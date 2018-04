Leyes fraudulentas para el despojo - Indice Político

Lilia Arellano.

“Leyes mezquinas engendran grandes crímenes”: Marie Louise De la Ramé

• Leyes fraudulentas para el despojo

• Privatización de recursos naturales con la Ley de Biodiversidad

• Legalizan saqueo de tierras, acusan pueblos indígenas y ONG´s

• Ley Forestal abre a particulares explotación de bosques y selvas

• Comercializan “recursos asociados”: agua, animales y vegetales

• En Congreso de la Unión, PRI y PVEM excluyen a la población

• La cruda verdad de Margarita Zavala y Angélica Rivera Hurtado

• Zangoloteo caribeño en candidaturas federales de Quintana Roo

Ciudad de México, 4 de abril de 2018.- El “Pacto por México”, firmado el 2 de diciembre de 2012 entre el presidente Enrique Peña Nieto y los entonces dirigentes del PAN, Gustavo Madero; del PRI, Cristina Díaz (interina); y del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, anuló de facto la división de poderes, tomó por asalto al Congreso de la Unión y permitió a un pequeño grupo político la aprobación de las reformas constitucionales (estructurales), las cuales legalizaron el despojo de la riqueza nacional y su traslado a unas cuantas manos privadas, algunas nacionales pero sobre todo extranjeras. Ahora, la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, desmembrada con 211 solicitudes de licencia, pretende cerrar ese proceso con la aprobación de la Ley General de Biodiversidad (LGB), impulsada por el PVEM, quien también empuja en el Senado de la República la aprobación de la Nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual abre a la iniciativa privada la explotación de bosques y selvas en el país.

La Ley General sobre Biodiversidad es inconstitucional desde su fundamentación; violenta derechos humanos; permite indiscriminada utilización de genes, plantas alimenticias y medicinales, es decir, patentar, privatizar y comercializar la naturaleza; afecta la pesca artesanal del país; da luz verde a la explotación minera y el fracking en áreas protegidas; y atenta contra los conocimientos y prácticas milenarias de los pueblos indígenas quienes los han preservado por siglos. Mientras, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable además de abrir a particulares la explotación de bosques y selvas, también lo hace con los llamados “recursos asociados”, es decir, según el dictamen a discusión en la Cámara alta, “las especies silvestres animales y vegetales, así como el agua, que coexisten en relación con la interdependencia con los recursos forestales”.

El proceso de aprobación de la Ley General de Biodiversidad, apurado esta semana, es similar al que actualmente se desarrolla con la discusión de la nueva Ley General de Desarrollo Sustentable, también impulsada por el PVEM, la cual se encuentra en el Senado como cámara revisora, y en cuya elaboración los diputados y senadores promoventes se han negado sistemáticamente a abrir un proceso amplio de participación social y a convocar a una consulta dirigida a Pueblos y Comunidades indígenas y comunidades equiparables, a pesar de que en México la mayoría de los bosques se encuentran en las tierras de este sector de la población.

La aprobación de la minuta de la Ley General de Biodiversidad, el pasado 22 de marzo, fue ilegal en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, sin quórum y con tan sólo 15 de 30 legisladores, cuando por ley se requiere la presencia de 16 integrantes; a puerta cerrada, sin grabación de esta y sin haber realizado la consulta solicitada por las organizaciones y por las comisiones de Asuntos Indígenas. Además, la LGB pasa por alto el artículo segundo constitucional, sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y comunidades equiparables, sin mencionar que “viola derechos humanos básicos, entre ellos el uso y disfrute de la biodiversidad, al medio ambiente sano, a la participación y a la alimentación”, como lo destacó David Ruiz, de la Red Nacional Indígena.

El rechazo a esa iniciativa es unánime entre los directamente afectados: representantes de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad han sumado más de 200 organizaciones y cientos de personas en rechazo a esa iniciativa de ley impulsada por la senadora Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, quien encabeza un poderoso grupo empresarial con intereses en la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas, cosmética y de biotecnología industrial. A esta oposición se suman las fracciones parlamentarias de Morena y el PRD, quienes presentaron una inconformidad en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados el 22 de marzo. En tanto, la bancada del PAN planteó hacer cambios a la minuta de la ley al considerar “es incompatible con la protección del medio ambiente”.

Representantes de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, agrupados en la Red Nacional (RNI), acusaron al PRI y PVEM de buscar a toda costa “legalizar el despojo” de los recursos naturales y genéticos, además del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Organizaciones civiles, académicos y partidos políticos de oposición consideran esa legislación violenta derechos humanos. Destacan es una ley omisa en consultar a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos indígenas, y las normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Se debe consultar a las comunidades indígenas y no nos han consultado…”, señaló César Cruz, miembro de la RNI, mientras Oscar Banda, integrante de la Red, afirmó la consulta “no es un capricho”, sino un derecho de las comunidades a emitir su opinión y a tomar una decisión sobre los recursos naturales que ellos protegen. Demandaron una consulta pública antes de aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados la minuta. Esa consulta, señalaron, debe realizarse en “los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades rurales, con una convocatoria amplia, incluyente, en sus lenguas y abierta a toda la sociedad”.

La LGB violenta el derecho a la consulta previa, libre e informada; valida la extracción de los recursos naturales, la desposesión del conocimiento para que terceros acrediten la propiedad, es decir, contribuye con la biopiratería; y empuja el desplazamiento de comunidades para dar paso al desarrollo de megaproyectos y proyectos extractivos como minería, control de agua y fracking, destacó David Ruiz, maestro en ciencias Bioquímicas y miembro de la RNI, quien subrayó: “están abriendo la oportunidad para que las empresas, los gobiernos y aquellos interesados en el uso de los recursos genéticos puedan llevar a cabo procesos de biopiratería sin consultar a los pueblos indígenas y sin que exista el consentimiento previo. Violenta a todos porque todos somos beneficiados con los servicios ecosistémicos”.

Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida, precisó que los intereses económicos por sectores son millonarios, y enlistó algunos de ellos: “La farmacéutica está en un mercado que asciende a 955 mil 500 millones de dólares; la cosmética, 426 mil millones de dólares; alimentos y bebidas, 11.6 billones de dólares, estamos hablando del futuro de la alimentación del planeta”. Carlos Ávila Bello, de la Universidad Veracruzana (UV), apuntó que estos grupos empresariales “se quieren apropiar, a través de esta ley, de los recursos energéticos que no sólo son de los pueblos originarios, sino del país; si ya hemos perdido la soberanía con Pemex, con esto vamos a perder prácticamente todo”, y añadió: a los indígenas “se les paga 700 pesos por hectárea de área protegida al año, y ahora las trasnacionales harían un gran negocio”.

La redacción de la iniciativa de LGB permite que incluso especies que estaban protegidas, como la tortuga marina, puedan ser objeto de caza, por lo que “se trata de una ley regresiva, pues abroga la Ley General de Vida Silvestre”, indicó Oscar Vélez, de Revive México. Con esta ley, subrayó, se pretende echar atrás “décadas de esfuerzos para proteger especies como las tortugas marinas, dejando a discreción privada el aprovechamiento de especies en riesgo y permitiendo la legal posesión de especies silvestres como mascotas, lo que contraviene la conservación de la biodiversidad”.

La LGB es regresiva e incompatible con los parámetros internacionales impulsados por México, insistió Danaé Espinosa, del Movimiento de Jóvenes de América Latina y el Caribe. “México ha sido pionero en impulsar convenios internacionales contra el cambio climático, por lo que es indispensable que se deseche esta ley para que haya coherencia legislativa”, apuntó. Hasta el momento, 175 países han ratificado el Acuerdo de París, que prevé la biodiversidad, en tanto que, en México, “en la agenda 2030 a nivel nacional, se incluye la participación de la sociedad civil para revisar las propuestas en la parte ambiental”.

Desde el 27 de marzo, el Congreso de Oaxaca aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a que la legislación sea sometida a un verdadero proceso de consulta con los pueblos y comunidades. Pero los legisladores del PVEM y del PRI han despreciado la oposición fundamentada y legítima de organizaciones sociales, académicos, expertos y agencias gubernamentales. El investigador y consultor ambiental Octavio Klimek recordó que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que dirige el ex rector José Sarukhán, y la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), se han pronunciado en contra de la iniciativa, sin que los legisladores del Verde y el PRI hayan atendido las observaciones.

El secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Fernando Rubio, destacó que, desde su punto de vista, “falta pulir” esta ley y ponerla a discusión, ya que no hacerlo atentaría contra los derechos de los pueblos indígenas y pondría en riesgo el material genético del país”.

ABREN A LA IP EXPLOTACIÓN

DE BOSQUES Y SELVAS

En marzo del año pasado, una raquítica mayoría legislativa en la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), la cual abre a la iniciativa privada la explotación de bosques y selvas del país –mediante figuras como “plantaciones forestales comerciales”-, incluso los llamados “recursos asociados”, es decir, según el dictamen, “las especies animales y vegetales, así como el agua, que coexisten en relación de interdependencias con los recursos forestales”. Esta norma, que se envió al Senado para su discusión y en donde presuntamente sigue su análisis, concede a los gobiernos de los estados la atribución de “promover la participación de organismos públicos y privados y no gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable”.

La iniciativa fue presentada en septiembre de 2016 por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso (PVEM), quien fue secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno del priista Mariano González Zarur en Tlaxcala. Fue aprobada en la Cámara baja con sólo 238 votos del PRI, PAN, PVEM, PES y Panal, no obstante que los diputados del PRD y Morena alegaron que la Comisión de Medio Ambiente, que presentó el dictamen, mintió en la redacción del documento, porque en éste se afirma que la Comisión de Presupuesto presentó una opinión a favor, lo cual no ocurrió.

Esa legislación argumenta que se trata de logar un “desarrollo forestal sustentable” y considera a éste “un área prioritaria del desarrollo nacional. Por tanto, tendrán ese carácter las actividades públicas o privadas que se relacionen”. La política en la materia afirma, deberá promover “la generación de valor agregado”. Además, plantea que el aprovechamiento de los ecosistemas forestales “sea fuente permanente de ingresos y mejora de las condiciones de vida para sus propietarios o poseedores, generando una oferta suficiente para la demanda social, industrial y la exportación, así como que fortalezca la capacidad productiva de los ecosistemas”.

Los diputados del PRD, MC y Morena aseguraron no se conocía el contenido del dictamen, alertaron que la Comisión de Presupuesto, que debía emitir su opinión, fue convocada por la tarde, cuando el dictamen ya había sido aprobado en el pleno, y lamentaron que “la nueva ley reduce los bosques a un medio económico de lucro y depredación con procesos productivos y cadenas de valor, pero no como reserva para las futuras generaciones”.

Esa norma contrasta con la prohibición, aprobada en 2016, del cambio de uso de suelo de un terreno “sometido a incendio” hasta que hayan transcurrido 20 años y se verifique la regeneración del ecosistema. Con la modificación, dicho cambio se autorizará si la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acredita que la “vegetación forestal”, ya no el ecosistema, se ha regenerado, lo cual facilitaría la comercialización de los terrenos. La nueva ley define el “cambio de uso de suelo en terreno forestal” como “la remoción total o parcial de la vegetación de los predios forestales para destinarlos a actividades no forestales”. El dictamen aprobado, además, incluye la denominación “aprovechamiento forestal”, para permitir la “extracción realizada en términos de esta ley de los recursos del medio en que se encuentran, incluyendo los maderables y no maderables”.

Al menos desde hace dos años, organizaciones civiles han exigido al Congreso abrir al público la discusión de la Ley General de Desarrollo Sustentable. En febrero del año pasado, representantes de la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental demandaron a los legisladores hacer un proceso de consulta sobre la propuesta de ley, pero fueron ignorados.

Los bosques y las personas que viven en ellos y los protegen deben ser el eje rector de una nueva ley, no es posible legislar de espaldas a ellos y, mucho menos, aprobar una ley que no resuelve los problemas que enfrentan estos ecosistemas”, argumentó en ese momento Gustavo Sánchez, director general de la Red MOCAF. La propuesta no considera los problemas del sector y no recoge las preocupaciones de comunidades, productores, académicos, prestadores de servicios técnicos forestales y representantes de la sociedad civil, criticaron los activistas.

La iniciativa presentada por el PVEM no incluye un manejo forestal sustentable y rechaza la participación de quienes viven y protegen los bosques en la elaboración de la Ley, señalaron y se quejaron de que en diversas ocasiones acudieron con miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para pedir un proceso incluyente y presentar propuestas concretas para el fortalecimiento de la propuesta de reforma de ley, pero no obtuvieron ninguna respuesta. “Las propuestas de las comunidades y organizaciones civiles fueron presentadas al pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 27 de octubre de 2016” recordó Gonzalo Chapela, miembro del CCMSS, pero la comisión no dio respuesta a la solicitud ni a las propuestas.

En conclusión, se trata de legislar a espaldas del pueblo para favorecer intereses económicos de grupos privados, quienes multiplican estratosféricamente sus ganancias y fortunas. La codicia y ambiciones de quienes integran los tres Poderes dela Unión ya no tiene límites y al parecer tampoco freno.

MARGARITA ZAVALA: LA CRUDA VERDAD

Si nos atenemos al comportamiento de las mujeres que han trascendido en la historia de sus pueblos, logrado una participación política y liderazgo desde las más altas posiciones de poder en sus países, comprobaremos la naturalidad de sus expresiones, de su diaria conducción, del papel desempeñado en un círculo al que le otorgan la mayor importancia: el familiar. Todo ello sin menoscabo de mantener una personalidad fuerte, sólida, alejada de cualquier gesto maternal al momento de tomar decisiones difíciles, de aquellas en donde los rumbos cambian.

Hillary Clinton, cuando se descubrió la relación de Bill con la becaria, aumentó sus bonos, logró una mucho mayor simpatía y hasta respaldo de hombres y mujeres al mantener serenidad, no permitirse ninguna muestra que llevara a quienes la rodeaban a tenerle lástima o consideraciones no vistas antes del affaire presidencial. Caminó con la frente en alto y estuvo al lado de su marido, minimizando esta actuación. Mónica, la becaria, lejos de ser vista como valiente por haber denunciado al hombre más poderoso del planeta, quedó mal, muy mal y, desde entonces, se supo que Hillary buscaría la Presidencia de EEUU.

A doña Margarita Zavala se le vio durante largos, larguísimos, eternos y muy sangrientos seis años, sumida, disminuida, haciendo en Los Pinos el nada grato papel de la “muñeca fea”, escondida y tras los rincones. Pretendió convertirse en la antítesis de Martita Sahagún, pero su alejamiento no fue visto de esa manera sino con la visión que tienen quienes dormitan noche tras noche con los asiduos a las bebidas alcohólicas. La ex señora de Bribiesca se dio a la tarea de aprobar todos los diseños con los cuales se cambió totalmente la construcción de Parque Lira y aunque no predominó el buen gusto es innegable intentó darle una imagen diferente. Andaba entre la pretensión de emular a Jacky, viuda de Kennedy y de Onasis, y convertir la mansión presidencial en atractivo turístico al estilo de la Casa Blanca, o llevarla a ser un símil de la decorada por Evita Perón. Nada logró.

Desde esos tiempos de poder de Calderón se habló de las pretensiones de doña Margara y lo único logrado al escucharlas fueron sonoras carcajadas. Nada había que las respaldara, como tampoco existen ahora, cuando recabó las firmas exigidas por el INE a base de andar de arriba para abajo a bordo de los vehículos oficiales al servicio del marido, con los gastos pagados surgidos de los ahorros y de los fideicomisos de su marido, abiertos con dinero de nuestros impuestos y con la venía para poder presentar boletas no tan claras sin sufrir ningún castigo y mucho menos retirarla de la contienda, finalmente ésta es producto del acuerdo entre el propio Calderón y Peña Nieto en una ida y vuelta de apoyos para conseguir la Presidencia.

Nada difícil resulta imaginarla con esos rebozos con los cuales pretendió marcar tendencia de moda pensando en el atractivo que antaño representaban para una gran mayoría de féminas. Sólo que estas prendas estaban muy ligadas a nuestro pueblo, la tela, los diseños, las imprescindibles “barbas” formaban un todo y los portados por la Zavala son de marca, diseñados por extranjeros o por nacionales ya muy extranjerizados. Debieron haber sido muchas las críticas, tantas como lo mal que le arreglan el pelo, siempre lacio, poco y desordenado o tan planchado que logra disminuir los pocos rasgos agradables del rostro.

Vestida así solamente faltaría la queja permanente, en todos los mítines, por el comportamiento de los cónyuges enfermos a causa de la ingesta de alcohol. Lejos de referir el daño a las familias, la desintegración provocada, las vergüenzas presentes en las miradas de las esposas, de los hijos, de los padres y hasta darse el lujo de proponer algunas políticas públicas para evitar la proliferación de tal mal, esconde la pena de no haber influido en su pareja para alejarlo de tales aficiones. Bien pudo hacerle ver no contaba con la claridad suficiente para detener el baño de sangre provocado con su autorización de manos libres a quienes tanto daño le hicieron al país, a los ciudadanos, por ejemplo, Genaro García Luna, sujeto que seguramente estaría en primera fila si se cumpliera el capricho de la ex panista y cuajara la perversión del ex presidente.

¿Cómo esperar pueda una mujer con tantas debilidades y sin la clara aceptación de su realidad, manejar una Nación con cerca de 130 millones de ciudadanos inmersa en una crisis como la actual? ¿Hasta dónde repetiría don Felipe los errores cometidos emitiendo toda clase de órdenes a una pareja de muchos años, controlada hasta en las mínimas actuaciones? Un auto examen hubiese ayudado y mucho a doña Margarita para estar cierta si debía o no competir, pero donde manda capitán, no gobierna marinera.

FUERA DE LAS BOLETAS

¿Cuál ha sido el papel de las esposas de líderes, gobernadores y del mismo Peña Nieto? Las hay, sin duda, que salieron ganando y estas utilidades las han visto reflejadas en las cuentas de cheques, en el incremento al límite de sus tarjetas de crédito, en la total libertad para realizar compras sin tener un solo tope. Todo ello para lograr enterrar el pasado, los tiempos en los cuales el amor de pareja privaba y estaba acompañado de la fidelidad o por lo menos del respeto y, eventualmente, con la muestra de miedo, de terror por aquello de ser descubierto con algún detalle. Sepultadas quedaron las risas espontáneas, las provocadas por el buen humor, los chascarrillos, la felicidad, para dar paso a las falsas sonrisas.

Han ganado, pero ¿es más importante lo perdido? Seguramente nada iguala ser vista como superior, ser protagonista de círculos anteriormente prohibidos, tener amigas cuyo poder económico les llegó de nacimiento, tener adulaciones que recorren desde el peinado hasta los zapatos y, entonces, poco o nada importa si el mandatario, el hombre obligado a permanecer a su lado, no llega una o dos o tres noches y los llamados telefónicos son únicamente para cuestionar si todo va bien, si no hay problemas y cómo andan los críos.

Nombres con esa vida diaria hay para llenar páginas y páginas, pero también hay otros en donde sí que se perdió todo lo logrado durante una vida y estaría por verse si la recompensa es la justa. Tal es el caso, por ejemplo, de Angélica Rivera de Peña Nieto. Es indudable dedicó muchos años de su vida a forjarse una carrera dentro del mundo del espectáculo. Para lograrlo, lo mismo bailó que cantó, empezó a actuar y hasta logró protagónicos a muy corta edad. Mucho le sirvió casarse con el hermano de quien en ese momento era la conductora más reconocida y estimada: Verónica Castro. Empezaron a llegar los papeles principales y conoció la cúspide con el personaje de “La Gaviota”.

Si fue o no negociado el matrimonio por la familia televisa o si hubo algunos otros arreglos y recomendaciones de quienes manejaban publicidad e imagen, podría ser lo menos importante, el objetivo se cumplió y “La Gaviota” atrajo para el mexiquense votos de sus seguidores. Finalmente, la vida de doña Angélica era de trabajo y sobre su situación personal habrá de señalarse no se presentaron escándalos de los conocidos en ese difícil mundo de la actuación. Incluso, sobre las infidelidades de José Alberto Castro reaccionó serenamente, sin aportar chismes a las revistas del corazón.

¿Cuál fue el costo de haberse casado con un político de alto nivel? Uno de los primeros sinsabores de quienes le mostraban gran simpatía fue conocer dc la anulación del matrimonio religioso para poder llevar a cabo una ceremonia de cuento, de telenovela y, para ello, no dudaron en recurrir a cuanta mentira hubo necesidad. Cuando de alguna manera empezaba a amainar esa tormenta salió a la luz era golpeada y dejaba de aparecer en público para, finalmente, prácticamente desaparecer hasta que llegó otro gran escándalo: la Casa Blanca.

A partir de su explicación en la televisora en la cual hizo toda su carrera artística, “La Gaviota” borró todo el pasado de lucha y profesionalismo logrado con mucho esfuerzo. De ser una actriz admirada hoy es conocida como una de las mujeres más corruptas, inmorales, sin respeto por la familia y muy pero muy interesada. Seguramente disfrutó decorar la gran mansión pero no hubo tiempo de disfrutarla y si es verdad que una parte de esa propiedad ya le pertenecía por habérsela regalado Televisa, hasta eso perdió y de la peor manera. Es claro debe haberle sido repuesta esta pérdida con otros inmuebles y tal vez con valores triples, pero ¿ha valido la pena?

Tal vez sí, tal vez no. Aunque nadie duda existen esos momentos de soledad en donde el balance le dice a cada quien cuánto fue lo perdido y hasta dónde se creyó salir ganando. Por lo pronto y para el resto de los mortales, lo cierto es que el dinero con el cual satisface la señora Rivera cuanto capricho se le atraviesa, con el cual se cubren las colegiaturas de sus hijas, el utilizado para viajar alrededor de todo el mundo, debió ser empleado para satisfacer las necesidades de sobrevivencia de millones de mexicanos.

ZANGOLOTEO CARIBEÑO

Siguen imparables las pugnas por las candidaturas. En el Distrito III de Quintana Roo se centraron atenciones y reflectores y uno de los objetivos ha sido desviar la atención, minimizarlas críticas por la postulación de “Chanito” Toledocomo candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, dejando sin exposición la serie de inconvenientes vertidos por organizaciones como la Coparmex.

Paradójicamente se presentaron para conquistar esa curul federal tres conocidos personajes, uno de ellos ya en franca retirada y sin mostrar solidaridad alguna para nadie y muy contento por encontrarse en un lugar de privilegio dentro de las listas de plurinominales presentada por el partido en el cual ahora milita, el Partido Encuentro Social. Ya antes, Gregorio Sánchez había generado un panorama adverso para la alianza con Morena y el Partido del Trabajo y, manipulador como es, logró llevar a su molino a un desgastado Hernán Villatoro, líder del PT. Manejó muestras de respaldo absoluto a AMLO, lo cual le suma una más de sus falsedades, pero no así a las decisiones y supuestos acuerdos firmados para la selección de candidatos, para el reparto de pastel al que están acostumbrados ambos líderes.

Como si nadie recordara su relación directa con el actual mandatario estatal y por lo tanto se tuviesen presentes sus intenciones de causar el mayor daño posible al enemigo número uno, a MORENA, Sánchez Martínez llevó hasta las últimas consecuencias sus intenciones de desestabilización. De pronto y ante las declaraciones del delegado nacional de ese partido, del ex panista Rogelio Márquez Valdivia, cuñado del finado Fernando García Zalvidea, reculó y se refugió en la seguridad que le otorga la plurinominal. Márquez vino a ser la segunda voz del mismo dueto al manejar lo del acuerdo para mostrar a Niza Puerto como la candidata oficial.

Doña Niza no tiene ninguna necesidad de aparecer como impuesta, tampoco requiere de defensores sin la talla y el sello que a ella le caracterizan: lealtad y servicio. Márquez Valdivia no conoce ni siquiera el significado de estas palabras, no ha sido fiel a sus creencias o a las que decía tenía y menos aún lo hará cuando ha demostrado su visión de lo que significa hacerse de un nombre dentro de un ambiento político hostil, como es el caso de la Puerto. Habrá de tomarse en cuenta si influyeron otros factores para llevar a los morenistas a otra toma de decisiones y analizar el criterio del INE para aceptar la determinación tomada por los jerarcas nacionales de la alianza para llevar a Mildred Ávila a las boletas electorales.

Ávila Vera, tiene el triunfo en la bolsa. Unidos los candidatos del Distrito III y IV, es decir, con trabajo conjunto no tienen enemigo al frente. El resurgimiento del cadavérico FUC solo servirá para hacerles crecer las simpatías. Eso es lo que por todos los medios pretenden impedir desde el palacio de gobierno porque de cuatro curules federales, dos ya pueden darles por perdidas, más las derrotas que se acumulen. Ambos, tanto la Ávila como “Chucho” Pool, han caminado muchos kilómetros, tocado miles de puertas, han llevado a cabo innumerables gestiones y el hecho de encontrarse Mildred al frente del SUCIQROO, permite sustentar no habrá derrota.

Ha sido un gran error poner a dos féminas conocidas, trabajadoras, a competir por un mismo Distrito, cuando tuvieron la oportunidad de incrustarlas en posiciones en las cuales verdaderamente quedara demostrada la lealtad a la coalición y, como señalamos anteriormente, de ese término vaya que ambas conocen.

DE LOS PASILLOS

Hasta el momento, 211 diputados federales, de un total de 500 que iniciaron la LXII Legislatura, han solicitado licencia para ausentarse del cargo y poder contender por nuevas posiciones políticas o para incorporarse a las campañas de sus respectivos partidos. En los pasados dos meses, es decir, lo que lleva transcurrido el último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, han solicitado licencia 93 diputados…

En el Senado de la República, ante integrantes de la Comisión de Hacienda, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, rechazó que la transición política pudiera poner en riesgo la economía mexicana. Expuso que ese organismo trabajará con quien los mexicanos elijan presidente de la República. Ernesto Cordero, presidente de la Cámara alta, consideró que puede haber una crisis severa con un incremento del déficit y el endeudamiento, aumento en las tasas de interés y presiones en el tipo de cambio, factores que podrían en dura la viabilidad de la economía y la solvencia de la hacienda pública.

