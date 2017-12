Fotos filtradas, me las tomé por loca no para compartir: Kate del Castillo - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de diciembre (AlMomentoMX).- Kate del Castillo condenó el ataque a su intimidad y reveló el origen de las imágenes que han circulado en la red, que le fueron hackeadas de su smartphone y en las que aparece topless y enseñando el trasero.

La protagonista de ‘La Reyna del Sur’ advirtió que las autoridades de Estados Unidos ya investigan al hacker que filtró sus selfies semidesnuda, así como las de otra famosa, como la conductora Monserrat Oliver con su pareja Yaya Kosikova.

“El FBI ya está buscando. A mí me mandaron tres fotos, hace dos semanas, donde me extorsionan diciendo: ‘quiero mucho dinero por estas fotos o las publico todas’. No hice caso”, dijo la actriz en entrevista para la revista Quién.

Del Castillo, de 45 años, aclaró que las imágenes no salieron de su teléfono ni se las mandó a nadie, simplemente “son fotos que yo de loca me tomo; no son para compartir. Es un robo. La mujer es la víctima. Nada nuevo”.

“Han sido dos años durísimos para mí, donde lo que digo y hago ha sido motivo de ataque y escarnio público. Me han tratado de denigrar de la manera más fácil siendo mujer: atacar mi moral sexual”, acusó.

Señaló que en los últimos días le han inventado desde “una relación sexual con ‘El Chapo’, 12 diputados demandándome por racismo hacia la mujer por mi documental (porque según ellos digo que todas las actrices son putas, cuando lo que dije fue hablar de mi experiencia en Televisa) y así -pasando por tantas otras cosas más- hasta hackear mi celular”, declaró.

