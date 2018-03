Muere Bozo el Payaso - Indice Político

BOSTON, MASSACHUSETTS, 22 de marzo (AlmomentoMX).- El personaje televisivo de Boston murió en su casa de Boston tras a un padecimiento cardiaco, reportó la televisora WCVB-TV.

Frank Avruch interpretó a Bozo el Payaso entre 1959 y 1970, un payaso particularmente popular en Estados Unidos durante la década de 1960.

Nacido en Winthrop, Massachusetts, Avruch se graduó de la Universidad de Boston en 1949. Comenzó una carrera en la radio antes de ingresar a la televisión. “Lo he hecho todo. He hecho radio, he trabajado en televisión, he hecho ambos como presentador, shows de disc jockey … entrevistas, entrevistas serias, entrevistas no tan serias”, dijo Avruch al hacer una retrospectiva de su carrera, al ser incluido en el Círculo Dorado de la Academia Nacional de Televisión, de acuerdo con WCVB-TV.

Bozo el Payaso falleció en su casa de Boston debido a un padecimiento cardiaco, reportó la televisora WCVB-TV. Su manager, Stuart Hersh, dijo a The Associated Press que Avruch “tocó las vidas de muchas personas con su interpretación” del afamado payaso.

Avruch también contribuyó con WCVB-TV durante más de 40 años como presentador de los programas “Man About Town” y “The Great Entertainment”. “En este negocio que no es conocido por la longevidad, he logrado mantenerme ahí por mucho tiempo”, dijo Avruch durante la citada retrospectiva.

Avruch era un filántropo activo y miembro del concejo de la oficina de la UNICEF en Nueva Inglaterra, según The Associated Press. El hombre detrás de Bozo el Payaso recorrió el mundo actuando como “Bozo” para UNICEF y recibió un Premio de las Naciones Unidas por su trabajo con los niños. También ganó dos premios Emmy y un premio al “Hombre del año” por su “trabajo incansable para organizaciones benéficas de todo tipo”, según el Salón de la fama de los locutores de Massachusetts, que lo incluyó en su clase inaugural en 2007.

