Lars von Trier regresa al Festival Cannes, donde fue vetado hace 7 años - Indice Político

PARÍS, 19 de abril (AlMomentoMX).— El Festival de Cannes anunció que el director danés Lars von Trier volverá en esta edición con el filme The House that Jack Built; hace siete años, el cineasta fue declarado por el certamen persona non grata por sus comentarios en apoyo a Adolfo Hitler.

“Pierre Lescure, presidente del Festival, y su consejo de administración decidieron acoger el regreso del director danés Lars Von Trier en la selección oficial. Su nuevo filme se proyectará fuera de competición”, indicó el certamen a través de un comunicado.

En 2011, tras sus controvertidas declaraciones, y pese a pedir disculpas, Lars Von Trier fue declarado persona non grata en la Croisette, una sanción sin precedentes. Pese a ello, su filme Melancolía siguió en competición y la actriz estadunidense Kirsten Dunst ganó el premio a la mejor interpretación femenina.

El cineasta, que en 2000 se llevó la Palma de Oro por Bailar en la oscuridad, proyectará The house that Jack Built, una cinta de horror psicológico protagonizada por Matt Dillon y Uma Thurman.

Los organizadores del certamen también revelaron las películas que completarán la selección oficial, entre las que figura Muere, Monstruo, Muere, del argentino Alejandro Fadel, dentro del apartado de Una Cierta Mirada. La cal se suma a otra cinta argentina ya anunciada en este apartado, El ángel de Luis Ortega.

La cinta Chuva e cantoria na aldeia dos mortos, del portugués João Salaviza y la brasileña Renée Nader Messora también formará parte de Una Cierta Mirada, al igual que Un couteau dans le coeur, del francés Yann González; Ayka, del kazajo Sergey Dvortsevoy, y Ahlat Agaci, del turco Nuri Bilge Ceylan.

La competición contará en total con 21 filmes, mientras que en las Sesiones de Medianoche se ha incluido Whitney, documental del escocés Kevin Macdonald sobre la cantante estadunidense Whitney Houston.

Fahrenheit 451, del estadunidense Ramin Bahrani, con Sofia Boutella, Michael B. Jordan y Michael Shannon, también se proyectará en esas Sesiones.

Mientras que el filme que clausurará la muestra será El hombre que mató a Don Quijote, en la que el cineasta británico Terry Gilliam lleva 20 años trabajando.

