Javier Duarte y César Duarte compartirán abogado - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de marzo (AlMomentoMX).- Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, compartirá abogado defensor con el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte; ambos serán representados por el letrado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana.

De acuerdo con el diario El Universal, Sánchez Reyes Retana informó que en días pasados sostuvo diversas conversaciones con Duarte de Ochoa para analizar la posibilidad de hacerse cargo de su defensa debido a que el abogado Marco Antonio del Toro Carazo decidió dejar de llevar el asunto.

Indicó que actualmente se está coordinando con el despacho del Toro Carazo para agilizar la transición de defensas y prepararse para las siguientes diligencias en el caso.

Javier Duarte no es el primer ex gobernador acusado de corrupción cuya defensa encabezará Sánchez Reyes Retana, quien es especialista en Derecho Penal, pues también asumió la defensa del ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, actualmente prófugo.

Este jueves, el despacho Del Toro Carazo informó que “por razones ajenas al cliente”, decidió separarse de la defensa del exgobernador de Veracruz. No obstante, en un comunicado, los ahora exrepresentantes de Javier Duarte aseguraron que las imputaciones en su contra son tan frágiles que “no deben resistir un debido proceso penal”.

Fue en abril de 2017 cuando se dio a conocer públicamente que la firma Del Toro Carazo llevaría el caso de Duarte de Ochoa, y uno de sus logros fue que un juez les concediera seis meses más para la investigación, además de lograr que no se autorizara la obtención de nuevos datos bancarios ni avalara los que ya estaban en el expediente, pues la PGR los obtuvo previamente sin orden judicial.

