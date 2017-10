Lucran con la tragedia

Lilia Arellano.

Ciudad de México, 2 de octubre de 2017.- Con los cuantiosos recursos destinados a la reconstrucción en la Ciudad de México y entidades donde se resintieron los sismos de septiembre pasado, se avizora lucro, corrupción y opacidad. Desde el sector corporativo, instituciones y gobiernos extranjeros, estrellas y deportistas, así como mexicanos en el extranjero realizaron donaciones millonarias. A eso deben agregarse los recursos presupuestales y de fondos para desastres, así como las modificaciones al presupuesto del próximo año. Los anuncios hechos por el presidente Enrique Peña Nieto preocupan a diversos sectores de la sociedad porque, por ejemplo, el uso de monederos electrónicos (tarjetas con dinero en efectivo) para la reconstrucción de viviendas conlleva el riesgo de su uso clientelar en periodo electoral, sobre todo por los antecedentes de este instrumento para distribuir dinero en los procesos comiciales recientes, como en la presidencial del 2012 y las últimas votaciones en el Estado de México y Coahuila.

El botín para los funcionarios corruptos es cuantioso. De entrada, en un estimado preliminar, el titular del Ejecutivo federal habló de la necesidad de destinar al menos 37.5 mil millones de pesos a la reconstrucción. Posteriormente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el presidenciable José Antonio Meade Kuribreña, precisó esa era una cifra a aumentarse conforme se fueran precisando los daños a la infraestructura nacional. De esa cantidad, 7 mil millones de pesos provendrán del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pero ni Peña ni Meade precisaron de dónde saldría la suma faltante. Organismos internacionales estiman la reconstrucción entre 2 mil y 10 mil millones de dólares. El gobierno federal, los estatales, empresas, fundaciones filantrópicas, agencias de cooperación extranjeras, organizaciones de la sociedad civil e incluso partidos políticos prometieron sumas millonarias a las labores de reconstrucción.

Además, hasta donde se sabe, entre las donaciones ya recibidas por México, tras el temblor, destacan las de BBVA, por 10 millones de dólares; de Coca Cola, por 3 millones de dólares; de Lady Gaga, por 2 millones de dólares; de China, Corea del Sur, Facebook, Google, Apple, por un millón de dólares cada una; de Disney, por 500 mil dólares; de Mana, por 200 mil; de Checo Pérez, por 164 mil; del Papa Francisco, por 150 mil; de Salma Hayek, por 100 mil dólares; y Rusia 20 millones de euros, entre muchos otros.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) creó el fideicomiso Fuerza México e invitó al sector privado a aportarle fondos. Gobiernos extranjeros y organismos internacionales –El Vaticano, Canadá, Corea del Sur, China, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros- desbloquearon fondos de apoyo. Es decir, en teoría, hay aparentemente mucho dinero para la reconstrucción, pero poca o nula coordinación y, hasta el momento, gran opacidad. A ello debe agregarse que la mencionada Fuerza México es una organización de simpatizantes y beneficiados de los del Grupo Atrcomucho, por lo cual deben ponerse entrecomillados y seguirse muy puntualmente las asignaciones de recursos.

Organizaciones de la sociedad civil contemplan pedir a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) transparentar la ayuda del exterior que ha llegado al país, tras los sismos del mes pasado. Desean tener información precisa sobre los donativos entregados para ayudar a los damnificados y a la reconstrucción. Desde redes sociales, activistas y hasta cineastas como Alfonso Cuarón, pidieron al presidente Peña Nieto garantizar la ayuda llegue a los ciudadanos afectados por el movimiento telúrico. Todo apunto a no haber sido suficiente la promesa de instalar un GPS a cada peso, como lo expuso el titular de Hacienda, la desconfianza es muy grande y tiene bases más que suficientes para creer no se dará un manejo correcto a las sumas reunidas.

Como se recordara, el inquilino provisional de Los Pinos anunció la semana pasada que el esquema diseñado para la reconstrucción de viviendas de Oaxaca y Chiapas incluye dos monederos electrónicos para familias damnificadas ubicadas dentro de los censos levantados. Además de esas entidades, donde presuntamente esta semana se empezarán a entregar esos apoyos, se incluirán Morelos, Puebla y el Estado de México. Los damnificados podrán disponer de dinero de inmediato a través de uno de los monederos, y el otro será para la adquisición de materiales de construcción. Diversos especialistas, como Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, advierte: los monederos pueden ser utilizados para fortalecer el clientelismo, lo cual afecta la democracia. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe fiscalizar el uso de los 6 mil 500 millones de pesos anunciados para la reconstrucción de Chiapas y Oaxaca, planteó.

A ello debe sumarse la gran confusión existente en las declaraciones del inquilino de Los Pinos. Según dijo en Oaxaca, ya disponen los afectados de 15 mil pesos en efectivo los cuales ya están en diversas cuentas en Bansefi, el banco del gobierno, es decir en donde pueden maniobrar abiertamente sin ninguna auditoría y, por si fuera poco, dirigido por el turbio señor de los bucles, Virgilio Andrade, quienes tienen afectaciones menores y ya se verá si logran la reconstrucción o se requiere de otra cantidad, eso quedó en veremos. A los de pérdidas mayores les darán 25 mil pesos a partir de este mes, pero también las tendrán en noviembre y diciembre hasta, de ser necesario, completar 120 mil pesos. Las entregas serán parciales o si se requiere se verán otras formas.

Lo suficientemente claro es la inexistencia de una estrategia con la cual no solamente sea realidad la reconstrucción de viviendas sino se evite tener iguales resultados, es decir, derrumbes de techos y paredes cuando se presenten fenómenos de igual intensidad o hasta de menor en edificaciones hechas al trote moche.

EVITAR LA CORRUPCIÓN

Tras el desastre, lo peor a ocurrir es la ejecución de lucro y agravio sobre la reconstrucción, señaló a su vez Rogelio Gómez, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, quien destacó: “esto requiere mucha transparencia. Se debe contar de una vez por todas con un padrón de quienes reciben recursos, por la situación económica y la crisis que se vive. La falta de un padrón permite la discrecionalidad del uso de recursos públicos”. Ese registro también prometido está incompleto y cuando se acercan a dar sus datos quienes están en los albergues los rechazan y les dan nuevas fechas para ser anotados. La desesperación ha hecho víctimas a los jefes de familia, de ahí se revise a fondo a cada uno de quienes se deciden o los llevan a fuerza a las concentraciones para escuchar las promesas presidenciales.

Son muchos los ciudadanos quienes desconfían de las autoridades por lo cual la sociedad civil organizada inició la alineación de estrategias de reconstrucción para evitar la corrupción. Ante el arranque del proceso electoral 2018, el cual será una verdadera guerra proselitista, los ciudadanos demandan vigilar los fondos multimillonarios destinados a esa tarea para evitar la compra de votos, así como el clientelismo político y empresarial. Muchos de los principales actores movilizados para los trabajados de reparación de daños quieren manejar sus propios recursos, destaca Jaqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Habrá muchos espacios para la corrupción sin coordinación y transparencia máxima en la asignación de los recursos y sin la participación de los propios damnificados en la planeación, advierte la funcionaria. “Lo que nos preocupa es que se cuele la corrupción en esto. Sería el peor de los mundos que todo este esfuerzo, todo ese deseo ciudadano de participar, apoyar y trabajar para los otros termine beneficiando a no sabemos quién y por esto le tenemos que poner un dique”, dijo.

La semana pasada, el Comité de Participación Ciudadana propuso la formación de una comisión integrada por organismos de la sociedad civil, empresarios, autoridades, quienes se encarguen de monitorear el uso de los recursos destinados a las labores de reconstrucción y dé seguimiento a las investigaciones de presuntos actos de corrupción. Se pretende “articular los distintos fondos” y exigir se transparenten las reglas de operación y objetivos –de los fideicomisos también- a fin de evitar su dispersión y manejo discrecional. El movimiento Nosotrxs tiene un planteamiento más radical: hace dos semanas subió a las redes la propuesta de que todo el dinero se reúna en un “fondo único de reconstrucción nacional”, desde el cual se manejarían los recursos con total transparencia.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana, Fundar, Oxfam, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) elaboran una plataforma para centralizar y transparentar la información sobre el uso de todos los recursos –de los distintos fondos y fideicomisos- , así como los trabajos de reconstrucción. Dicha plataforma permitirá determinar el monto exacto de dinero asignado a proyectos y trabajos concretos.

De no ser así, advierte Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, se repetirán esquemas de desvíos de dinero detectados en estados devastados por huracanes, como sucedió en Guerrero; lo mismo deberá hacerse en contextos de cooperación internacional. A lo anterior se le suma el uso clientelar de los programas sociales. Ante el “déficit de credibilidad del gobierno”, Bohórquez confía en que la administración federal comparta más información. Y advierte: ser tachado de deshonesto, corrupto u opaco tendrá repercusiones políticas y electorales.

Hasta el cierre de estas líneas, el sismo había cobrado la vida de 363 personas, con 222 fallecidas en la Ciudad de México; 74, en Morelos; 45, en Puebla; 15, en el Estado de México; 6 en Guerrero; y 1, en Oaxaca. Un total de 306 localidades de siete entidades del país han sido declaradas zonas de desastre natural por la Secretaría de Gobernación por el sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre. De éstas, 112 son de Puebla; 74, de Oaxaca; 40, de Tlaxcala; 33, de Morelos; 19, de Guerrero; 16, de la Ciudad de México, y 12 del Estado de México.

ENTIDADES OPACAS

Es realmente lamentable pero están reprobadas en transparencia instituciones públicas involucradas en la administración y asignación de recursos para atender los daños de los sismos de septiembre. Varias entidades son excesivamente opacas de acuerdo a la evaluación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de agosto pasado.

Para empezar, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tiene cero sobre 100 puntos en relación a lo rubros que la Ley General de Transparencia le obliga a hacer públicos. Al Fonden se le asignó este año una bolsa de 6 mil millones de pesos, pero no ha reportado ninguno de los renglones a los cuales está obligado, como el monto total de sus recursos, distinguiendo aportaciones públicas y la fuente de éstas, los subsidios, donaciones, transferencias, excedentes o inversiones realizadas durante distintos siniestros.

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Bansefi, otra institución clave en la reconstrucción, quien es dirigido por Virgilio Andrade, ex secretario de la Función Pública, canalizará los apoyos económicos con tarjetas de débito a otorgarse a damnificados. Esta institución obtuvo una calificación de 28.1 sobre 100. Y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), quien se encarga del programa Escuelas al 100 y al cual le corresponde coordinar las actividades de prevención y atención de daños causados por desastres naturales, tiene una calificación de 13.3 sobre 100.

Aunque fue creado en 2010 para atender desastres naturales, el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec) sobre endeuda estados. Las reglas de operación de Fonrec obligan a los estados a contratar créditos de largo plazo con Banobras, previa autorización de sus congresos locales, por lo que se convirtió en una nueva forma de endeudar a las entidades federativas. Tras autorizarse con una aportación inicial de 4 mil 500 millones de pesos, la Cámara de Diputados ordenó al gobierno federal un mecanismo “sencillo y oportuno” para reparar daños de los huracanes “Karl” y “Alex”.

Las secretarías de Gobernación y Hacienda rechazaron entregar directamente a los estados los fondos y resolvieron deberían pedir a Banobras un crédito a 20 años. El esquema no resolvió las necesidades derivadas de la urgencia en la reconstrucción, pero si comprometió la capacidad crediticia presente y futura de las entidades, ante recursos no presupuestados para el pago de intereses, como lo reclamó en 2011 la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

En 2010, la Secretaría de Hacienda autorizó a Banobras prestar hasta 27 mil millones de pesos a 18 estados afectados por desastres, pero sólo siete entidades se animaron a pedir 6 mil 111 millones. La ASF concluyó que, para 2031, los estados terminarán pagando 10 mil 596 millones de pesos, es decir, 73 por ciento más que el capital originalmente dispuesto. La operación por medio de Banobras convierte al Fonrec en un “mecanismo de crédito privado”, y no en uno de aportaciones directas para enfrentar desastres naturales, concluyó la ASF.

DE LOS PASILLOS

El dos de octubre es una fecha inolvidable, de ahí que diversas organizaciones se dieran a la tarea de mantenerla viva, de salir a las calles a manifestar, como lo hacen cada año, el malestar contra el gobierno, el de antes y el de ahora. A la una de la tarde salió de la esquina de Paseo de la Reforma y el Eje 1 Poniente Bucareli, un contingente hacia la Plaza de las Tres Culturas. Otra marcha denominada Combativa también estuvo presente en el 49 aniversario de los hechos con los cuales se pretendió marcar un nuevo rumbo para el país. Se hicieron presentes los del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los del Sindicato Mexicano de Electricistas. “Sueña y Serás Libre en Espíritu” resultó otra de las organizaciones presentes…

Ya por la tarde, cerca de las cuatro, marcharon del Monumento a las Revolución rumbo al Zócalo Capitalino los integrantes del STUNAM. Pero también hubo otras concentraciones: los del STUNAM se presentaron a las once de la mañana en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para entregar el documento de emplazamiento a huelga. No se han hecho esperar protestas en los centros de cobro de la CFE ante lo absurdo de los montos de adeudo por el servicio y estuvieron no sólo los de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, sino también los del SME…

La terca realidad vuelve a desmentir al secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Especialistas en economía del sector privado redujeron sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano tanto del año en curso como para 2018. De acuerdo a los resultados de la encuesta del Banco de México, aplicada entre el 19 y el 28 de septiembre, el crecimiento del PIB esperado para este año se reduce a 2.10 por ciento, desde el 2.16 señalado en el sondeo de agosto… Y para el 2018, la estimación del crecimiento económico se recortó a 2.22 por ciento desde 2.27 por ciento… En cuanto a la inflación, los analista creen el año en curso podría cerrar en 6.30 por ciento, 6 puntos base más de lo esperado en agosto, y para 2018 la estimación fue dejada en 3.84 por ciento frente a 3.85 por ciento anterior… En cuanto al tipo de cambio, los especialistas disminuyeron el cierre esperado para 2017 a 18.14 pesos por dólar de Estados Unidos desde 18.23 anterior, en tanto, el valor vaticinado para 2018 no tuvo modificación y se mantuvo en 18.21…

Los principales factores que pueden obstaculizar el crecimiento del país son, en orden de importancia: los problemas de inseguridad pública; la plataforma de producción petrolera; la incertidumbre política; la debilidad del mercado interno; las presiones inflacionarias; la incertidumbre sobre la situación económica interna; la inestabilidad política internacional; y la política de gasto público, según los analistas del sector privado…

El derramamiento de sangre de civiles es ocioso e inútil y sólo sirve para exacerbar los conflictos, como se observa en todos los casos recientes… El grupo yihadista Estado Islámico (EI) asumió la autoría del tiroteo en un concierto en Las Vegas (EU) el cual ha dejado al menos 58 muertos y 515 heridos. En un comunicado a través de la agencia Amaq, afín al EI, se aseguró: el autor del atentado es “un soldado del Estado Islámico”. El ataque fue realizado como respuesta a las acciones de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, y la cual combate en Siria e Irak contra los radicales… Según la agencia, el supuesto autor del ataque, identificado como Stephen Paddock, un hombre blanco de 64 años y quien se suicidó tras cometer la masacre, “se convirtió al islam hace varios meses”… Aún se desconocen las causas por las que Paddock decidió disparar contra el público en el concierto y segar la vida de docenas de personas antes de acabar con la suya propia, según informó la Policía de las Vegas… El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó no tener información que sugiera la existencia de “amenazas específicas creíbles” a la seguridad en otros lugares públicos de Estados Unidos, a raíz de esa masacre.

