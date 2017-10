La Costumbre del Poder: ¿Qué harían sin las remesas?

* En Carne y arena hay algo que trasciende lo político o la vulgaridad ideológica de un partido, porque la realidad de un ser humano es mucho más compleja que la de un puto partido político de mierda

Gregorio Ortega Molina

Las rutas del polleo son las de la muerte. Lo mismo falleces cocido por el calor que crudo por el frío; encerrado en un camión de carga, ahogado en el refrigerador o emparedado en un muro falso; tragado por las enfermedades venéreas adquiridas durante la obligación de prostituirse para pagar por su libertad, que molidos a golpes por padrotes y narcos.

Transitar a pie por el desierto del Sésabe está cabrón, es más difícil llegar a la meta que sacudirse los hechizos de Circe, aunque peor resulta el páramo del alma, porque te aprieta el corazón y se adueña de tu criterio, tu sentido común, del razonamiento que te embruja y obsesiona con el “sueño americano”.

¿Cuántas historias, reales y virtuales, habrá escuchado, conocido, verificado y comprendido Alejandro González Iñárritu, para crear Carne y arena, testimonio del éxodo de los desheredados por su patria, su nación, pero sobre todo por esos gobiernos que hubiesen desaparecido hace mucho como modelo político, de no ser por el refuerzo significado en las remesas que revitalizan la economía regional de la república mexicana?

En entrevista concedida a La Jornada, González Iñárritu sostiene que al crear su instalación de realidad virtual Carne y arena, fue con el propósito de que se entienda la condición de los migrantes, <<porque si entendemos algo somos capaces de amarlo… Si no lo entendemos, no tenemos posibilidad de hacer nada. En Carne y arena hay algo que trasciende lo político o la vulgaridad ideológica de un partido, porque la realidad de un ser humano es mucho más compleja que la de un puto partido político de mierda. Mi impulso creativo era poner a las personas, que ignoran la realidad de los migrantes, caminando junto a ellos, porque su realidad ha sido incomprendida>>. Me pregunto si como él habla es el preámbulo del cambio pospuesto, al confundir alternancia con transición, o el anuncio de que llegan tiempos de retroceso y gozamos de un corto verano de libertad.

Sostiene Alejandro González Iñárritu: “Llevo 15 años viviendo en Estados Unidos; cuando vives en Los Ángeles es difícil escapar del tema de los migrantes. Hay 5 millones, la mayoría ilegales, con historias poderosas, tremendas, que vas conociendo, y te das cuenta de que hay un sentimiento de orfandad. La primera vez que me acerqué al tema fue con mi película Babel, con el personaje de Adriana Barraza; después hice mucha investigación en la frontera y las historias me conmovieron muchísimo. Luego, en Biutiful, me volví a impactar con el tema de la migración en Europa, en una ciudad esplendorosa como Barcelona… Y como dice Alfonso Cuarón, soy inmigrante de primera clase, pero inmigrante al fin, y hace cinco años exploré unas cosas de realidad virtual; quería poner a la gente a caminar, no únicamente a observar a 360 grados, sino a caminar y que sintiera la arena en los pies. Pero en ese entonces no había tecnología para hacerlo, y cuando terminé El renacido platiqué el proyecto con Emmanuel Lubezki y tardamos un año en entender cómo realizarlo”.

Conocemos las historias de éxito, pero quién recuerda a los que se quedan en el camino, a los que soñaron con llegar y murieron en el Infierno.

Inseguridad y abandono

Miguel Ángel Mancera y los secuaces con los que gobierna malinterpretan su responsabilidad. Está bien volcarse a las necesidades suscitadas por los estragos del sismo, pero ello no implica abandonar las tareas de seguridad pública, en todos sus renglones y en todas las delegaciones o municipios, como quieran denominarlas.

Crece el robo a casa habitación y a los vehículos. Los “cacos” buscan automóviles que puedan abrirse fácilmente, o dentro de los condominios horizontales y verticales aquellos que se dejan abiertos por descuido, para sustraer lo que de valor dejan dentro.

Se llevan lo mismo laptops que bolsas con dinero, tarjetas de crédito, artículos de lujo como lentes de sol de marca, pero dejan intacto el control electrónico que abre las puertas para salir de los garajes.

Me cuentan que se llevan también bicicletas caras.

El problema se le hará más grave a la delegada María Antonieta Hidalgo, responsable de Álvaro Obregón, igualmente al secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Hiram Almeida Estrada, cuando de los aparentemente inocuos robos trasciendan al crimen, porque a alguien que trate de detenerlos lo van a matar.

Y Mancerita aspira a una candidatura presidencial, y además a ganar la Presidencia de la República.

