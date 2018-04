Leal y patrióticamente - Indice Político

Joel Hernández Santiago

‘Silencio, que están durmiendo, los nardos y las azucenas…’ Esa parece ser la canción del gobierno mexicano frente a los permanentes agravios, ofensas, amenazas y majaderías del presidente republicano de Estados Unidos de América, Donald J. Trump. ‘No pasa nada. No pasa nada’. Es como aquel al que le pasa todo lo malo, pero cubre sus ojos cerrados con las manos e insiste en eso… en que “No pasa nada”…

Así que al señor Trump, presidente cuya condición mental está muy en entredicho en su país mismo, y quien cuando tiene necesidad de desahogos por su imposibilidad de ser un presidente en toda la extensión de la palabra, se lanza en contra de México y lo mexicano: allá o acá. Dreamers; Tratado de Libre Comercio; trabajadores; migrantes y todo lo que suene a México: él, en estado patológico, lo repudia.

Así que el miércoles 4 de abril firmó y ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México. A falta de pan, tortillas, se dice: a falta de muro que no consigue construir, ahora envía a un cuerpo de seguridad que, según su gente, este cuerpo de voluntarios ni realizarán funciones de control migratorio o aduanero y que sólo realizarán labores de apoyo al Departamento de Seguridad Interior. Lo repite Luis Videgaray, el Canciller.

Hay en principio dos razones: la primera es esa insistente animadversión hacia nuestro país y cuyo gobierno ha demostrado tal grado de debilidad frente a sus embates que puede, y hace lo que quiere: no pasa nada; aparte, es una forma de mostrarle a los demócratas (Partido Demócrata) de su país que, “con dinero o sin dinero, sigue siendo el presidente”, visto que no le autorizan recursos para construir los más de 3 mil kilómetros de muro.

Pero mientras son peras o son manzanas, el gobierno de México se engaña con la zanahoria de la “gran amistad, nunca antes similar” de Luis Videgaray el Canciller de Enrique Peña Nieto que ya aclaró que está aprendiendo a serlo, y Jared Kushner, el yerno de Trump, esposo de su hija muy querida, Ivanka.

Pues eso, que ese tipo de amistades son a las que se refiere Pierre Choderlos de Laclos en 1782: “Las amistades peligrosas”, las perversas, las que hacen daño. Y eso ha ocurrido, porque esa relación amistosa entre Videgaray y Kushner ha salido peor que si no existiera esa cercanía.

Fue precisamente Videgaray quien en el peor momento de la relación de Trump con México, cuando asestaba día a día ofensas y amenazas, lo trajo a México el 31 de agosto de 2016, en plena campaña del republicano por la presidencia de EUA. Esto con la ayuda de Kushner. Y esto le costó el puesto en Hacienda a Videgaray y el repudio nacional.

Pero Videgaray se aferra a esa “amistad” y a través de ella nos asesta esos agravios a la Nación. Porque de nada ha servido contar con el yerno si el suegro es en sí mismo incapaz de reconocer lo importante de México en una relación armoniosa y justa, respetuosa y digna.

Ejemplos de exigencia de respeto son muchos en la historia de México. Ya se sabe que con los estadounidenses la regla es respetar los acuerdos, no mentiras entre ambos y sí: un golpe en la mesa si se quieren pasar de listos.

… Lo hizo Lázaro Cárdenas cuando decidió la expropiación petrolera en 1938 y el gobierno de Roosevelt amenazó a México e impuso un bloqueo internacional a la plata mexicana. Cárdenas no se intimidó y echó adelante la nacionalización –porque eso fue– y asumió, junto con los mexicanos, las consecuencias. No pasó nada…

Y así en adelante. Ya se sabe que las relaciones de México con Estados Unidos son irremediables. Es un asunto de geografía e historia. Pero también es irremediable que el gobierno de México se porte a la altura de las circunstancias y mande señales de que, en verdad, le importa México.

A pesar del impacto y la invasión mercantil que tanto gusta a nuestra clase media mexicana, aun subyace el resentimiento por lo ocurrido a lo largo de más de doscientos años en los que México ha salido perdiendo, pero aun así vigente como nación y como soberanía. En tanto, los mexicanos ven con desconfianza y animosidad a los gobiernos de aquel país, ellos nos ven con desprecio, simple y sencillamente.

Hay ahí, en la Casa Blanca un hombre que odia a México. Pero es un presidente en un país en el que las instituciones suelen funcionar independientemente del poder presidencial. Esto lo ha contenido en su locura geográfica.

Hay en México, en Los Pinos, un presidente que aún tiene tiempo de resarcirse y cumplir el juramento que hizo al tomar posesión como presidente de México:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”…

Leal y patrióticamente.

Comentarios

Comentarios