México carece de superatletas por razones culturales: Osorio - Indice Político

BOGOTÁ, 22 de abril, (AlMomentoMx).- El colombiano Juan Carlos Osorio, director técnico del Tricolor mexicano, aseguró que el país “azteca” carece de “superatletas” por razones culturales, las cuales no quiso revelar.

Ante la primera jornada de “La Cumbre del Futbol” celebrada en Bogotá, el estratega participó en una ponencia, en la que resaltó que en México no hay atletas que sí existen en su país, “pues el planteamiento allá es muy diferente”.

“Mi tema es generar esa conciencia entre mis jugadores, de que no tenemos un equipo superfuerte de superatletas por varias razones culturales, de las cuales no tengo derecho de hablar aquí, porque me da temor de que alguien publique eso”, dijo.

Rumbo a la participación de México en la Copa del Mundo Rusia 2018, el entrenador manifestó que deberá sacarle ventaja a la buena técnica de los tricolores, jugadores de “alta resistencia, que no se fatigan rápido”.

