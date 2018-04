Los Pulitzer, para investigaciones sobre el acoso sexual y la trama rusa de Trump - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril (AlMomentoMX).— Los Pulitzer premiaron este año el periodismo de investigación que destapó casos de acoso sexual de personalidades con gran peso en Estados Unidos y la telaraña de conexiones entre el entorno de Donald Trump y la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

The New York Times y The New Yorker ganaron el Pulitzer de servicio público, la categoría más importante, por revelar, de forma “explosiva e impactante”, el escándalo de acoso sexual de Harvey Weinstein, del que nació el movimiento #MeToo

El prestigioso premio fue otorgado al equipo del New York Times dirigido por Jodi Kantor y al colaborador del New Yorker, Ronan Farrow, por los impactantes informes que derribaron al magnate de Hollywood y provocaron una avalancha de acusaciones contra otros hombres poderosos.

Otra revelación de temática sexual también le valió al diario The Washington Post el Pulitzer de periodismo de investigación por destapar “incansablemente” el acoso a menores de edad en los años setenta por parte de Roy Moore, candidato republicano a senador por Alabama.

La información periodística desató un terremoto que acabó costándole la elección a Moore, en un estado en el que los republicanos no habían perdido en 25 años. El republicano negó vehementemente las denuncias y acusó al Post de mentir.

El presidente Donald Trump es el protagonista indirecto de otros premios. La categoría de periodismo nacional recayó en The New York Times y The Washington Post por su “cobertura en el interés público de la nación” que ha ayudado a “entender” la estrategia rusa de intromisión en las elecciones de 2016, que tenía como objetivo ayudar al magnate a ser presidente.

El jurado destacó el esfuerzo de ambos diarios por revelar los contactos de personas relevantes del entorno de Trump con personalidades rusas. Las informaciones periodísticas han puesto contra las cuerdas a varios miembros del Gobierno y son claves en la investigación de un fiscal especial a la injerencia de Moscú.

El premio en la categoría de periodismo explicativo fue para un proyecto en vídeo, audio y texto de los diarios Arizona Republic y USA Today sobre las dificultades logísticas de la promesa de Trump de construir un muro fronterizo con México.

Mientras que el galardón de periodismo internacional recayó en la agencia Reuters por su cobertura de la brutal guerra contra las drogas del Gobierno filipino. La agencia también ganó un premio de fotografía por la crisis de los rohingya en Myanmar.

En cuanto a los galardones no periodísticos, una de las sorpresas fue que el rapero Kendrick Lamar ganara el premio de música por su álbum DAMN, del que el jurado destacó cómo captura la “complejidad” de la vida de la población negra en Estados Unidos.

En los premios literarios, Andrew Sean Greer ganó el de ficción por su libro Less y James Forman Jr. el de no ficción por Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America. Martyna Majok se llevó el de teatro por la obra Cost of Living. En la categoría de Biografía fue para Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder, de Caroline Fraser.

