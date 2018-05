Inició el ataque final en contra del “Peje” - Indice Político

La semana pasada comenté en este espacio que desde la sede priista tenían diseñada una estrategia para ir con todo en contra de Andrés Manuel López Obrador para bajarlo como puntero en las encuestas, esa estrategia está en marcha, de aquí al primero de julio no hay que descartar ningún acontecimiento que se refiera a la elección presidencial, y debemos partir de la base de que en la política nada es casual.

¿Usted cree que sea casualidad que el llamado relanzamiento de la campaña del candidato oficialista, José Antonio Meade se inicie cuando el tabasqueño choca con las cúpulas empresariales que este lunes le echaron montón para rechazar las acusaciones que hizo la semana pasada en contra de prominentes hombres del dinero?

¿Usted cree que es casual que un extranjero como Mario Vargas Llosa vuelva a la carga en estos momentos para advertir que con López Obrador el país iría al desastre y recomendar que no voten por el tabasqueño, sin que la cancillería lo conmine a no meterse en asuntos que sólo competen a los mexicanos?

Otras embestidas seguirán surgiendo en esta declaración de guerra en contra del puntero en las preferencias electorales, embestidas, que además irán acompañadas de la compra de votos el día de los comicios, como los priistas mismos lo reconocen sucederá. Hay una acción concertada para impedir que el tabasqueño se salga con la suya, ya lo verán.

En el siglo pasado hubo tres aspirantes a la silla presidencial que no llegaron al poder porque no fueron del agrado de la élite, que López Obrador bautizó como “La mafia del poder”, José Vasconcelos, Juan Andrew Almazán y Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2006 no fue del agrado y todos saben lo que le hicieron en el 2018 no tiene por qué ser diferente.

Hasta hace unos días algunos analistas políticos consideraban que la elección estaba prácticamente decidida, con la advertencia de que Andrés Manuel no cometiera algún error que lo bajara del primer lugar, todo parece indicar que ya lo cometió, se metió en terrenos prohibidos, por eso los priistas están ahora más optimistas que al inicio del proceso electoral de este 2018.

****

Un José Antonio Meade evasivo que incluso retó a uno de los entrevistadores para que si tenía pruebas en contra de Carlos Romero Deschamps, las presentara ante el Ministerio Público fue el que vimos ayer por la pantalla de las estrellas, en donde por cierto le dieron más de hora y media de entrevista. De ese tiempo el 80 por ciento habló de Andrés Manuel y sus propuestas, nada sobre Anaya, parece que al panista ya se lo encargaron a las autoridades españolas sobre todo por las notas que se dieron a conocer ayer y que fueron ampliamente difundidas en las redes sociales. Por cierto no fue muy afortunada esa respuesta que el candidato ciudadano le dio a un reportero la semana pasada cuan do dijo que él había decidido la designación de René Juárez Cisneros, ¿cómo que un ciudadano no militante del tricolor designó a su dirigente? ¿No les dará vergüenza?…Silvana Beltrones aparece en tercer lugar en las preferencias para las senadurías por el Estado de Sonora, lo que advierte que no llegaría ni por la primera minoría, ¿será que hasta con su hija le van a pegar a Manlio sus enemigos en el partido que tanto defendió en las cámaras?

circuitocerrado@hotmail.com

Comentarios

Comentarios