Morena y fin de año, ajustes y cambios políticos

Norberto Amaya A. /// Ciudad de México a 13 de diciembre de 2017.

Los tiempos que deben llegar se cumplen y se inician otros periodos, así sucede en la vida y en la actividad humana y biológica en lo general. Entonces observamos cambios, ajustes, transformaciones o reacomodos, pues son los ciclos políticos y el proceso electoral en ciernes del 2018. Luego entonces, no hay plazo que no se cumpla o momentos que pasan a ser historia. Hay caídas y resurgimientos, así parece ser.

En Morena, se registro ya, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como pre candidato a la presidencia de la República, el día 12 de diciembre, cuestión que fue criticada por sus eternos adversarios, dado que fue el día en que se venera a la Virgen de Guadalupe, sin embargo, AMLO cumplió con los tiempos, las formas y los requisitos de ley o los que estableció el INE. A dicho registro acudieron dirigentes políticos de la izquierda y líderes e invitados de varios sectores sociales, fue un acto plural en donde dio a conocer sus diez puntos iniciales del programa. Ya sabemos que a AMLO se le da mucho el asunto de los decálogos y está vez no fue la excepción. Con la pre candidatura, AMLO inicia otras etapas, la más pronta es la del jueves 14 de diciembre próximo, en donde presentara al Equipo que lo acompañara en las tareas por venir. No habrá muchas sorpresas, pero sí inclusiones. Veremos.

De acuerdo al estatuto de Morena, quien asume la presidencia de dicho partido es la actual secretaria general, Yeidckol Polenvsky Gurwitz, mujer que ha demostrado consistencia en el trabajo partidario y que ha enfrentado retos internos y externos -y los seguirá enfrentando- pues los tiempos así lo requieren. Mujer de visión progresista y de compromiso con las mejores causas, Yeidckol es una máquina de trabajo y también una mujer que conoce los entretelones de la economía, de la política y tiene contacto con sectores diversos de la sociedad mexicana, pero al mismo tiempo sostiene fuertes vínculos con movimientos y organizaciones internacionales. Yeidckol tendrá que enfrentar los procesos de selección interna y asumir las tareas de la conducción política y por supuesto que deberá enfrentar con éxito las desaveniencias que vengan, debatir y dar opciones a opiniones distintas, pero sobre todo confrontar con los líderes de los otros partidos adversarios a Morena-PT-PES. Su experiencia la sacará a flote y en el terreno sabrá demostrar que sabe a donde debe ir México.

Hoy, ya es conocido, presentó su renuncia como Jefe Delegacional de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el Doctor Ricardo Monreal Ávila, lo hace después de haber presentado un excelente informe de trabajo y luego de haber cumplido con el rescate y asumido tareas fuertes y diarias después del sismo del pasado 19 de septiembre. Su paso por la administración delegacional es un ejemplo de constancia, innovación y eficiencia, pero también de contacto directo con la gente y de dar la cara a los retos que con éxito sacó adelante y confrontar con claridad a las trampas que sus adversarios le pusieron en el camino. Ricardo Monreal es un hombre de trabajo, me consta, sabe lo que tiene y planifica lo que se debe hacer, pero sobre todo sabe y conoce las entrañas del poder y a los políticos de distinto signo. Hoy, Ricardo Monreal, deja un gran equipo al frente de la Delegación y con él se va otro equipo ya experimentado en las lides políticas y electorales y seguramente que todos habrán de cumplir su tarea y honrar su palabra.

También hay otros cambios en la composición de Morena, tanto en la actual Asamblea Legislativa, como en las 16 delegaciones de la CDMX, independientemente de las líneas partidarias. Claudia Sheimbaum , asume ya la tarea de pelear con todo la gubernatura de la Ciudad de México y ha integrado un primer grupo de trabajo, en próximos días llegaran otros y algunos asumirán tareas nacionales o de acuerdo a lo que requiera el movimiento. Claudia es hoy el eje de trabajo de Morena en la ciudad capital y la Doctora sabe que debe sumar, integrar y multiplicar, pues tanto Morena, como PT y PES son esenciales para una mayoría en la cámara de diputados local y para darle estabilidad al gobierno y a los proyectos que vienen. La gobernabilidad es necesaria.

En otros estados, Morena enfrenta retos, la selección de candidatos a gobernador, a senadores, diputados federales y locales, así como de presidencias municipales, tendrá que contemplar la inclusión, la competitividad, el compromiso y la congruencia política. Tanto la militancia real de Morena, como los externos o nuevos afiliados deben saber que el reto no es menor y que si se quiere transformar al país y ganar la presidencia, es importante la suma y el trabajo y la organización en todos los frentes. Hay grandes liderazgos que no se propusieron para cargo alguno de elección popular y deben ser tomados en cuenta para tareas de gran compromiso, hay otros dirigentes que se registraron y que carecen de la elemental base social y lo hacen con el ánimo de “aparecer” en la escena política para que se vea “que trabajan”. De estos últimos, habrá que hacer una valoración, pues los trepadores y políticos de ocasión no son de lo mejor para la sociedad o para un proyecto político, cualquiera que éste sea. Bienvenidos todos y todas a la pelea política y electoral en México y que Morena suma plenamente sus retos.

Finalmente, debo señalar mi reconocimiento al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Encuentro Social (PES), de quienes en su momento abordaremos el trabajo que realizan y su decisión de ir a está coalición con Morena. Ambos partidos (PT y PES) han enfrentado fuertes presiones y acciones de todo tipo para obligarlos a retirarse del compromiso electoral con AMLO. Hablaremos de ellos pronto.

Reflexiones. Debe decirse que el PRI y su candidato, José Antonio Meade, están en caída libre, pero habrán de usar las sucias maniobras que les ha enseñado el Grupo Atlacomulco para sostenerse en la pelea electoral, el asunto es que hay un rechazo terrible de la sociedad hacía ellos y al actual presidente, Enrique Peña Nieto, el repudio se lo han ganado a pulso. Por otro lado, en el caso del Frente, pues ni es ciudadano y tampoco tiene perspectiva, salvo en algunos estados donde el PAN ha sentado sus reales, algunos rateros y corruptos como Rafael Moreno Valle están descontentos. EL PRD y MC no cuentan, aunque si llevan buena tajada en diputaciones. Ni modo, “que con su PAN se lo comas”. Hasta pronto.

