Hace un año, Mark Ruffalo reveló el final de Avengers: Infinity War y nadie le creyó - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de mayo (AlMomentoMX).— Aquellos que ya vieron Avengers: Infinity War saben que el final de la película es simplemente espectacular. Sin embargo, hace un año hubo una metida de pata que nadie lo notó, creyó y terminó en broma, aunque terminó siendo cierto .

Hace unos meses, el actor Mark Ruffalo (quien interpreta al doctor Bruce Banner/Hulk), reveló el final de Infinity War en una entrevista en julio de 2017. Este mega spoiler sucedió en una entrevista al programa ‘Good Morning America’ que dio junto con el actor Don Cheadle, quien da vida a War Machine.

La revelación fue tan directa que todo mundo pensó que se trataba de una broma. Todo empezó cuando el entrevistador le preguntó a Ruffalo sobre lo que pasaría en Thor: Ragnarok. Luego de voltear a ver nerviosamente a Cheadle, el actor que da vida a Hulk respondió diciendo: “Déjame decir sólo esto. A diferencia de las otras películas, las cosas no terminan bien para los superhéroes”.

Como si ese spoiler no fuera suficiente, unos segundos después a Ruffalo se le soltó la lengua en la entrevista y reveló lo que veríamos casi un año después en Infinity War: “Espera a que veas la próxima [película], todos se mueren; bueno, no. No todos”.

Don Cheadle no podía creer lo que acababa de escuchar y lo único que pudo hacer Mark Ruffalo fue poner sus manos en la cabeza. Pero en ese entonces todos pensamos que se trataba de una broma. Ahora sabemos que el actor estaba diciendo la verdad.. o casi toda la verdad, ya que no todos los héroes desaparecen en la película.

Después de esto seguramente nadie volverá a tomarse a la ligera una entrevista con Mark Ruffalo. Aquí el video de esa entrevista/metida de pata. Si quieres ver el momento exacto, recorre al minuto 2:15 .

