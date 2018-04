Lionel Messi es de este planeta - Indice Político

Por Pablo Barbachano R.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de abril (AlmomentoMX).-Después de ver el partido de ayer en donde el Barcelona fue eliminado de la Champions League, se me quedó una sola imagen en la cabeza: los ojos del número 10. Enseguida me metí a buscar la definición de héroe. Esto fue lo que encontré: “Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor.”

Eso es Lio: un Héroe.

Un ser humano, porque eso es lo que es, que realiza hazañas entrañables, cada que puede, con el balón. No siempre, no en todos los partidos, no en cada momento de su vida, pero si en muchos, en la mayoría.

Vámonos un poco para atrás, recordemos:

Messi no es un extraterrestre, ni está cerca de serlo, si no, un simple civil en su máxima expresión, con sus defectos y cualidades.

Nace en Rosario con un problema de crecimiento. Empieza jugando en el Newells Old Boys, siendo único, el mejor de su equipo. Busca oportunidades en un equipo importante, de renombre, el River Plate. “Con esa estatura este chamaco nunca podrá jugar y no le vamos a pagar su tratamiento, es muy caro para nosotros”.

Primer indicio de que es un mortal. El rechazo.

Con el apoyo de su familia, que no contaba con muchos recursos, se va a Barcelona a tratar de alcanzar su sueño. En Europa es aceptado desde el día uno.

Segundo indicio. La superación.

Dejando todo desde los doce, familia, amigos, casa y por encima de todo al amor de su vida: Antonella.

¿Los seres de otros planetas tienen la capacidad de amar?

Con el paso del tiempo debuta en el primer equipo de su equipo. Le toma muy poco para ser catalogado como un grande, aceptándolo esto con todo lo que conlleva. Criticas, comparaciones, fama, etc. Le dan la oportunidad de representar a España en el futbol internacional, sin embargo, la rechaza. Argentina lo vio nacer y para Argentina jugará.

Un hombre con valores, anteponiendo la albiceleste antes que cualquier otra.

En su país lo empiezan a llamar “pecho frio”. Insinuándole cada que pueden, que el no le da importancia a su país. En el mundial de Brasil, su selección logra llegar a la final, la cual pierden por la mínima diferencia ante Alemania. No es suficiente para el mundo ellos quieren que gane todo, ellos lo ven como alguien anormal. Los siguientes dos años, Lionel vuelve a llevar a su equipo a dos finales de la copa América. Ambas contienen resultados negativos. En la segunda se define todo en una tanda de penaltis, en la que Lio falla el suyo. Y me pregunto,

¿Quién en este mundo ha logrado la perfección?

Acabada la final, la cámara enfoca al mejor. Está llorando, veo por primera vez llorar a mi ídolo. Lo que veo no son lágrimas de tristeza, si no, de impotencia. El héroe no siempre gana todas sus batallas y si las ganará todas sería un Dios, no un héroe. Ese mismo día el crack de Rosario anuncia con la mirada perdida que se retira de su selección. “Esto no es para mí”.

¿Quién no ha dudado de sí mismo?

La gente en Sudamérica, sobre todo en su país, todos aquellos que lo criticaron, que lo llamarón “pecho frio”, exigen que regrese. Videos se vuelven virales, necesitan de él para clasificarse al mundial. Lionel quiere regresar, pero le da pena traicionar su palabra. El entrenador de Argentina va por él, y lo convence. En el último partido de las eliminatorias, que se disputa contra Ecuador. Lionel Andrés Messi Cutuccini anota tres goles que le dan el pase directo a Rusia. Se vuelve un héroe para todos.

Nunca dejó de serlo.

Ayer vi una mirada parecida a la que vi en la tanda de penaltis. Ayer vi unos ojos que ven más que los normales. Ayer entendí que un héroe no es aquel que realiza una hazaña extraordinaria, si no, quien actúa de manera extraordinaria en cualquier situación adversa.

Ayer me di cuenta que Lionel Messi es un ser humano de este planeta.

