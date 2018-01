La gasolina jugará en las elecciones - Indice Político

El director general de Pemex, Carlos Treviño, aseguró apenas entrado el 2018, que no habría cambios bruscos en el precio de las gasolinas, pero el carburante crece y crece cada día, hoy se cotiza 10 centavos el litro más cara que al cierre del 2017.

Para Treviño el incremento, en este año, no será brusco, para él no porque se cargó cuando estuvo con José Antonio González Fernández en el Seguro Social y ahora como director de la empresa productiva del Estado va por el resto, su fama de ratota trasciende fronteras.

El aumento en el precio de las gasolinas jugará un papel importante en las elecciones del mes de junio y jugará en contra de quien finalmente sea el candidato del PRI a la Presidencia de la República, porque su partido es gobierno.

El incremento en los combustibles, el que dice Treviño que no es brusco tiene ya un impacto severo en el costo de los productos de la canasta básica, y para mucho más y que para la mayoría de los mexicanos es ya insoportable.

Sin embargo, a pesar de esto, los priistas tienen un desbordado optimismo de que su ciudadano candidato, ganará las elecciones de julio próximo, pero ¿cómo le van a hacer con un abanderado que no tiene discurso, mucho menos carisma y un gobierno de pésimos resultados?

Ahora sí que ya no entiendo nada, en la lógica de los priistas está el que Meade ganará porque Enrique Peña Nieto no se puede arriesgar a que si pierde, López Obrador o Anaya lo metan a la cárcel, una lógica muy simplista, ¿no cree usted?

Mensaje de impunidad es el que nos manda Enrique Peña Nieto con los cambios en el gabinete, los muchachos que sale del equipo peñista, se van de candidatos a senadores y sí ganan nadie los tocará con todo y el desmadre que hayan dejado en las secretarías que encabezaron…Otro de los que se llenaba la boca con su relación con Manlio Fabio Beltrones era el dirigente de burócratas, Joel Ayala, quien hasta decía que era su compadre, pero no ha alzado la voz ahora que el sonorense está en desgracia. Por cierto la injerencia de esas sustancias que les gustan mucho a los gringos lo tienen como ido …Dos Millones de pesos de los programas de asistencia al campo recibía para su rancho Alejandro Gutiérrez ahora preso acusado de desviar recursos públicos para las campañas políticas del PRI en el 2016…La farsa de Jaime Rodríguez Calderón, pronto quedará al descubierto, juega con Enrique Peña Nieto, quien lo impulsó para que buscara la candidatura independiente a pesar de que no tiene ninguna posibilidad, declinará y si gana el candidato del PRI lo recompensarán con la Secretaría de Agricultura…Javier Lozano traiciona a los Calderón y se va con Meade de vocero pero aguas porque en el 2000 ocupó el cargo en el CEN del PRI y perdieron. El poblano como dijo Diego Fernández de Cevallos, se fue porque no pudo ser candidato del PAN a la gubernatura del Estado de Puebla.

