Marie Stopes México pide aplicar aborto legal a nivel nacional - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril (AlmomentoMX).- Tras 11 años de la despenalización del aborto en la CDMX, Marie Stopes México insiste en terminar con la desigualdad y que el acceso a este derecho debe extenderse a nivel nacional.

Marie Stopes México, la organización no gubernamental líder en salud sexual y reproductiva, en el marco del onceavo aniversario de la despenalización del aborto en la Ciudad de México comparte su postura ante el tema que sigue causando polémica, a pesar de los avances en materia de legislación y procedimientos médicos.

De acuerdo con nuevos hallazgos del Instituto Guttmacher, “los abortos inseguros ocurren de manera abrumadora en las regiones en desarrollo, en donde se concentran los países que restringen fuertemente el aborto. Pero aun donde el aborto es ampliamente legal en términos generales, la provisión inadecuada de servicios asequibles puede limitar el acceso a servicios seguros. Además, el estigma persistente puede afectar la voluntad de los proveedores para ofrecer servicios de aborto y puede conducir a que las mujeres den prioridad a la clandestinidad por encima de la seguridad”.

Para Marie Stopes México es muy importante defender las garantías de todas las mujeres en México, por ello aplaudimos el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se haya pronunciado porque las Instituciones Públicas de Salud no deban negarse a practicar un aborto a mujeres víctimas de violación que así lo soliciten, aunque este pronunciamiento se queda corto, ya que el producto de una violación, es solo una causal cuando hay varias causas médicas que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

“El obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado es una tortura” declara Alfonso Carrera Riva Palacio, Director Médico de Marie Stopes México “debemos ser capaces de respetar los derechos y decisiones de todas las mujeres mexicanas y poder ofrecerles los más altos estándares de calidad, sin emitir juicio alguno. México debe terminar con la desigualdad que existe en el país, donde las mujeres que viven en la CDMX o las que tienen recursos son las que pueden acceder a un aborto seguro, mientras que las mujeres que menos recursos tienen, las que desconocen sus derechos, las que viven marginadas son las que más están en riesgo”.

En tiempos de elecciones en México, ningún candidato ha emitido una postura clara ante este tema de salud pública; de hecho, fuimos testigos hace unos meses del grave retroceso al verse aprobada la reforma sobre Objeción de Conciencia, la cual limita y afecta el derechos de la salud y libertad de diversos pacientes, y no únicamente a las mujeres que desean Interrumpir Legalmente su embarazo (ILE); puesto que La Objeción de Conciencia, que no es un derecho humano en sí mismo, sino una manifestación del derecho humano a la libertad de conciencia, que establece que toda persona puede creer y pensar libremente según sus ideas y convicciones; sin embargo en esa reforma no se garantizó la presencia de personal no objetor en el sector público, ni de la obligación del médico a referir a los pacientes con personal no objetor que sí efectúe transfusiones sanguíneas, procedimientos de ILE, eutanasia, colocación de métodos anticonceptivos de alta continuidad a adolescentes, entre otros.

El Instituto Guttmacher, dio a conocer su más reciente reporte sobre el aborto a nivel mundial del cual se destaca que mientras más restrictivo es el entorno legal, es mayor la proporción de abortos que son inseguros.

“En Marie Stopes seguiremos ofreciendo los más altos estándares de calidad en todos los procedimientos de interrupción legal del embarazo que proporcionemos a todas las mujeres que acudan con nosotros, y seguiremos impulsando redes de apoyo para garantizar que los derechos de las mujeres sean respetados”, puntualiza el Dr. Carrera.

En este video te compartimos como son los diversos métodos de Interrupción Legal del embarazo que realizamos en Marie Stopes, para que la población pueda entender mejor lo seguros que son estos procedimientos y el corto tiempo que estos toman: https://youtu.be/61tYdVUuvnU

AM.MX/fm

The post Marie Stopes México pide aplicar aborto legal a nivel nacional appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios