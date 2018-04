México, peón en el tablero de Trump - Indice Político

Lilia Arellano.

“Una invasión de ejércitos puede ser resistida, pero no una idea cuyo tiempo ha llegado”: Víctor Hugo

• México, peón en el tablero de Trump

• AMLO denuncia estrategia electoral del magnate

• Rivales económicos expectantes: China y EEUU

• Ley de Réplica: larga y frustrada tarea inacabada

• Plastas de maquillaje a la inseguridad en Q. Roo.

Ciudad de México, 5 de abril de 2018.- Nos guste o no, México es sólo un peón en el tablero internacional. Los movimientos aparentemente irracionales, ilógicos o sin un sólido sustento legal del presidente estadounidense Donald Trump que afectan directamente a nuestro país se dan en ese contexto, donde prevalece la disputa por la predominancia militar con Rusia y la guerra comercial con China, sin olvidar las propias contradicciones y luchas por el poder político al interior de los propios Estados Unidos, donde el magnate está concentrado desde ahora en alcanzar su reelección.

De ahí debe partir el análisis serio de la crisis de la relación bilateral con la primera potencia militar del mundo –curiosamente agudizada con la designación de Luis Videgaray como “aprendiz” de canciller- y primer socio comercial. Es totalmente inconveniente “calentarse” como lo hizo Ricardo Anaya, sediento de votos, y exigir una respuesta enérgica y condicionar la cooperación, cuando él refugió a su familia en Estados Unidos ante la violencia desatada por su partido; o hacer un llamado a la unidad “en defensa de la dignidad nacional”, como lo hizo José Antonio Meade, sin tener conocimiento de ese concepto y en un desesperado intento por detener el hundimiento de su candidatura. El más certero y centrado, sin duda, fue Andrés Manuel López Obrador: “No a la militarización de la frontera, ni al muro; sí al respeto mutuo”.

AMLO acusó a Trump este jueves de militarizar la frontera con México como una medida de propaganda política para buscar la reelección en la Casa Blanca. “Ya está actuando en términos políticos, ya está pensando esta campaña contra México como propaganda. Sólo así me explico que esté militarizando la frontera, porque no hay razón”, dijo al encabezar un mitin en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El tabasqueño recordó que “eso le ayudó a obtener votos en la elección presidencial y seguramente está pensando que con esa propaganda va a reelegirse. Puede pensarse que falta mucho, pero no, desde que llegan los presidentes de Estados Unidos ya están pensando en la reelección”.

En esa frontera, el dirigente opositor advirtió no existen razones para enviar a la Guardia Nacional a la región, ya que los índices delictivos en las ciudades norteamericanas cercanas a la frontera se han reducido. El fundador de Morena aseguró además existen pruebas de que el flujo migratorio de mexicanos hacia el país del norte y las deportaciones de connacionales también han registrado un decremento significativo, más aún si se compara con lo ocurrido en el gobierno de Obama.

LUCHA POR EL PODER

Gran trabajo tienen los ciudadanos estadounidenses con un presidente impuesto por poderosos grupos militares y financieros, con artimañas en las redes sociales. “Trump una vez más está demostrando su incapacidad para llevar a cabo juicios prudentes y calculados sobre lo que se necesita para liderar a la nación y mantenerla segura”, señaló The New York Times en un editorial publicado la noche del miércoles, titulado “El Irracional Plan Fronterizo de Trump”, en donde cuestionó duramente la orden de enviar elementos militares a la zona fronteriza para colaborar en tareas de vigilancia, promulgadas el mismo día por el magnate.

El diario estadounidense consideró: “como muchas de las decisiones del presidente, aquella que coloca tropas en la frontera parece impulsiva, malévola y motivada políticamente”, y señaló usó la medida ante la frustración de no poder cumplir con su promesa de campaña de construir el muro fronterizo, y en momentos en que el flujo de migrantes a Estados Unidos va en picada”. Otros analistas nacionales se preguntan: ¿Hasta dónde piensa llegar el magnate Trump en el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y su venganza contra los demócratas que no le aprobaron el presupuesto para su muro?

Trump está profundamente frustrado por la falta de progreso en la construcción de la barda en la zona limítrofe con México. Incluso, ha insinuado usar los recursos del Pentágono para levantarlo, con el argumento de que es una prioridad de seguridad nacional, pese a las regulaciones estrictas que prohíben gastos que no sean autorizados por el Congreso.

En los últimos días, DT atacó a México por permitir que más de mil centroamericanos, la mayoría de Honduras, hayan iniciado una caravana por su territorio hacia la frontera norteamericana, donde muchos esperaban solicitar asilo. Amenazó a México con cancelar el TLCAN y a Honduras con retirarle la ayuda exterior de no detener la caravana.

“Hasta que podamos tener un muro y seguridad adecuada vamos a proteger nuestra frontera con el ejército”, señaló Trump. La Casa Blanca matizó horas después que el plan del presidente prevé la movilización de la Guardia Nacional y no militares en activo. Las leyes estadounidenses prohíben el despliegue de soldados en su propio territorio para fines civiles, pero la Guardia Nacional sólo requiere el consentimiento del estado donde será desplegada para asistencia y apoyo a la frontera. Los predecesores de Trump, Barack Obama en 2010 y George W. Bush entre 2006 y 2008, enviaron a la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva del ejército, para patrullaje y control de la zona limítrofe con México.

La presión de DT dio resultados: México hizo el trabajo rudo y el magnate celebró este jueves que la caravana de migrantes centroamericanos está dividida por las fuertes leyes migratorias mexicanas, con lo que se evitó una “escena gigante” en la frontera entre ambas naciones. También recalcó que, debido a las acciones de su administración, los cruces fronterizos están en su nivel más bajo en 46 años.

¿GUERRA COMERCIAL CON CHINA?

La endeble relación con México es menos importante para el presidente estadounidense que la prevista guerra comercial con China, de ahí que anunciara el martes nuevos aranceles del 25 por ciento a un total de 106 productos importados de EEUU, entre los que figuran la soya, automóviles y aviones, por valor de más de 50 mil millones de dólares. El ministerio de comercio chino tomó esta medida para defender los derechos del país frente a los aranceles anunciados de Trump a las importaciones de la nación asiática, los más recientes dirigidos a aparatos de tecnología de punta de las industrias aeroespacial y robótica, entre otros. No obstante, ninguna de las dos partes ha dicho cuándo –si es que lo hace- aplicará realmente los impuestos anunciados.

China reveló dicha lista después de que la Oficina de Representantes de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR) publicara un listado de mil 300 productos a los que planea imponer aranceles como respuesta a las prácticas comerciales “desleales” del país asiático. La lista de la USTR incluye medicamentos o aparatos de tecnología de punta de las industrias aeroespacial y robótica. Beijing ha apelado al diálogo para evitar una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mudo, pero siempre ha asegurado no tener miedo a un conflicto de ese tipo, mientras Trump insiste: “ahora tenemos un déficit comercial de 500 mil millones de dólares al año, con robo de propiedad intelectual de otros 300 mil millones. ¡No podemos permitir que esto continúe!”, señaló el miércoles en twitter.

LEY DE RÉPLICA, UNA TAREA INACABADA

El martes pasado, tal y como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Senado de la República aprobó con 60 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones, una reforma para ampliar el periodo que tendrán los ciudadanos a fin de solicitar el ejercicio del derecho de réplica, el cual pasó de cinco a diez días hábiles, y de inmediato fue enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación. Fue apenas un paso más en un largo proceso que lleva ya más de una década y que aún no concluye.

La llamada Ley de Réplica, después de dormir dos años en el Senado de la República fue aprobada el 13 de octubre de 2015 y se envió al Ejecutivo federal para su sanción y publicación el 4 de noviembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En los transitorios se estableció que la nueva ley reglamentaria entraría en vigor 30 días después de su publicación, es decir, el 4 de diciembre de 2015.

Los días 3 y 4 de diciembre de 2015, los dirigentes nacionales del PRD y Morena, así como el presidente de la CNDH, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de esa legislación. Impugnaron la definición y alcances del derecho de réplica establecidos en la norma, y rebatieron que entre los sujetos obligados de la ley se considerara a “cualquier otro emisor de información”, en el mismo sentido que “los medios de comunicación, las agencias de noticias, los productores independientes…”.

El 29 de junio del año pasado, en estas líneas destacamos: “Quienes deseen permanecer vivos y libres y estén dedicados a la información en cualquier de sus modalidades, como ejercicio periodístico, a través de las redes, reporteando, analizando, llevando a cabo reportajes, firmando editoriales, construyendo las notas de color, brindando opiniones personales plasmadas en la tinta y el papel o a través de las señales satelitales, deberán seguir puntualmente lo publicado en el Diario Oficial (…) La reforma al Artículo 6º, párrafo primero de la Carta Magna, mejor conocida como “Ley de Réplica”, es todo un hecho, un gran suceso con el cual se borran los discursitos de la libertad de expresión y esas lindezas ajenas al gobierno actual, llámense municipal, estatal o federal.

“La Ley reglamentaria va para todo el país, se dirige y apunta a todos los rincones sin excepción. Los jueces de Distrito serán los encargados de aplicar las multas que van, en promedio, de los equivalentes entre 500 y cinco mil días de salario mínimo a quienes dañen la imagen pública de profesionistas, a los críticos, cuando los citados se sientan agraviados en sus vidas y fama, a los que difundan informaciones falsas o inexactas sobre diversas actividades, incluyendo por supuesto las referentes al gobierno e inclusive a los entes privados. Sin que el lenguaje utilizado en este documento se admita de total limitación, al unir, como en un rompecabezas, cada uno de sus renglones, se impone un cerco, por cierto,

muy fácil de brincar si se evitan los adjetivos y se hacen señalamientos propios del humor negro o de la lectura entre líneas.

“Entran particulares, gobierno y hasta partidos políticos, así como también todos los medios de comunicación conocidos, los que falte por conocer, esos por supuesto, no”.

La Ley Reglamentaria del Artículo 6, párrafo primero, de la Constitución Política, en materia el Derecho de Réplica, desde su proyección y elaboración generó polémica y rechazo a los lineamientos que se le fueron incluyendo. En octubre de 2015, el Senado de la República aprobó con 73 votos a favor y 30 en contra, el decreto que establecía que los medios de comunicación –incluidas agencias de noticias, productores independientes y cualquier otro emisor de información responsable de contenido original- que hayan publicado o transmitido información falsa o inexacta estaban obligados a garantizar el derecho de réplica a cualquier persona u organismo que lo solicite.

La regulación incluye instrumentos jurídicos que le permiten al Estado mexicano exigir a los medios la rectificación de información falsa o inexacta, cuya divulgación le cause agravio a su persona. El procedimiento para ejercer el derecho de réplica debería iniciarse, en todos los casos, a petición de parte y en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la fecha en que se resuelva la procedencia de la solicitud de réplica. Además, establece que la publicación, transmisión o difusión de la rectificación o respuesta formulada por los sujetos obligados sea gratuita y que éstos cuenten en todo tiempo con un responsable para recibir y resolver las solicitudes.

Las ocho fracciones del artículo 19 de esa ley, la cual señala ocho excepciones en las que los medios de comunicación podrían negarse a ejercer el derecho de réplica, fueron motivo de controversia durante la discusión en el pleno por parte de senadores del PRD y PT quienes señalaron que la reglamentación “amputa” y simula” este derecho, pues finge reconocer el derecho de las personas frente al poder mediático, y los plazos para solicitarlo van en contra los ciudadanos y la carga de la prueba corresponde al demandante y no al medio, lo cual hace que la réplica no se respete ni se garantice.

La SCJN admitió los recursos de los partidos de oposición y de la CNDH y los concentró en una sola demanda. El 30 de enero pasado, el pleno de la Corte declaró la invalidez del segundo párrafo del artículo 10 de la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica por ser contrario a la Constitución. Los ministros consideraron que el plazo de cinco días hábiles establecido era insuficiente en los casos de personas que se sientan agraviadas ante una notica falsa o inexacta que les perjudique.

Así, los interesados en ejercer su derecho de réplica tendrán prácticamente tres semanas o 21 días naturales a fin de preparar su solicitud o escrito y presentarlo ante el medio que hubiera difundido la información falsa o inexacta. En el dictamen los senadores destacaron que este plazo de 15 días para ejercer el derecho de réplica es similar al que se otorga en el Reino Unido donde son 14 días.

Tras dar inicio las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la ley que regula el artículo sexto de la Constitución en materia de derecho de réplica, vigente desde julio del año pasado, la SCJN determinó en enero que el derecho de réplica procede cuando un medio difunda información inexacta, por lo que tendrá que publicar la “versión alternativa” a lo transmitido.

De los 10 togados presentes en esa sesión, ocho acordaron que una persona que se sienta agraviada por una “información falsa o inexacta” –es decir, aquella información incorrecta o manipulada para dar a entender algo distinto a la realidad- va a tener la oportunidad de que también se publique la versión de sus hechos. Subrayaron que el derecho de réplica no es eliminar la información original, ni que exista una declaración de cuál es la información verídica; tampoco es el mecanismo adecuado para reparar el agravio que se le pudiera haber causado a la persona aludida con la información.

Y también aclararon que el derecho de réplica no procede cuando la información que se publique sea cierta, aunque cause agravio a una persona. Según los ministros, el derecho de réplica por información falsa o inexacta no es una sanción al medio de información “simplemente implica que (el medio) tendrá que publicar la versión alternativa”. Así, el máximo tribunal de justicia del país avaló la constitucionalidad de los artículos Segundo, fracción II, y Tercero, párrafos primero y último, respecto de la información falsa o inexacta. Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena.

Dentro de las determinaciones de la SCJN efectuadas en enero pasado, destacan: debido a que los medios de comunicación no son peritos, no pueden determinar cuándo un derecho de réplica es contrario a las leyes ni quién está facultado para ejercerla; y los partidos políticos, precandidatos, candidato e independientes que se sientan agraviados por la difusión de información “falsa o inexacta” podrán llevar a la prensa ante tribunales de Distrito para hacer valer su derecho de réplica, y no ante los juzgados electorales.

PLASTAS DE MAQUILLAJE

Justo 48 horas antes de que tenga lugar en el Centro de Convenciones de Cancún una reunión sobre seguridad, en la cual participarán embajadores, cónsules, el Comisionado Renato Sales Heredia y otros ponentes, en esa ciudad se desató una auténtica matanza. Oficialmente reconocieron nueve ejecutados en Cancún, en la zona recomendada para no ser visitada por los turistas y menos de noche. Extraoficialmente sumaron otros dos cadáveres cuya localización se produjo en las primeras horas de ayer. Por la forma en la cual asesinaron a estas personas, se trató sin duda de ejecuciones, las cuales hemos visto reproducirse, aumentar día con día, hasta llegar a la cuenta de uno cada tres horas. Si esa cifra no es para preocuparse ya no hay mucho por agregar para ahondar en la ingobernabilidad prevaleciente en Quintana Roo.

Se organizaron para llevar a cabo esta reunión quienes no pueden permanecer impávidos ante esta sangrienta realidad que supera cualquier ficción, premonición o registro del pasado. Aunque también estarán presentes los convidados de piedra de siempre. Hace apenas una semana se presentó por tercera ocasión en los últimos dos meses el titular de Gobernación y habló de los beneficios que recibirán los policías federales de inmediato, desconociendo el daño a la herida de quienes cumpliendo la misma tarea no cuentan con los equipos necesarios, con el armamento adecuado, con salarios dignos y seguros de vida suficientes para garantizar el futuro familiar ante el fallecimiento en cumplimiento del deber. Presumió don Alfonso y con la misma se fue.

Igual hizo, corrió velozmente, después de asegurar ya tenían muchos avances sobre la investigación a la explosión en Barcos Caribe. Se dio el lujo, inclusive de asegurar tenían detenidos… ¿y? Ni qué decir de la infame expresión garantizando no hay cárteles operando en Cancún. En fin, don Carlos Manuel ha permitido a los miembros de gabinete de Peña Nieto y a otros funcionarios llegar al estado y montarse en mentiras para justificar lo costoso de su gira, aún y cuando todos sus pasos estén pagados por el gobierno local. Otro mal ejemplo de burla y falta de respeto a la ciudadanía estuvo a cargo del joven encargado del changarro PGR, Alberto Elías Beltrán, quien no se inmutó para lanzar cuanta mentira llego a su mente relacionada con las cajas de seguridad.

El esfuerzo hecho por Dinorah Ginsberg Levy cobra mayor dimensión al encontrarse la entidad inmersa en la inseguridad. En el segundo Congreso Internacional de Seguridad y Procuración de Justicia estarán presentes: Rafael Rodríguez López, presidente del Movimiento Nacional por la SyJ Monseju, A.C.; Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad; Malayan Eduard Rubenovich, embajador de la Federación Rusa;Qiu Xiaoqi, embajador de China en México; Timothy Zúñiga-Brown, Cónsul General de la Embajada de EU en México; de casa aparecen: Carlos Manuel Joaquín, Miguel Ángel Pech, Eduardo Sadot y el Obispo Pedro Pablo Elizondo.

AÚN HAY MUCHO MÁS

Si a lo ocurrido un miércoles ensangrentado por ejecuciones le agregamos los accidentes y volcaduras en caminos y carreteras, ya veremos no es tan plausible el 90 por ciento de ocupación reportado ya que, en el pasado reciente, la cifra alcanzaba por los menos un 5 por ciento más y de ahí se definiera a Quintana Roo el punto turístico más importante del país. Bien por la creación, por fin, de un fideicomiso único para la promoción turística, lo cual fue logrado una vez se corrigieron todas las pifias con las cuales se emitió el decreto de su creación y, eran tantas, que invalidaron por completo el nombramiento de Darío Flota al frente del organismo hecho desde el inicio del presente año.

La prueba es de fuego para Flota al ser difícil ocultar la inseguridad que priva y no solamente por los hechos ocurridos el día 3 de los corrientes, sino por los registrados durante la última quincena de marzo. A saber, de acuerdo a las fechas de emisión de la prensa: 31, seis ejecutados, cinco en Cancún y uno en Playa del Carmen; 30, fallan doble ejecución en Akumal, sin embargo uno de los heridos está grave; 29, amotinamiento en el Cereso de Chetumal; 28, mujer y cantinero acribillados, encuentran cocaína y el antro sigue funcionando; 27, incendian los autos de un empresario, ejecutan en Cancún a un joven de 17 años y encuentran 290 kilos de cocaína en altamar; 26, riña mortal al término del juego de beisbol y aumentan robos vacacionales.

Encuentran los cadáveres de toda una familia procedente a Iowa el 25 de marzo y el 26 la fiscalía estatal informa se debieron los decesos a la inhalación de gases tóxicos; 23, ejecutan a un menor en Cancún y en Playa del Carmen un sujeto muere cercenado; 22, comiendo empanadas recibe un disparo en tanto el vendedor cae abatido, todo ello en Cancún, en donde un taxista y su hija fueron atacados en su domicilio; 21, a bordo de motocicletas, sicarios acribillan a 5 personas, asaltan clínica médica; 20, cuatro ejecutados y un baleado se suman a las cifras de muertos en Cancún.

En menos de 24 horas, de las correspondientes al día 18 de marzo, se registraron otras tres ejecuciones; frente a famoso restaurante familiar instalado en una conocida y céntrica avenida cancunense, intentan ejecutar a una pareja; 16, doble ejecución en Playa del Carmen, torturaron y les dieron tiro de gracia a las víctimas, en Cozumel quemaron cinco autos y dejaron narcomensaje. Así transcurrió la segunda quincena del mes anterior y, por lo que puede apreciarse, abril lo superará ante esa inamovilidad gubernamental generadora de una mayor incertidumbre y miedo entre los ciudadanos.

Porque resulta ser, según lo ha expresado el titular de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, en Cancún, en Quintana Roo, no hay cárteles, mafias operando. ¿Entonces?

Nadie puede avanzar y empezar a solucionar problemas y romper crisis si antes no reconoce orígenes y causas. La negación permanente a todo lo visto y registrado pueden ocultarla a base de cañonazos al estilo del general Álvaro Obregón, pero eso no disminuye el descontento y mucho menos logra evitar siga descendiendo estrepitosamente la imagen del gobierno estatal y, obviamente, de Carlos Manuel Joaquín González. Es difícil aceptar se encuentra tan alejado de la realidad que no pudo o no quiso o no sabe cómo enfrentar comentarios vertidos por el funcionario federal ¿Por qué no lo increpó para informarle de las ejecuciones?, al tiempo de preguntar: “si no hay mafias señor secretario, si no son cárteles ¿qué sucede aquí que la Federación no puede combatir?”.

Generaron una corriente de festín por el retiro de las alertas, pero no se ocupan de la verdad. Seguramente vendrán tiempos mucho más alarmantes en virtud de tener que garantizar la seguridad de los candidatos participantes en la contienda electoral que se aproxima y con ello se ocupara a un número todavía desconocido de uniformados, con lo cual la ciudadanía quedará aún más desprotegida y si le sumamos, por lo menos en Cancún, el retraso en la paga de la renta de las patrullas, tal vez hasta las recojan y estos grupos delincuenciales, que no son ni carteles ni mafias sino más bien hermandades de la caridad, tendrán para servirse a sus anchas.

LAS OTRAS… QUE TAMPOCO SON MAFIAS

Si a estos robos, ejecuciones y demás le sumamos los despojos, abusos, arbitrariedades y negocios muy fructíferos de los funcionarios públicos, de los curuleros y obviamente de los impartidores de justicia, vaya que estamos literalmente fritos. Podríamos empezar por las oficinas de fiscalización de los once ayuntamientos y la corrupción reinante, aunque estaría en competencia con los hurtos de los federales a los de las cajas de seguridad en Cancún y a la operación de estos uniformados, quienes se han dado el lujo en últimas fechas de señalar una veloz, rápida e inclusive a domicilio entrega de las pertenencias a cambio de un módico 30 por ciento del contenido.

Pero también hay negocios como los de Puerto Morelos, en donde la alcaldesa Laura Fernández Piña, con pretensiones de reelección, los disfraza con una supuesta regularización de tierras. O están las socorridas luminarias similares y tal vez existan todavía peores contratadas por Remberto Estrada, el de Benito Juárez, Cancún. Alguna magia debe surgir de las curules puesto que quienes entran a ocuparlas llegan pobretones y salen enriquecidos al grado de contar con capitales para hacerse de hoteles y antros de vicio, tanto en Playa del Carmen como en Cancún y etiquetados con el apellido Beristain.

Si nos atenemos a los impartidores de justicia, nada bueno podemos esperar ya que quien ocupa la presidencia del máximo Tribunal nada más se gastó dos millones de pesos en una remodelación “pequeña” hecha a su despacho particular, el casero, y eso cuando apenas transcurrían un par de meses desde su nombramiento. Ni que decir de las carpetas con antecedentes de lo hecho durante los últimos años en el TSJ quintanarroense en posesión de José Antonio León. Como secretario particular de los dos últimos ocupantes del mismo cargo sabe tanto que raya en la más absoluta de las complicidades, ejercida ésta a modo con Fidel Villanueva.

No encontró don Carlos Manuel Joaquín González a los personajes de blanco plumaje con los que aseguró formaría su gabinete, así que tuvo que conformarse con lo que hay y situar en algunos puestos de total confianza a los poblanos porque, finalmente, entre semas y chipotles encontró el apoyo requerido para enfrentar con holgura económica una difícil campaña. De ahí tuviera que echar mano de un Ortiz Jasso y se le permitiera ejercer acciones totalmente fuera de la legalidad para supuestamente recuperar el espacio de un terreno con inmueble destruido incluido, conocido como el Crea. Lo bueno para el gobernador es que a este personaje le llevó nueve años intentar poner en marcha un IMPLAN ajeno a los intereses de los alcaldes en turno, por lo tanto, es garantía de la realización de negocios en la reciente Agencia de Proyectos, léase inmobiliaria sexenal.

DE LOS PASILLOS

No llegaron a las 24 horas para dar respuesta al destape de las ligas familiares de los Salinas, particularmente del expresidente, con Ricardo Anaya, cuando soltaron una versión infantil sobre la familia de la cónyuge de López Obrador. Resulta ser el segundo apellido del actual titular de Hacienda, Anaya, o sea le viene por parte de madre y es justamente este funcionario quien se encuentra casado con la hermana de la esposa del exmandatario, por lo tanto, deducen que Ricardo cuenta con las bendiciones de quien más que dar el beso del diablo lo anda dando de Judas…. Sobre el apellido de quien seguramente se encargará de todas las actividades que rijan la vida en Los Pinos, han hecho toda una apología de la rama familiar, señalando proviene de madre extranjera y abuelo ligado al nazismo… Si Carlos Hank resucitara, ¿utilizaría el Karl? Su descendencia tendrá que ponerse las pilas ¿o no?

Comentarios

