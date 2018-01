Guillermo Del Toro domina en los Critics’ Choice Awards por ‘La forma del agua’ - Indice Político

CALIFORNIA, 12 de enero (AlMomentoMX).- Guillermo del Toro repitió su triunfo de los Globos de Oro, al obtener el premio como Mejor Director por la película The Shape of Water (La forma del agua), que también ganó como Mejor Película durante la celebración de los Critics’ Choice Awards.

Guillermo y su equipo competían por 14 estatuillas, muchas de ellas en categorías técnicas, de las cuales obtuvo cuatro galardones (Película, Director, Diseño de Producción y Score) durante la ceremonia que se realizó en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

Del Toro agradeció que sigan existiendo compañías que apuesten por películas que pocos quieren filmar y que al final, dijo, hablan acerca de outsiders.

“Quiero agradecer a los productores porque cada vez tienen más problemas para hacer su trabajo. Tenemos que volver a contar historias que son difíciles de proponer, pero lo que me da esperanza son mis colegas”, apuntó.

“Déjenme decirles algo, hicimos esta pequeña fábula para darle voz a aquellos que no la tienen, nombre a aquellos que no tienen nombre , y hacer visibles a los invisibles, a todos; ha sido algo inigualable trabajar con todos ellos”, dijo emocionado.

En tanto, Big Little Lies fue nombrada mejor miniserie y también obtuvo premios por las actuaciones de Nicole Kidman, Alexander Skarsgard y Laura Dern. La serie The Handmaid’s Tale, protagonizada por Elisabeth Moss, ganó tres premios y Wonder Woman fue nombrada mejor película de acción, mientras que su estrella Gal Gadot recibió un premio especial por combatir los estereotipos de género.

“A lo largo de mi carrera siempre busqué papeles que destacaran el valor de las mujeres fuertes e independientes. Esta clase de historias no eran comunes, después fui la Mujer Maravilla y todas esas cualidades que buscaba las encontré en ella. Queríamos que fuera una inspiración para todo el mundo y no darle tanta atención al hecho de que fuera una mujer, todo este proceso me inspiró y espero que lo haga con otras”, dijo Gadot.

“Vivimos un tiempo de movimientos y quiero compartir este premio con quienes hacen lo correcto, mi compromiso es que nunca voy a guardar silencio y voy a continuar con este esfuerzo para unirnos por la igualdad”, finalizó.

Muchos de los galardones se otorgaron fuera de cámara, entre ellos destacó la labor de Coco, que fue nombrada Mejor Película Animada y Huye como Mejor Serie de Ciencia Ficción.

Gary Oldman también repitió premio como Mejor Actor, por su labor en Darkest Hour, donde hace una gran interpretación de Winston Churchill. Frances McDormand ganó como Mejor Actriz por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, aunque no acudió a recoger su premio.

