Meade Refundido en el tercero - Indice Político

Ni el festinado relanzamiento dominical de la campaña de José Antonio Meade el candidato de la coalición “Todos por México”, ni el cambio en la dirigencia del partido con la llegada de un priista de los llamados de pura cepa, como René Juárez Cisneros, levantó el ánimo de los miembros del Revolucionario Institucional, menos el de los potenciales electores, su abanderado sigue refundido en el tercer lugar en todas las encuestas y lo peor es que en las últimas mediciones demoscópicas Meade baja en lugar de subir aunque sea un escalón.

El nombre de José Antonio Meade ya está en las boletas electorales que se empezaron a imprimir el domingo pasado, no hay vuelta atrás es el candidato del partido de Enrique Peña Nieto en donde, hasta ahora, sólo sus chicharrones truenan, como en el pasado, es jefe máximo que pone y quita a la dirigencia, aunque los miembros de su partido ni estén de acuerdo.

Para colmo el ex –Secretario de Hacienda en los dos últimos sexenios se presenta en el programa tercer grado en donde ante preguntas insistentes de los periodistas convocados por Televisa expresa propuestas bien articuladas, con sentido, tal vez mejor que el anterior entrevistado en ese mismo canal, pero comete el error de decir que escribió un libro que saldrá en las próximas semanas, pero cuando le preguntan que cuál es el título dice que no se acuerda y la frase “no me acuerdo” se hace viral en la portada de un supuesto libro que se difunde por las redes sociales.

José Antonio Meade no rebasa el 15 por ciento de las preferencias electorales, frente el 45 y hasta el 48 que le dan algunas encuestas al candidato de la coalición “Juntos haremos historia”. También está distante del segundo lugar que ocupa el abanderado de la coalición Por México al Frente.

Hace algunas semanas publique en este espacio que el presidente Enrique Peña Nieto, había cometido una gran ingenuidad al creer que con el solo hecho de presentar a un candidato al que calificó como honesto frente a otros miembros de su partido sería suficiente para posicionarlo rumbo a las elecciones del primero de julio, pero a casi seis meses del dedazo que salió de Los Pinos los hechos muestran lo contrario, Meade no cuajó ni entre los mismos priistas.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje acaba de fallar en el caso de ls disputa de los 60 millones de dólares entre el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, candidato de la coalición “Juntos haremos historia” al Senado y un grupo de trabajadores y el ahora exiliado en Canadá tendrá que desembolsar esa cantidad para repartirla entre los demandantes y lo más probable es que pierda su lugar en la lista presentada por los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador, algo que sin duda le afectará al tabasqueño…De acuerdo con encuestas publicadas para la elección de senadores, el PRI sólo ganaría por mayoría en cuatro entidades, Colima, Aguascalientes, Campeche e Hidalgo, en las otras ni la primera minoría alcanza, lo que hace suponer que los priistas tendrán la más baja representación de la historia legislativa en la llamada Cámara Alta.

