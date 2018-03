“Me imagino levantando la Copa del Mundo”: Messi - Indice Político

BUENOS AIRES, 19 de marzo (AlMomentoMX).- El astro argentino, Lionel Messi, aseguró que su “sueño de siempre” es poder levantar la Copa del Mundo, por lo que espera que el de Rusia sea un “gran mundial” para la Albiceleste, a pesar de que “no es fácil”.

En entrevista para América TV, un canal argentino, el delantero del Barcelona aseveró que no será fácil ganar el Mundial, pues “por más que podés llegar a hacer todo bien, así y todo no conseguirlo, como nos pasó en 2014, que creo que hicimos prácticamente todo bien y no se nos dio”.

Sobre cómo se imagina la final de la cita mundialista, Messi dijo: “Lo que imagino siempre. Poder estar en esa final, poder ganarla, levantar la copa. Es un sueño de siempre y cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte todavía”.

Aseguró que saben de la dificultad de ganar un mundial, por eso su llanto en 2014, ya que “quedarnos tancerquita fue doloroso”. Además, Messi dejó la puerta abierta a que, si la Albiceleste no gana, él y otros compañeros de su generación no volverán a disputar un Mundial.

“Oviamente, dependemos de los resultados lamentablemente y por eso el pensamiento de todo este grupo, que llegó a tres finales, que lamentablemente no pudimos ganar”, apuntó.

Messi recordó que “se dijeron muchísimas cosas” de él y sus compañeros. “Y pensamos que si no somos campeones se va a venir mucho más todavía y no nos va a quedar otra. Por eso creo que es el mensaje que da esta camada de jugadores, por lo que me hicieron sentir”, consideró.

AM.MX/dsc

The post “Me imagino levantando la Copa del Mundo”: Messi appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios