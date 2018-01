Lady Gaga y Pink actuarán en los Grammy - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de enero (AlMomentoMX).- La 60° entrega anual de los Premios Grammy regresa este 2018 a Nueva York y ya tiene confirmadas las presentaciones de Lady Gaga y Pink.

De acuerdo con la Academia de la Grabación, esta edición de los Grammy, los galardones más importantes de la industria musical, también contará con la participación en directo de Little Big Town y Childish Gambino, el proyecto musical del actor Donald Glover (Atlanta).

Para conmemorar el regreso a la ciudad de la gran manzana, se hará un tributo en homenaje a los compositores de Broadway, Andrew Lloyd Webber y Leonard Bernstein. Patti LuPone volverá a interpretar Don’t Cry for Me Argentina, compuesta por Webber y Ben Platt cantará una canción del musical de Bernstein, West Side Story.

Los Grammy se celebrarán el próximo 28 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York y tendrán a James Corden como maestro de ceremonias.

Lady Gaga obtuvo dos nominaciones, Mejor Álbum Vocal Pop por Joanne y Mejor Interpretación Solo Pop por Million Reasons. Mientras que Pink, está nominada por Mejor Rendimiento Solo Pop con su sencillo What About Us. Su último álbum, Beautiful Trauma, fue lanzado después de la fecha límite de nominación de este año.

En tanto, los raperos Jay-Z y Kendrick Lamar, con ocho y siete nominaciones, respectivamente, parten como favoritos para unos premios en los que el éxito ‘Despacito’, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, tiene tres nominaciones: mejor canción, mejor grabación y mejor actuación de pop de un dúo o grupo.

