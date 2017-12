Lorena Herrera da su versión sobre el supuesto “catálogo de Televisa” - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de diciembre (AlmomentoMX).- Yo no, jamás he tenido ninguna invitación de ningún ejecutivo o alguien de la empresa, siempre han sido productores muy respetuosos, siempre he tenido una relación cordial y jamás vi algo así, señaló Lorena Herrera sobre el caso del supuesto catálogo de Televisa.

En entrevista para el programa Ventaneando, señaló que desconoce el manejo del supuesto catálogo.

“No sé si depende también de uno, o cuál será la situación. Pero simplemente nunca tengas miedo ni hagas algo que no quieres hacer, y sí, denunciarlo”, agregó.

Sin embargo, confesó que a los 19 años fue víctima de acoso sexual por un alto directivo de un periódico de circulación nacional.

“No sé si actué de la mejor forma, estaba muy jovencita, él era dueño de un periódico, y sí, me trató de seducir y convertirme en su amante. Mi reacción fue empujarlo, patearlo y salir corriendo de la oficina”, contó.

La actriz comentó que su corta edad y poca experiencia no le impidieron actuar, sin embargo, si pensó que sería el fin de su carrera.

“Después dije ‘ay qué hice, mi carrera se va acabar aquí’, porque era una persona muy poderosa, y gracias a Dios no pasó a mayores”.

