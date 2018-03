¿Lo moderno es la traición? - Indice Político

EL nuevo slogan contra AMLO es “el atraso” y en el mejor de los casos “la falta de información”, ya no “el peligro” , dado que el gobierno de Peña Nieto ¡por fin! concretó el plan de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) de entregar la riqueza esencial del país , el petróleo, para regresarlo a aquellas compañías privadas a las que se las había comprado el presidente Lázaro Cárdenas, y no sólo él sino el pueblo de México que se le unió en 1938 , desde las señoras ricas que le dieron sus joyas hasta los campesinos que le llevaron sus animales _ para pagar porque se le pagó no se les expropió sin más _ a las compañías que explotaban la mayor riqueza de México.

Y fue él mismo el que le cedió la refinación de la gasolina a sus cuates los Bush para comprar fuera la gasolina proveniente de nuestro petróleo además de que Fox , también a sus órdenes produjo la sobreexplotación del pozo Cantarell, el mayor que hemos tenido, para poder decir “ya no hay y además no tenemos refinerías”.

¿Qué Pemex se había vuelto un punto de alta corrupción antes y después de Uderbrecht ? Nadie lo duda pero en vez de combatirla dentro de sus propias filas gubernamentales , los gobiernos neoliberales prefirieron aprovecharla para sí mismos, aumentarla y usarla como pretexto para su venta, en la que sin duda tuvieron los funcionarios altísimas ganancias , vulgo “moches”. Si tuviéramos un Fiscal y si tuviéramos un Procurador de Justicia podríamos denunciar el caso. Pero no tenemos …

Un ejemplo: Lozoya estuvo involucrado en dos escándalos de corrupción en beneficio de OHL( una constructora y concesionaria mexicana que se dedica al diseño, construcción y operación de carreteras y aeropuertos. Está presente en los estados de México (Edomex), Puebla, Veracruz) . En enero de 2016 se difundió un audio en YouTube que reveló una supuesta asesoría que le brindó para que se asociara con la empresa española Técnicas Reunidas para participar en una licitación de PEMEX .

El petróleo sirvió para mantener el desarrollo durante décadas de los gobiernos priistas y el enriquecimiento de sus jefes empresariales y sindicales ,etc, pero quieren más y más con capital internacional so pretexto de “progreso” y “modernidad”.

Para lograr el inusual desapego de los mexicanos con su petróleo se necesitó tiempo, hasta que Carlos Salinas con su jefe Miguel de La Madrid (al que mandaba , decían algunos) , encarcelaron en 1983 al mejor director que haya tenido Pemex, el Ingeniero Jorge que modernizó a la empresa al grado de colocarla a nivel internacional en el 4º lugar de los productores mundiales. Pero no quiero hablar en primera persona para juzgar a ese funcionario porque fui amiga de Jorge y de Helvia, su segunda esposa, y viajé con ellos en lo que fue la apertura del petróleo mexicano al mundo después de la crisis de 1973 cuando los países árabes productores de petróleo decidieron elevar sus precios presionando ese invierno a los países europeos que no querían pagar el precio que ellos consideraban justo. Holanda , por ejemplo , tiritó durante meses. En los países árabes, no son los pueblos los dueños de esa riqueza, son los reyes (que lo sean o tengan otro título) . “El petróleo es nuestro” en cambio, de todos los mexicanos…

Cedo la palabra ( por enésima vez en mi espacio ) al periodista a Fausto Fernández Ponte que nunca fue amigo de Díaz Serrano y que al contrario, perteneció a la oposición de Izquierda que al principio de su gestión como director general de Pemex enfrentó al ingeniero, porque era un hombre rico y hasta había sido socio de George Bush , padre, en una compañía llamada Permargo. Así habló de la obra de Díaz Serrano entre 1977 y 1981 cuando lo sacaron de Pemex, a mi juicio por órdenes de su amigo el viejo Bush , para que no estorbará:

“Nuestro país en ese momento había iniciado un programa petrolero y petroquímico exitoso. Se habían inaugurado las refinerías de Salina Cruz y Tula lo que nos permitía ser exportadores petrolíferos y petroquímicos además de que iniciaba la gran producción de petróleo crudo en Cantarell lo cual nos colocaba como un jugador importante en el ámbito petrolero . Y en petroquímica habíamos pasado de una producción de 3 millones de toneladas a 10 millones y se estaban instalando 12 plantas más que nos permitirían una producción de 20 millones de toneladas. Cangrejera y Pajaritos eran los complejos petroquímicos más importantes del mundo y con alta tecnología, diseñados y construidos en México entre otros mexicanos auxiliados por el IMP (Insituto Mexicano del Petróleo) . Nada se descuidaba. En el sector eléctrico se había terminado el sistema hidroeléctrico de Chicoasen y entre otras , contábamos con las termoeléctricas y de Tula y Salamanca, mismas que se instalaron junto a las modernas refinerías, contábamos además con un industria petroquímica privada que se desarrollaba al mismo ritmo que la industria paraestatal . No había conflicto y crecimos en ese momento a un 6 % del PIB acumulado al pasar a un crecimiento demográfico cercano al tres por ciento. Hoy en estos 22 años de liberalismo económico de Miguel de la M a Vicente Fox crecimos el 1.5 % en promedio y en mejoramiento de la relación PIB/Pob solo ha sido de 0.96 % , menos de la mitad de sexenio anterior al neoliberalismo económico.”

Hoy se considera “muy moderno” haberse deshecho de la fortuna nacional. Insiste Peña Nieto en que había que “voltear la tortilla según los tiempos” (y Meade aplaude) al vanagloriarse vergonzosamente el pasado 18 de marzo de 2018, cuando lo que hizo fue revertir la patriótica expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Están todos estos últimos presidentes en el ajo. Son parte de esta inmensa traición a los mexicanos.

López Obrador ha dicho que quiere revisar la “Reforma Energética” . Muy bien, pero que empiece a revisar los bolsillos de todos éstos. Y que no sea muy lindo , por favor.

manoudornbierer@gmail.com

Comentarios

Comentarios