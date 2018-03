Mínimo riesgo de brote de sarampión en México: Secretaría de Salud - Indice Político

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de marzo (AlmomentoMX).- El riesgo de un brote de sarampión en México es mínimo debido a que la cobertura de la vacuna que se aplica en la infancia es amplia y deja inmunidad permanente, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Pablo Kuri.

Aseguró que en lo que va del año se han registrado cuatro casos; tres en la Ciudad de México y uno en Baja California, los cuales están controlados y no se ha encontrado ningún caso secundario.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el funcionario confirmó que en la Ciudad de México se han registrado tres casos y que no son los primeros, ya que del año 2000 a la fecha ha habido 183 de estos casos, y refirió que en el 2004 hubo 64.

Destacó que ya se realizaron cercos epidemiológicos y no se ha encontrado ningún caso secundario además que en las Ciudad de México las coberturas de vacunación para esta enfermedad andan en los de un año, edad de la primera dosis en 97.49 por ciento y a los seis años que es la segunda dosis en 89.63 por ciento.

“Tenemos altísimas coberturas, cosa que no ocurre en otros países donde hay brotes bastante importantes como el caso de Italia donde seguramente esta mujer de origen italiano que trabaja en un instituto donde viene cotidianamente gente de ese país, probablemente de ahí se haya contagiado esta mujer, que fue el primer caso, aunque fue un caso leve ya no llegó a los servicios de salud, nos enteramos por su hijito que llegó al Instituto Nacional de Pediatría”, relató.

Recomendó estar tranquilos y que en el caso de los niños de menos de un año que no hayan sido vacunados, acudir al centro de salud más cercano y solicitar la dosis, así como para los que tienen seis años. Además de quienes no tengan la certeza de que no han sido vacunados y tengan menos de 54 años, también lo hagan.

“El riesgo de que esto se disperse o que haya un brote enorme, es muy bajo porque tenemos una cobertura amplia de vacunación y hasta ahora no tenemos casos secundarios a los tres identificados”, insistió.

