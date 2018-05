“Menos víscera y más razón” a la hora de votar: Peña Nieto - Indice Político

MONTERREY, 9 de mayo (AlMomentoMX).— El presidente Enrique Peña Nieto exhortó a los mexicanos a que decidan con menos víscera y más razón quién será el próximo presidente de la República, al tiempo que aseguró que será absolutamente respetuoso de la elección de los ciudadanos.

“Menos víscera y más razón. Hay que pensar con la cabeza”, afirmó el mandatario al clausurar los trabajos de la Asamblea Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, celebrada en Nuevo León.

Señaló que los mexicanos deben tener una definición de las preferencias electorales a partir de una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos. “La que más llene, la que más satisfaga los anhelos de una sociedad”, insistió.

Peña Nieto sostuvo que será absolutamente respetuoso de la decisión que tomen los mexicanos sobre quién habrá de encabezar la Presidencia de la República.

En su discurso, el mandatario deseó que hacia adelante “a México le vaya mucho mejor que lo que ha sido en esta Administración, que las bases que se han sentado, los cimientos que se han colocado le permitan al país seguir progresando y creciendo”.

Pidió que “no se reviertan, no cambien, no se alteren esos cambios (Reformas) estructurales tan importantes que hemos realizado con el apoyo y respaldo de distintas expresiones políticas que decidimos alguna vez no pensar en nuestro partido, sino pensar en México, en su crecimiento y en el progreso de toda la Nación”.

El jefe del Ejecutivo recordó los avances que ha tenido el país durante los cinco años de su gestión. Desde el sector de telecomunicaciones, hasta el energético. Gracias a la aprobación de las reformas estructurales.

En lo que respecta al campo, subrayó, México es el quinto productor de pollo en el mundo, el sexto de carne de res y el octavo productor de miel. Además, en lo que va de esta administración, las exportaciones agroalimentarias “han crecido 60%, superando los 138,000 millones de dólares de exportaciones”.

En materia económica, el Presidente destacó que “esta ha sido la única administración que ha tenido un crecimiento en su economía cada trimestre y eso no ocurría hace 48 años”, lo que ha permitido “que la economía crezca del orden del 13%”.

