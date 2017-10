Lilia Arellano.

“Quien no castiga el mal, ordena que se haga”: Leonardo Da Vinci

• Justicia selectiva

• Da EPN, jaque mate a mandatarios perdedores

• Impera la cleptocracia, el gobierno de ladrones

• Corrupción tamaulipeca: ahora cayó “El Geño”

• Tras 3 ex gobernadores cuya apuesta fue mala

• Sigue el show panista: Margara contra Ricardo

Ciudad de México, 6 de octubre de 2017.- No hay quinto malo, sentencia un refrán que bien podría ser modificado a No hay quinto peor. Tocó el turno de detener al ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, mejor conocido como El Geño. Según el procurador tamaulipeco Irving Barrios Mojica, los delitos por los cuales sería procesado son enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Uno de ellos basado en la adquisición de mil 600 hectáreas por 16 millones de pesos cuando estiman el valor real en mil 584 millones de pesos. Algo nada claro se encuentra detrás de la estrategia de detención de ex mandatarios perdedores de las elecciones del año pasado, en entidades consideradas clave para dar seguimiento al objetivo del gobierno federal actual: los negocios.

Desde siempre los tricolores han considerado a la franja fronteriza como territorio no negociable en ningún proceso y bajo el mismo concepto se manejaron durante los sexenios panistas, intentaron por todos los medios conseguir gobiernos bajo sus siglas. Salvo Baja California, incluida hace años en las concertaciones puestas de moda por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari con los blanquiazules, y en donde de alguna manera ha resultado provechosa para los tricolores, las derrotas en esos territorios son severamente castigadas y en el presente se llega al extremo, y no por un principio de justicia o de erradicar la corrupción y acabar con la impunidad, sino por los hechos registrados en las urnas.

Surgirá en breve el cargo contra El Geño de delincuencia organizada al ser señaladas empresas ligadas a Fernando Cano Martínez, personaje considerado como prestanombres del también perseguido y con petición a Italia para su extradición. Habrá de verse la disponibilidad del gobierno del mexiquense por extraditar a Hernández Flores a EU para enfrentar el par de cargos fincado y si sucederá lo mismo con Tomás Yarrington. Los casos tienen varios puntos de leve discrepancia y mucho en común: a Yarrington se le protegió durante más de una década. Transcurrió el sexenio de El Geño y el de Egidio Torre, para hacer frente a un expediente radicado desde antes de que, inclusive, dejara el poder. Pareciera se castiga al perdedor y a quien irresponsablemente para el PRI, dejó como sucesor.

Igual sucede en Veracruz. Después de seis años surge la figura de Fidel Herrera Beltrán con una serie de cargos en su contra, los cuales lo obligaron a abandonar el consulado otorgado. Perseguir y castigar a Javier Duarte se convirtió en apremios contra uno de los pocos, escasos ex mandatarios a quienes les aplauden en los estadios deportivos, tiene un historial de larga lucha dentro de su partido y de servicios al gobierno y gozaba de la amistad de Peña Nieto y su primera esposa. Por si fuera poco, consuegro del dueño de Higa, el constructor consentido del mexiquense. Fidel estaba clasificado antes de llegar al gobierno veracruzano como un sobreviviente ejemplar. Los embates de Miguel Alemán, los de los panistas e inclusive momentos difíciles con Salinas de Gortari logró superarlos.

Otro escenario similar se encuentra en Quintana Roo. Al igual que sucede con tal tamaulipeco y el veracruzano, la denuncia principal sobre Roberto Borge radica en las tierras adquiridas a precios extremadamente módicos. Aunque también, como en los casos anteriormente mencionados, surgen los prestanombres y cómplices dentro del gabinete por lo cual aparecen cargos de delincuencia organizada y peculado. Igualmente se cita en el presente a su antecesor, al senador Félix González Canto quien, a diferencia de Yarrington y Herrera, tiene fuero y, según revelan, es saludado con mucha efusión a su llegada a Cozumel, en donde mantiene su domicilio familiar, es decir, no anda huido ni tiene orden alguna en su contra, aunque sí denuncias pendientes de ser investigadas a fondo en la PGR. El frío saludo brindado por el mexiquense en la reciente reunión sobre Turismo llevada a cabo en el Hotel Presidente ubicado en la capital del país ha generado muchas especulaciones y ninguna de ellas en su favor.

Curiosamente, César Duarte, el ex de Chihuahua, lo primero que aceptó entregar fueron propiedades. Otra vez las posesiones, la tierra, los inmuebles, los ranchos. Aunque ya libraron orden de aprehensión en su contra -en Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo ganaron aliancistas PAN-PRD-, el panista triunfador en la contienda por la sucesión, Javier Corral, se ha limitado a incautarle bienes. Habrá de anotarse el nivel de los socios de don César al aparecer otro legislador también sobreviviente de siglas y tempestades: Emilio Gamboa, y no dejar de profundizar en la estatura de los negocios, uno de ellos bancario. Siendo peninsular de nacimiento, sin convicción ni orgullo de ello pero eso sí con la gran conveniencia de quedarse con la gubernatura a través de su vástago, los tentáculos del yucateco se extendieron a Quintana Roo, a fin de llevar a cabo inversiones en terrenos cuya plusvalía crece cada 24 horas, tanto hoteleras como de recreación.

Al llegar a Tabasco a la figura de Andrés Granier, punta de lanza para enviar mensajes sobre el futuro de quienes resultaran derrotados en las elecciones, surgieron las formas y métodos para emplearse al presentarlos ante el Ministerio Público. El tabasqueño parece que no entendió la importancia de la reforma energética, no vio claramente la trascendencia de la entidad que gobernaba, su eminencia petrolera y se dio el lujo de dividir al priismo y llevar a quien no consideraron finalmente sería su aliado al poder: Arturo Núñez. Seguramente que de haber sabido lo fácil que fue negociar con quien se dijo aliado hasta la muerte de Andrés Manuel López Obrador, no se hubieran cargado como lo hicieron contra el químico y se verían como acusaciones: compra de tierras.

En esta quintilla no entra el ex gobernador de Michoacán Fausto Vallejo debido a la colusión de tricolores inclusive dentro del narcotráfico. El encarcelamiento del encargado de la campaña del mandatario destituido, el surgimiento de un controlador de las autodefensas y, finalmente, la entrega del poder estatal ha sido de total responsabilidad del centro. Así que el caso entra en otro paquete en el cual tampoco tiene nada que ver la impartición de justicia o el ataque a la corrupción o ponerle fin a la impunidad

Dicen que así es la política. ¿No será es así como operan sus estrategias las mafias?

CLEPTOCRACIA, GOBIERNO DE LADRONES

Prácticamente no hay día en el cual a los mexicanos se les confirme no viven una democracia, sino en un a cleptocracia –gobierno de ladrones-, con una clase política rapaz, ineficiente, corrupta y, lo peor, impune gracias a las ramificaciones de complicidad entre los diferentes niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión.

Sin lugar a dudas, la imagen más famosa de la cleptocracia gobernante de México se tomó el 1 de diciembre de 2012. En ella posaron, tras tomar posesión, el presidente Enrique Peña Nieto y 19 gobernadores priístas. La mayoría de ellos están presos, procesados, prófugos o se sospecha por malos manejos durante su mandato. Esos mandatarios, quienes gobernaban como verdaderos ”Virreyes”, hacían cuanto deseaban en sus estados.

En esa foto destacan el neoleonés Rodrigo Medina, procesado pero protegido por la Presidencia de la República y la práctica golfista; el tabasqueño Andrés Granier ya preso; el veracruzano Javier Duarte, preso; el chihuahuense César Duarte Jaques, prófugo y presuntamente ubicado en EU; el quintanarroense Roberto Borge, preso y en espera de extradición de Panamá; aparece el michoacano Fausto Vallejo, quien dejo el cargo por escándalos criminales y su lugar fue ocupado por Jesús Reyna, hoy en prisión por la misma causa.

Resalta también el coahuilense Rubén Moreira, tocado por la sospecha de no haber actuado contra los excesos de su antecesor y hermano, Rubén Moreira; el nayarita Roberto Sandoval, acusado de complicidad con su fiscal Edgar Veytia, hoy preso en EU por narcotráfico; el colimense Mario Anguiano, acusado de desvío de recursos por el Congreso local; el tamaulipeco Egidio Torre, beneficiado de la ejecución de su hermano, y señalado por sus predecesores, los mencionados Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de permitir la impune actuación del crimen organizado.

A los anteriores seguramente se deben agregar a varios ex gobernadores: el mexiquense Arturo Montiel; el oaxaqueño Ulises Ruiz; el neoleonés Natividad González Parás; el coahuilense Humberto Moreira; el duranguense Jorge Herrera Caldera; y el poblano Mario Marín. A estos priistas deben añadirse mandatarios de otros partidos como el panista sonorense Guillermo Padrés; el perredista Ángel Aguirre de Guerrero; el oaxaqueño Gabino Cué y el morelense perredista Graco Ramírez. Más los que se acumulen en lo que queda del sexenio y… auméntele cuando termine.

SHOW PANISTA

Y… Margarita salió al aire, se posó frente a la cámara y habló de su papá, al que dice tuvo que convencer para que entrara al PAN, y de su mamá, panista desde antes que a las mujeres nos diera el voto, y de Felipe a quien conoció cuando militaban en el blanquiazul y a todos ellos les agradeció su simpatía y les aseguró no dejará de hacer política. Sonriente, con cambio de look, el pelo suelo y sin rebozo, se le vio tranquila y contenta por dejar a una organización en la que asegura se han alejado de esos principios, de aquellos en donde no se aceptaba dinero del gobierno y ¿qué quiso decir?

El entrelineado dejó claramente establecido que Anaya está en complicidad con el priísmo, lo cual es una muestra de haber olvidado el pacto de su cónyuge con quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo federal. Para otros contemporáneos de doña Margarita, su salida es una bocanada de aire fresco, la eliminación de una casta divina en esas filas, la oportunidad de darle otro vuelco a esa organización y regresarla a esas bases cuyos argumentos se sustentaban en el llamado “bien común”. Será melón o será sandía, el caso es que la vieja del otro día ya los puso en la ruta de la desaparición.

La política mexicana es parte ya del negocio del espectáculo. Este viernes siguió el show en el Partido Acción Nacional (PAN)., mismo iniciado cuando el dirigente nacional albiazul, Ricardo Anaya, le pidió a Margarita Zavala dialogar. Ésta respondió de inmediato que intentó hacerlo por años y lo señaló como responsable de la división en ese instituto político. A través de un video, el corruptible “chico maravilla” señaló: “hago un llamado a Margarita, hagamos un último esfuerzo de diálogo sincero, generoso, para preservar la unidad del PAN. Estoy abierto a dialogar, sin reservas, para alcanzar un acuerdo que nos permita caminar juntos en la construcción del futuro de México”.

En Twitter, Zavala le reviró: “Llevo dos años buscando diálogo. La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos”. Y habló y lo hizo minutos después de las dos de la tarde, de la hora prometida para anunciar si se quedaba o se iba. Optó por el plan B y señaló a su ex líder nacional de trabajar en apoyo no solamente de la división de los albiazules sino en favor de los tricolores.

Anaya también advirtió: la división sólo le sirve al PRI. Aseguró había buscado “por todos los medios” hablar personalmente con Zavala, pero no lo había logrado. “He buscado por todos los medios reunirme con Margarita de manera personal. Dado que esto no ha sido posible, quiero expresarle a Margarita que estoy convencido que México es mucho más grande que cualquiera de nosotros en lo individual, que la división del PAN sólo le sirve al PRI, y que la división del PAN no le conviene a México”.

En efecto, el país es mucho más grande que esta gavilla y en el término se ubica a todos y, todos, son todos, sin distingo de siglas ni colores, ni siquiera de tequilas, rones o wiski., de dolores de espalda o de males en la tiroides.

DE LOS PASILLOS

Sin duda hubo una orden para que el TRIFE le diera más tiempo al registro de independientes debido al colapso panista: ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) aplazar seis días la fecha limite que tienen para registrarse los aspirantes a este tipo de candidatura … La Sala Superior resolvió que, debido al sismo del 19 de septiembre, el INE tuvo que suspender actividades por seis días, mismos que deberían ser repuestos… Así, los aspirantes a la Presidencia de la República por la vía independiente tendrán hasta el 14 de octubre para registrar ante el INE su manifestación de intención de contender en la elección de 2018; los aspirantes al Senado, hasta el 15 de octubre, mientras que los aspirantes a una diputación federal podrán hacerlo hasta el 10 del mismo mes. ..

Un total de 69 mil 107 secuestros se cometieron en México en 2016, 4 mil 648 más que los cometidos en 2015, de acuerdo a las estimaciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017… El estudio calculó 66 mil 842 victimas de ese delito, 4 mil 206 más que las registradas el año previo por la misma encuesta. Estas cifras contrastan drásticamente con las reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales, que en 2016 abrieron mil 130 averiguaciones previas por este delito, es decir, apenas el 1.6 por ciento de los casos estimados en la Envipe. Este vaivén de cifras revela que, del 2014 al 2016 el crecimiento realmente alarmante se ha dado en el silencio de los secuestrados, de sus familias, el temor a las represalias de las mafias si el hecho es denunciado…

La violencia sigue incontenible en el país. Este viernes alcanzó a un alcalde y a un fotoperiodista, mientras los negocios sexenales siguen viento en popa. El presidente municipal de Paracho, Michoacán, Stalin Sánchez González, fue asesinado por la mañana al salir de su domicilio, ubicado en la calle Emiliano Zapata, en la colonia centro. Su cuerpo presentaba impactos de bala en la cabeza…. En otros hechos, el fotoperiodisa Edgar Daniel Esqueda Castro fue localizado sin vida, con signos de ejecución, a un costado de las vías del camino al aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, en San Luis Potosí. El fotógrafo fue reportado el jueves como desaparecido después que supuestos elementos de la Policía Ministerial arribaron a su domicilio y se lo llevaron por la fuerza. Hace unos días, había acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a denunciar que policías ministeriales del estado lo habían amenazado de muerte y, sin embargo, no le proporcionaron medidas de protección.

La construcción del mayor parque eólico de México se adjudicó a la empresa española Acciona por 510 millones de euros. Con este proyecto, las empresas españolas suman contratos por valor de unos 7 mil 400 millones de euros en México, desde que Donald Trump se convirtiera en presidente de los Estados Unidos, hace nueve meses… Nuestro país es ya una de las mecas de las grandes firmas españolas en el extranjero. Las políticas proteccionistas y antimexicanas del mandatario estadounidense no han frenado los planes de compañías como BBVA, Meliá, OHL, FCC, Iberia, Mango o Inditex, quienes siguen apostando por México, donde tienen ambiciosos planes de crecimiento y una parte importante de sus ingresos.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de Youtube.com/liliaarellano

Comentarios

Comentarios