conforman el gran volumen de trabajadores. Los defraudadores del Fisco, los temerosos del orden para poner un freno a sus excesos, se tecnifican día con día y con ello eliminan a una buena parte del personal sin que exista una sola ley que les obligue a mantener la planta laboral existente hasta la jubilación de quienes serán sustituidos por maquinaria u otros equipos.

Para cerrar con broche de oro semejante tema no saldría sobrando ni estaría de más levantar una encuesta de simpatías. Saber, conocer, la opinión de los ciudadanos sobre Slim, o Bailleres, o don Claudio, o la familia Servitge, o los Larrea y llevarla inclusive al interior de esas cámaras firmantes de un escrito hecho público sin contar con las autorizaciones de todos, absolutamente todos los ahí aparecidos.

Sin embargo, el dinero de todos estos sujetos usado para causar grandes daños cuenta y cuenta mucho, tanto que por lo pronto veremos encarecer productos porque de algún bolsillo tiene que salir el efectivo para pagar la campaña antilopezobradorista y, por supuesto, no será de los de estos señores porque, simplemente es más fácil sacarle un eructo al caballo de Zaragoza que a ellos un peso, aunque de por medio les vayan miles de millones.

FARSAS DE PAPEL

El CCE volvió a invertir millones de pesos en desplegados de tres planas y media –en medios de comunicación impresos del país- con logotipos de seis de los siete organismos que integran a ese organismo empresarial, publicados este lunes para mostrar músculo político y convocarlo a un diálogo en un debate constructivo, como si ellos estuvieran legalmente compitiendo por la Presidencia de la República. Convocó a la unidad y pidió un debate constructivo, abierto, y dialogar con evidencias y argumentos de fondo. Y aseguraron que están “dispuestas a construir con gobiernos legítimamente electos”, lo cual es reiterar un hecho irrefutable: deberán trabajar con el gobierno que gane los comicios del primero de julio.

Según el desplegado son más de 300 cámaras y asociaciones del sector privado, quienes se manifiestan en ese sentido. Sin embargo, más de la mitad de dichas organizaciones son representantes estatales e incluso municipales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (75) y de cámaras de comercio afiliadas a la Concanaco-Servytur, las cuales suman 104. Los planteamientos de este nuevo manifiesto público son similares al del anterior del martes pasado, pero mucho más moderados. El CCE empresarial se adjudica la responsabilidad del nuevo comunicado. Entre cámaras y asociaciones cuenta con sólo siete organizaciones afiliadas (CMN, Concamin, Coparmex, Concanaco, ABM, AMIS y CNA), más otras cinco denominadas “invitados permanentes”: Canacintra, Cámara de Comercio de la CdMx, AMIB, Comce y Antad.

En suma, se trata de un compacto número de empresarios multimillonarios, quienes aseveran: “sólo mediante el diálogo respetuoso, en la diversidad libre, en el que todos buscamos coincidencia, se podrá lograr el país al que aspiramos”. Y, otra vez, ratifican lo obvio: estar de lado de la ley y la democracia. En todo el desplegado del sector privado es evidente un cambio de tono respecto al difundido el martes pasado por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN). “A nadie le conviene la confrontación y gane quien gane los empresarios seguirán trabajando al día siguiente de los comicios. Además, la ventaja que mantiene hasta ahora López Obrador en las preferencias electorales los organismos empresariales deben tomarla en cuenta”, consideró José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC).

La mayoría de los empresarios del país, micro y pequeños, no están afiliados ni se sienten representados por ninguna cámara industrial y están hartos del actual modelo económico. Eso, subrayó Alejandro Salcedo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Alampyme), deben tomar en cuenta en el Consejo Coordinador Empresarial. De hecho, sólo 0.2 por ciento de las empresas están catalogadas como grandes, esto es, cuentan con más de 251 empleados, y generan 64 por ciento de la producción bruta. El 95.4 por ciento corresponde a los micro establecimientos, con menos de 10 personas ocupadas, y apenas alcanzan a aportar 9.8 por ciento de la misma, de acuerdo con el IDIC.

Además, el 57 por ciento del empleo se encuentra en el sector informal, prácticamente el mismo porcentaje en todo lo que va de este siglo. Las grandes empresas emplean sólo a 29 por ciento del personal ocupado, y generan 58.7 por ciento de las remuneraciones. En tanto, las micro empresas mantienen 40 por ciento de la ocupación del país, pero sólo 10 por ciento de las remuneraciones.

Desde Guadalupe, Nuevo León, el domingo López Obrador precisó: “no vamos nosotros a pelarnos, lo resumo diciendo “zafo”, no va a haber pleito con los empresarios, con los empresarios de México muy buena relación vamos a tener siempre, y con todos, amor y paz”. El político tabasqueño anticipó la publicación del desplegado, acordado tras una reunión de los empresarios de “mero arriba asociados casi todos con Carlos Salinas de Gortari”. Pidió a los de la mafia del poder que se serenen, no va a pasar anda, lo único que va a suceder es que se les hará a un lado sin testearlos mucho, serán tratados con sutileza, nada más, que se terminará el bandidaje oficial, se acabará la robadera. Y dejo claro: “no estamos en contra de los empresarios de México, no estamos en contra de la iniciativa privada”.

MAS CLARO NI EL AGUA

En condonaciones de multas y otros descuentos el SAT dejó de recibir cerca de mil millones de pesos. Obviamente quienes obtienen estos beneficios no quieren perderlos y a eso se deben los constantes ataques al tabasqueño. Una nota de diciembre del año pasado publicada por El Financiero, elaborada por Ixel González da cuenta: Pinfra; la peruana AJE, dueña de Big Cola; Tiendas Soriana; América Móvil, la transnacional Sansmina-SCI Systems; Grupo IUSA y doce bancos, acumulan este año los mayores beneficios en la condonación de multas por parte del fisco. Datos de la autoridad a septiembre muestran que las 10 empresas más favorecidas con este perdón fiscal dejaron de pagar 794.7 millones de pesos, que representaron 43 por ciento de los mil 856 millones de pesos condonados por conceptos de multas a 3 mil 615 personas físicas y morales. En 2016 la primer decena de multas condonadas concentraron el 47 por ciento del total perdonado, destacando entre los favorecidos: el IPN, Grupo Converse de México, Banco Interacciones, Roche y Oracle de México.

En 2015 ese “top 10” representó 71 por ciento del total de multas perdonadas. “Las personas –morales y físicas- que poseen los mayores adeudos, y entre quienes podrían ubicarse los grandes contribuyentes, son los principales beneficiarios de la condonación y cancelación de créditos fiscales”, destacó el centro de análisis Fundar en su informe ‘Privilegios Fiscales’ difundido en septiembre de 2016.

Y, para mayores datos, las empresas enlistadas forman parte de las Cámaras buscapleitos y reticentes a cualquier cambio en donde se vean afectados. El móvil de los ataques se tiene perfectamente ubicado. Por eso no extraña que después del desplegado lanzado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Coparmex, presidida por Gustavo de Hoyos, señalara este lunes que es momento de dar carpetazo y aprovechar lo que queda de las campañas para construir el diálogo. En un comunicado indicó: “Nos interesaría que a partir de este posicionamiento claro podamos dar un carpetazo a este capítulo y aprovechar lo que queda de las campañas para seguir construyendo”.

El dirigente empresarial añadió que a partir de los hechos ocurridos la semana pasada entre un pequeño grupo de empresarios y el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, este es un llamado a la sensibilidad y a la concordia para buscar un punto de coincidencia, y a partir de ello privilegiar un diálogo constructivo. “Lo que esperaríamos es que en los días siguientes, de todos los candidatos, particularmente de López Obrador, con quien claramente ha habido estos desencuentros, el tono de los posicionamientos cambie y desde luego esperaríamos que no hubiera descartes personales ni tampoco estigmatización de proceso”, subrayó.

Todo parece indicar habrá un cambio de régimen y, como dice la sabiduría popular, “las calabazas tendrán que irse acomodando en el camino” que resta hacia la elección del primero de julio y, claro, en los meses posteriores, dentro del restablecimiento del Estado de derecho en el país. Tanto el candidato puntero en la contienda presidencial como los integrantes de la cúpula empresarial le bajaron al tono de su confrontación el pasado fin de semana. En Puerto Progreso, Yucatán, López Obrador aseguró que se puede poner de acuerdo con el grupo de empresarios con el que ha tenido un enfrentamiento en los últimos días si se compromete a hacer “negocios legales”.

Incluso señaló que si lo invitan a algún evento acudiría “sin ningún problema”. También los empresarios manifestaron estar dispuestos al diálogo. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que no son rapaces ni rateros, como los acusó el político tabasqueño, pero reiteró su invitación para que exponga sus ideas ante ellos. Es decir, las condiciones para limar asperezas están puestas, pero aún faltan obstáculos que sortear.

CERCA DE LA HORA “CERO”

Al compacto grupo de hombres de negocios quienes se hicieron multimillonarios al amparo del poder desde el sexenio salinista y tras la privatización de grandes empresas del Estado mexicano en la gestión de Ernesto Zedillo, así como con el otorgamiento de concesiones durante las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, las cuales los convirtieron en dueños de riquezas nacionales, y actualmente consentidos en el saliente gobierno de Enrique Peña Nieto, se les acabó el tiempo y no lograron constituir una candidatura creíble para lograr competir con Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), quien mantiene una amplia ventaja sobre sus adversarios del PAN-PRD y PRI-PVEM.

Faltan menos de 50 días de campaña y la impresión de las 93 millones de boletas para la elección presidencial arrancó el domingo. En total se están imprimiendo 281 millones 702 mil 835 boletas electorales en los talleres gráficos. Así, el “Pacto de Tlalpan”, en la casa del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, ya no pudo concretar un candidato único con las siglas PAN-PRI-PRD-PVEM-Panal-PVEM. Si se logra consolidar una declinación del candidato “ciudadano” “ priísta José Antonio Meade, quien dice corrió al dirigente nacional del partido que lo postuló sin siquiera pertenecer a ese instituto político, se tratará de sólo un pacto político, el cual no es ninguna garantía para que los presuntos sufragios del ex secretario de Estado en las administraciones de Peña Nieto y Calderón Hinojos se sumen a la causa del panista respaldado por las cúpulas empresariales. Es una apuesta riesgosa para el club de los ricos más ricos de México, a quienes por supuesto no les gusta arriesgar nada.

FORTUNAS MAL HABIDAS

Tarde o temprano la verdad sale a relucir. Al igual que otros delincuentes de cuello blanco, como los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte; de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández; de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira, y hasta el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, por sólo nombrar a algunos, parte de la riqueza el ex “Niño Verde”, hoy de 46 años, Jorge Emilio González Martínez, fue exhibida este lunes en el diario Reforma de la capital de la República.

Mientras el corrupto junior beneficiado de la franquicia política del PVEM, la cual tiene ya más de 30 años de antigüedad, se alista a ocupar su sexta posición plurinominal en el Legislativo federal y local en 24 años, en San Antonio, Texas, construye cuatro residenciales de lujo junto con su familia en el exclusivo sector de Dominion. Las casas son de empresas (Alamo Uno, Alamo Dos y Alamo Tres LLC), las cuales están a nombre de la madre y las hermanas de Jorge Emilio González Martínez, y de una mujer identificada como su prestanombres.

Los cuatro terrenos contiguos de referencia en los que la familia González construye las imponentes residencias tienen extensiones de entre 4 mil 500 y 5 mil 800 metros cuadrados cada uno, y en 2013 eran ofrecidos a precios de entre 475 mil y 560 mil dólares. Tras la construcción de las residencias, de acuerdo con estimaciones del ramo inmobiliario, el valor de cada inmueble rondará los 2.5 millones de dólares.

El padre de Jorge Emilio, Jorge González Torres, fundó el PVEM en 1986 y fue su presidente hasta 2001, cuando le heredó la dirigencia a su cachorro, quien la ocupó 10 años más. Cada año, el PVEM recibe cientos de millones de pesos de financiamiento público. El año pasado recibió 357 millones y en este año 578 millones, incluyendo la partida para gastos de campaña.

Es increíble el cinismo de muchos de los delincuentes de cuello blanco en el país. El fin de semana, Carlos Romero Deschamps, uno de los dirigentes del sindicato petrolero más cuestionados y exhibidos por su falta de probidad, acusó en un mitin en Poza Rica, Veracruz, con José Antonio Meade que “la casa está sucia” y llamó a limpiarla. “Que se den cuenta que nadie derrumba la casa porque está sucia. Que necesitamos limpiarla, claro que sí. Que necesitamos corregir todo lo que nos duele y nos incomoda, también. ¡Claro que sí! Todo eso tenemos que hacer, para hacer eso, necesitamos al hombre con más talento, más talento y con compromiso, porque no se pude dejar el destino del país a la improvisación o a la ocurrencia…”, manifestó Romero Deschamps.

El veterano líder ha sido criticado por su riqueza y lujos junto con sus hijos que viajan en aviones privados y con sus mascotas. A lo largo de su trayectoria se ha visto envuelto en muchos escándalos políticos y personales. Se les acusa a él y a su familia de enriquecimiento ilícito, así como de una vida de lujo y despilfarro a costa de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Tal vez el caso más sonado se registró en el año 2000, cuando se reveló el desvío de fondos conocido como Pemexgate, documentado por el Instituto Federal Electoral (IFE), donde se registró un desvío de 1,500 millones de pesos de los fondos sindicales en apoyo a la campaña del candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa. Aunque en 2002 la Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso judicial por el delito de peculado electoral, el proceso fue suspendido en 2006 “por falta de pruebas” y en 2011 la investigación fue finalizada de manera inapelable.

Romero Deschamps nunca ha podio demostrar de dónde ha obtenido los recursos para financiar la lujosa vida de su familia, pues tiene un sueldo en la nómina de trabajadores de Pemex de sólo $27,000 pesos. Sin embargo, en 2013, se hizo del conocimiento público que su hijo, José Carlos Romero Durán, recibió un automóvil Ferrari Enzo, con valor de 2 millones de dólares. Un año antes, se difundieron fotografías de su hija, Paulina Romero, en las cuales exhibía y presumía su “vida multimillonaria”.

Mientras, el candidato presidencial del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, sigue en la defensa de los intereses económicos de la cúpula empresarial que lo promueve y retomó este lunes la conservación de los negocios derivados de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Atacó el plan alterno de López Obrador de habilitar dos pistas en la base aérea de Santa Lucía y pidió no politizar el tema y tomar decisiones desde el punto de vista técnico. “(Hay que) seguir adelante con la construcción del nuevo aeropuerto”, conminó el panista enriquecido como secretario particular del ex gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón (2003-2009).

Y de pena ajena es ya la campaña de José Antonio Meade. En un tuit la mañana de este lunes señaló: “Voy derecho y no me quito hasta la victoria el 1º de julio. Están avisados”. Y en un mensaje a medios se comprometió a lo mismo de siempre: ampliar e incrementar la policía social a través de Prospera. “Sé cómo acabar con la pobreza”, lo que es una descarada mentira dados los cargos públicos que ha desempañado los últimos doce años.

DE LOS PASILLOS

En los días por venir, mucho cuidado deberán tener los texto servidores al servicio de intereses económicos particulares. El caso de Ricardo Alemán es ilustrativo. Uno de sus mensajes en Twitter desató una andanada de respuestas en contra y una condena mayoritaria en redes sociales. Usuarios consideraron que “insinuó un llamado a asesinar” a Andrés Manuel López Obrador. El tema se convirtió en tendencia mundial con frases aludiendo al nombre del comunicador y a otros como “#NoAlPeriodismoSicario”. La condena llevo incluso a la empresa Televisa y al Canal Once del IPN a rescindir sus contratos con Alemán.

