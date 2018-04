La llegó, ya está aquí Baltazar Hinojosa Ochoa - Indice Político

Desde Filomeno Mata 8

Por Mouris Salloum George*

Hay de épocas a épocas: Los que soñamos que alguna vez se restaurará la soberanía nacional, recordamos dos quimeras: 1) Investigaciones científicas concluían que, sólo el Golfo de California contenía volúmenes y variedades marinas suficientes para alimentar a los mexicanos durante al menos un siglo.

2) En el Valle del Yaqui, Sonora, se proclamó la Revolución Verde. Si la memoria no nos es infiel, quien proclamó esa hazaña mereció el Premio Nobel de la Paz.

Entonces, se consideró en firme que México estaba en posición de asegurar a futuro su soberanía alimentaria.

Eran tiempos en que México producía y exportaba en bastedad maíz, arroz, trigo, azúcar y algunas leguminosas. El camarón mexicano era demandado por los consumidores de los Estados Unidos y era producto requerido ya por algunos países asiáticos, especialmente por Japón.

¿Cómo andamos en estos días en eso de la alimentación? Para empezar, los mexicanos dependen de las importaciones de maíz, frijol, y otros productos, que se pagan en caros dólares.

Según su larga denominación, la Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene entre sus responsabilidades los renglones de Pesca y Alimentación.

De la pesca, ni hablar. En cuanto a alimentación, hasta la Cruzada Nacional contra el Hambre se nos ha olvidado.

La Reforma Integral del Campo que nunca llegó

En el primer tramo del sexenio actual, el primer titular de la Sagarpa, Enrique Martínez Martinez estaba ya embalado en el compromiso de la gran Reforma Integral del Campo. La dejó en el papel. Ahora es embajador en Cuba.

Llegó a la dependencia ex gobernador priista de Querétaro, José Calzada Rovirosa. Abandonó para irse a la campaña de José Antonio Meade. El queretano anda ahora cosechando ex priistas renegados para animar la campaña del ex secretario de Hacienda.

Ayer, Enrique Peña Nieto presentó al tercer titular de la Sagarpa para los ocho meses que restan del sexenio: Baltazar Hinojosa Ochoa. Éste forma parte de la legión de diputados del PRI que dejaron abandonada su curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Para los días que le quedan al sexenio crepuscular, el diputado con licencia tiene tres encomiendas: 1) Mantener la expansión del campo mexicano, 2) Impulsar las exportaciones del campo, 3) “Profundizar” las acciones de desarrollo agrícola, ganadero y pesquero.

Le restan escasas 33 semanas al sexenio. El titán tamaulipeco dijo que sí, que cómo no: Que para servir a la patria lo mismo se puede hacer desde la Secretaría de Organización del CEN del PRI, donde acompañó al titular defenestrado Manlio Fabio Beltrones, que desde una trinchera que tiene a su cargo el Desarrollo Rural, la Pesca y la Alimentación de 124 millones de mexicanos. Estos son los patriotas que demanda la Nación. ¡Enhorabuena, mexicanos!

*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

