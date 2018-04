Llegar a la luna - Indice Político

RELATO NO FICCIÓN

Ahora él usa nikes, y esto es algo que nunca imaginó. Gracias a su papi -que en un santiamén se hizo de dinero- él ahora tiene un futuro completamente asegurado. Nunca más tendrá que preocuparse por nada. El botín de su papi es suficiente como para que él pueda vivir el resto de su vida trabajando, pero no para ganarse el sustento, sino para que el cuerpo no se le oxide.

Trabaje o no trabaje, estudie o no estudie, el botín de su papi pasará a ser de él en calidad de herencia. La vida, la vida. (A veces alguien en algún lugar piensa que estar respaldado económicamente es la cosa más maravillosa que a una persona le puede suceder, claro está que después de tener algo llamado “salud”). Y lo mejor de todo es que su papi no tuvo que romperse la espalda para amasar todo ese dinero.

Tan solo le bastó con pasar por la alcaldía de su pueblo para hacerse con toda esa fortuna.

Antes, el ahora ex-presidente, solamente poseía un cuartito que le servía como librería, un chevy pequeñito, muy acorde para su estatura… Ahora, luego de dejar la presidencia del pueblo, se compró el local que estaba justo al lado de su cuartito, y ahora su librería ya es más grande, además que ya está completamente surtida. ¡Todo puede uno encontrarlo allí! El ahora ex-presidente invirtió todo “su dinero”, en su negocio.

Aparte de lo anterior, también se ha comprado un auto nuevo, y no es un chevyto, sino que uno familiar, un Honda, uno de esos que él NUNCA sonó que alguna podría llegar a poseer. Todo es bonito en la vida del ahora ex-presidente. Ahora su patrimonio consiste en un local, que compró con “su dinero”, y que baja la mano le habrá costado unos tres, ¡TRES!, millones de pesos., un cochecito nuevo, y etcétera etcétera.

Ahora su nene, su primogénito, usa nikes, cosa que él nunca soñó, ni en sus más hermosas pesadillas. Porque antes su papi, antes de ser presidente del pueblo, solamente era un, bueno, un profesor de preparatoria, pero ahora, bueno, ahora es alguien completamente distinto. ¡Hasta dejó de ir a dar clases!

Luego de terminar su mandato, con todo el dinero que con todo su esfuerzo se ganó, seguramente que ha de haber pensado: “¡Para qué chingados regreso a la escuela, si ahora ya tengo mi futuro completamente asegurado!”. Ah, ¡hermosa verdad! ¡Y hermosa vida la del ahora ex-mandatario!

Ahora él NUNCA MÁS tendrá que preocuparse porque si el precio de los frijoles suben… Porque ahora ya tiene suficiente dinero y patrimonio como para darle a su nene unos nikes de lo más bonitos. Ahora él no tiene por qué estar sintiendo lo que alguien más en algún lugar está sintiendo… Porque cuando uno está respaldado, sea con dinero lícito o no, puede incluso hasta… LLEGAR A LA LUNA.

A. SMART

Abril/09/2018

