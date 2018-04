Fortalecen México y Noruega cooperación científica y técnica en pesca y acuacultura - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de abril (AlmomentoMX).-.El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Baltazar Hinojosa Ochoa, y la Embajadora del Reino de Noruega en México, Rut Giverin, firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Pesca y Acuacultura, orientado a fortalecer la investigación, el desarrollo sostenible de los mares y las oportunidades de negocio del sector privado en la materia.

Dicho acuerdo se desprendió de las reuniones bilaterales entre México y Noruega que se efectuaron en la Cumbre de los Océanos, realizada el pasado mes de marzo en Playa del Carmen, Quintana Roo, con la finalidad de impulsar políticas públicas y acciones para el uso sostenible de los recursos oceánicos y el crecimiento económico y social de las naciones.

En el marco de la visita de Estado de la Primer Ministra de Noruega, Erna Solberg, a nuestro país, el memorándum signado será desarrollado por las partes operativas que son la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), por parte de México, y el Ministerio de Comercio, Industria y Pesca del país europeo.

La cooperación establecida consiste en el intercambio de datos e información en materia de pesca y acuacultura; la elaboración de políticas y estrategias de proyectos; relación de estudios y trabajos entre las instituciones de investigación, así como evaluar las oportunidades de negocio del sector privado.

Destaca en el acuerdo la cooperación relacionada con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), en particular los procesos de ordenamiento pesquero a nivel de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Cabe señalar que los principales productos de exportación de México a Noruega en 2017 fueron cerveza, fruta congelada, tequila, cigarros, miel, salsas, aceites y grasas de pescado, pimientos, agua mineral y frutos preparados o en conserva.

Por su parte, en el mismo año, nuestro país importó bacalao, filetes de salmón, salmones secos, harina de crustáceos, pescados secos, salmones preparados y suero de leche en polvo.

Noruega pertenece al bloque de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), junto con Suiza, Islandia y Liechtenstein, conjunto de países que, desde el 2001, firmaron un acuerdo comercial con México, y actualmente está en proceso de revisión, con el interés de fortalecer la colaboración y ampliar el intercambio comercial.

En materia agroalimentaria, existen preferencias arancelarias para productos mexicanos como miel, flores, algunas frutas y hortalizas (alcachofa, coco, mango, aguacate y melón), así como productos procesados, con el interés de ampliar la exportación de cárnicos, azúcar, frutas y hortalizas.

