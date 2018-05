Julio César Chávez pone un ultimátum a sus hijos; está cansado de sus indisciplinas - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de mayo (AlMomentoMX). — El exboxeador Julio César Chávez puso un ultimátum a sus hijos Julio César y Omar, pues aunque considera que ambos tienen facultades boxísticas, está cansado de sus indisciplinas y críticas hacia ellos.

“Ya le puse un ultimátum tanto a Julio como a Omar, no porque sean mis hijos, tienen facultades, desafortunadamente su indisciplina los ha llevado a tener esos altibajos”, señaló el legendario pugilista.

Por sus últimos resultados, sobre todo la derrota del “Junior” con Saúl “Canelo” Álvarez y la de Omar con Robert García, las críticas han sido muy severas para los hijos del tricampeón mundial, quien está cansado de la situación.

“Saben que ya estoy cansado de tantas críticas negativas hacia sus personas porque llegan a la pelea y siempre hay descuidos o no tiran golpes”, expresó.

JC Chávez confesó que en algún momento quiso que sus hijos dejarán el deporte de los puños, “me daba hasta pena porque tienen facultades, pero si llegas faltando 15 o 20 días de la pelea, empiezan a desvelarse y no rinden lo que deben de rendir”.

Aseguró que Julio César Jr. ha recibido apoyo psicológico para quitarse la ansiedad que no le permitía entrenar bien y posiblemente volverá a la actividad en julio o agosto, aunque tendrá que hacerlo en las 168 libras.

“Julio ahorita está un poco pasado de peso, pero ya está bajando. Estoy contento con mis hijos porque están bien, en estos meses que Julio no ha peleado, ve a un psicólogo y terapeutas para quitarle toda esa ansiedad que tenía, que no lo dejaba dormir y entrenar bien”, apuntó.

De Omar, quien volverá a la actividad el 19 de mayo en Durango ante el argentino José Carlos Paz, Chávez expresó que debe ganar bien y convencer para poner de manifiesto que tiene ganas de sobresalir en el deporte de los puños.

“Estoy muy tranquilo y contento, he visto a un Omar totalmente diferente, me acaba de hacer abuelo, lo veo más centrado ahora sí, debe ganar, no solo eso, ganar y convencer, tirar golpes”, concluyó el considerado mejor boxeador mexicano de todos los tiempos.

AM.MX/dsc

