Festival de Pekín retira ‘Call Me By Your Name’, lo califican de censura - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de marzo (AlMomentoMX).— El Festival Internacional de Cine de Pekín retiró de su programa la película Call Me By Your Name, informó el distribuidor del filme, en un nuevo caso de censura oficial a las producciones con temática LGBT.

La película, que ganó el Oscar a mejor guion adaptado, fue retirada del Festival que se realizará del 15 al 22 de abril, dijo Sony Pictures Entertainment, sin explicar el motivo de la decisión.

La homosexualidad no es ilegal en China, pero activistas señalaron que las actitudes conservadoras en algunos sectores de la sociedad han llevado a restricciones ocasionales del gobierno.

La película, dirigida por Luca Guadagnino, relata el romance de verano entre un adolescente de 17 años y el asistente del padre del muchacho en la Italia de los años 80. Además de Mejor Guion, la cinta estuvo nominada en Mejor Película y Mejor Actor.

La cinta fue retirada después que la propuesta de selección no fue aprobada por los reguladores, explicó una persona con conocimiento del asunto. Hasta el momento, la organización del festival no ha dado comentarios al respecto.

China ha censurado durante mucho tiempo la violencia o el contenido sexual en el cine. Las películas con temática gay, en particular, han tenido una recepción dispar, ya que algunas fueron prohibidas mientras que otras pudieron ser estrenadas.

Sin embargo, en Pekín se han suspendido en varias ocasiones ciclos de cine gay, concursos de belleza dirigidos a este tipo de colectivos, y las relaciones LGBT están prácticamente ausentes de cualquier película o serie de televisión producida localmente.

