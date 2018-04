La reforma energética empodera al consumidor y promete una gasolina cara pero segura y de mayor calidad: SGS - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de abril (AlmomentoMX).- El día de ayer se llevó a cabo en el Hotel Barceló el foro “Factores Clave en Costos de la Gasolina Mexicana”.

Dicho encuentro fue promovido por SGS México, esta compañía invitó a cuatro expertos para platicar sobre los mitos y realidades de la gasolina en México, los ponentes fueron el Director General de Regulación y Tarifas de Petrolíferos (CRE) Luis Fernando Herrera Fallas, el Director de Oil & Gas de SGS México Álvaro Vallejo, el Presidente de ONEXPO Roberto Días de León Martínez, y el Consultor de energía Ramsés Alejandro Pech Razo.

El anfitrión SGS de México S.A de C.V, tiene presencia en todo el territorio nacional, lleva 66 años trabajando en México y destaca como pionero en proporcionar servicios de inspección, pruebas, verificación, entrenamiento y certificación en sectores como el industrial, mineral, petrolero, gas y productos químicos, servicios de consumo, automotriz entre otros.

Este foro sirvió para que un grupo de expertos discutieran el porqué de la reforma energética, los ponentes hablaron del origen y los alcances de esta reforma. Fue apenas en noviembre del año pasado que se realizó la liberación de costos de la gasolina en México.

En el 2016 el gobierno Federal anunció que nuestro país optaría por un esquema de precios libres en las gasolinas de consumo, acción proveniente de la reforma al sector energético y que dio inicio con la apertura al capital privado en la extracción de petróleo crudo.

Esto significa que el precio de las gasolinas ya no están regidos por las Secretaría de Hacienda, ahora está marcado bajo la ley de la oferta y la demanda.

El primero en hablar fue el Director de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) Luis Fernando Herrera Fallas, este directivo puso en contexto la situación actual del precio de la gasolina a partir de la entrada de la reforma energética, dijo que a un año México cuenta con 2549 estaciones de servicio con proveedores distintos que Pemex. Mencionó que esta reforma ayuda a que los consumidores se empoderen y sean ellos quienes elegir quién le va a surtir.

“Antes Pemex se autoregulaba, en un principio la Secretaría de Hacienda fijaba los precios de la gasolina por año, luego vinieron oros esquemas en donde cada mes se fijaba el precio de la gasolina, el último esquema que se echó a andar hace dos años los precios se empezaron a fijar cada semana, hasta que se acabaron fijando diariamente. El esquema cerrado no reflejaba los precios internacionales, con los precios regulados Pemex era el único proveedor, ahora con la reforma energética y por ende la liberación de los precios, se incentiva la entrada de múltiples proveedores, la diferencia de ahora es que cada estación de servicios puede elegir quién será su proveedor. Antes del marzo del año pasado no había una sola gasolinera que no fuera marca Pemex. Lo que hace la (CRE) es monitorear los precios para verificar que hay un buen comportamiento. Esta nueva estructura va a permitir en 10 años que ya podamos ver refinerías privadas que estén abasteciendo con su propia marca a los diferentes agentes que quieran comprarla, a mayor competencia, el consumidor se beneficia porque habrá mejores precios” así lo dijo Herrera Fallas.

El segundo en intervenir fue el Director de Oil & Gas de SGS México, Álvaro Vallejo, este directivo habló de 3 factores con respecto a la liberación de los precios de la gasolina que afectan a la competitividad.

“Uno de ellos es la refinación, las refinerías de Pemex tienen una baja utilización por lo que es necesario contar con más fuentes de abastecimiento, el traer gasolinas del extranjero el costo de impacta en el tipo de cambio por el cambio de moneda. Otro factor es la disponibilidad o escasez de almacenamiento y distribución, hoy toda la infraestructura es de Pemex, es importante desarrollar la infraestructura privada, para que puedan tener acceso las compañías que ya entraron al juego para que tengan esa competencia. El último factor son las condiciones de competencia que abre esta liberación, para que haya mejores servicios que logren impactar al consumidor final.” así lo destacó el directivo Álvaro Vallejo.

Este mismo directivo mencionó que falta mucho todavía para que la reforma energética se abra y Pemex deje de ser el único operador, dijo que en México hasta hoy cuenta con 6 refinerías y 77 terminales de almacenamiento, por lo que a futuro se prevén más refinerías.

“Los requerimientos que se necesitan para una operación de servicios, son 78 requerimientos que debe de cumplir los empresarios gasolineros. El empresario debe de poner el costo, con la nueva reforma es una obligación cumplir con dictámenes específicos, pruebas de laboratorio dos veces al mes para demostrar la calidad del combustible. El empresario gasolinero tiene que pagar por realizar una serie de trámites obligatorios para impactar en el precio en el consumidor final. De acuerdo a los factores involucrados en los costos de la gasolina el precio seguirá El precio de la gasolina seguirá con una tendencia a la alza, sin embargo el consumidor final puede quedar con la tranquilidad que a raíz de esta reforma se desarollarán una serie de beneficios que lo llevarán a tener una mayor confianza por lo que está pagando, ya que la gasolina será de una mayor seguridad, calidad y cantidad” concluyó el directivo de Oil & Gas de SGS México.

El tercero en exponer fue el actual presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo ONEXPO, Roberto Díaz de León Martínez. Esta organización es el grupo cúpula que agrupa a diversas asociaciones. Esta empresa abarca 5 zonas geográficas en las que agrupa a 43 asociaciones con presencia en los 32 estados, y se manejan 172 millones de litros de combustible al día.

León Martínez insistió en que para que la reforma energética se cumpla México debe mejorar su desarrollo en infraestructura para dar mayor seguridad, competitividad y efectividad a este proceso de profesionalización del sector de hidrocarburos.

“Estuvimos acostumbrados por muchos años a un mismos monopolio, hoy el precio de la gasolina se maneja a partir del precio del mercado, ahora es el consumidor empoderado, es él quien debe tomar las decisiones de carga en donde haya una propuesta de valor diferenciada que le permita escoger la estación se servicio que le satisfaga. Los factores que inciden en el precio de las estaciones de servicio, que son el costo del precio del crudo, lo que cuesta transformar el crudo en un producto refinado, el tipo de cambio del precio del dólar, y lo que cueste importar” dijo el presidente de ONEXPO.

El último en intervenir fue el Consultor de energía Ramsés Alejandro Pech Razo. El asesor en proyectos de energía y economía mencionó que en México todavía no existe un mercado abierto, ya que los precios están controlados por la Secretaría de Hacienda por los estímulos fiscales que se están dando, pero éstos no pueden ser eternos dijo el asesor.

“Hay que preguntarnos qué es primero ¿la infraestructura o la materia prima? ¿De qué nos sirve producir 5 barriles diarios sino tienes la infraestructura? Este es un dilema importante que hay que considerar, aquí lo que nos hace falta es infraestructura, materia prima se puede conseguir. No nos estamos preocupando por lo que pasa en el mundo por la geopolítica, hay que ver cómo vamos a controlar el precio, en Estados Unidos hay más de 141 refinerías, nosotros sólo tenemos 6 refinerías. En México no podemos tener precios baratos porque importar cuesta entre el 15 y el 20% más caro que si lo refináramos aquí. T

Pech Razo insistió en que no existe la idea de “gasolinazo” según el experto más bien los combustibles de un mercado abierto están en una constante evolución.

“Combustibles, gasolina, diesel, gas propano y gas natural, son cuatro combustibles, que incrementan su precio a partir de un mercado y de la geopolítica a nivel mundial no dependen de México. Vamos a seguir importando combustible y su precio va a incrementar, el estímulo del IEPS no es necesario.

The post La reforma energética empodera al consumidor y promete una gasolina cara pero segura y de mayor calidad: SGS appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios