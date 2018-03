Muy lentas las negociaciones del TLCAN - Indice Político

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

De 30 temas pendientes, solo 13 se han firmado

A punto de que se inicie a 8ª. Ronda de Negociaciones del TLCAN, de los 30 temas importantes, solo se han podido avanzar en 13. Por supuesto, siguen pendientes los grandes problemas: automotriz y controversias. El problema, como atinadamente lo señala Idelfonso Guajardo, titular de la Secretaría de Comercio, urge avanzar en las negociaciones pues los acontecimientos políticos tanto en EU como en México apremian, posición que ha sido respaldada por el Primer Ministro de Canadá -Justin Trudeau-, el cual declaró que está dispuesto a acelerar las conversaciones del TLCAN para adelantarse a las presiones electorales en ambas naciones. La octava ronda podría iniciar el 8 de abril.

EL TLCAN constituye -no hay duda-. un ancla institucional para México. De acuerdo a Reuters, Guajardo declaró en Sao Paolo, que aunque eventualmente EU saliera del TLCAN, México y Canadá seguirían en el mismo, “pues lo importante es enviar un mensaje de que se cree en el libre comercio”. Mientras, persiste la volatilidad en el mercado cambiario mundial.

La farmacéutica Merck celebra su 350 aniversario

Merck, la empresa farmacéutica y química más antigua del mundo, con presencia en México desde hace 88 años, con un total de mil 300 empleados repartidos entre sus oficinas y su planta de Naucalpan, Estado de México, celebra este año su 350 aniversario recibiendo un premio internacional como una de las empresas de empleadores globales más importantes del mundo por parte del Top Employer Institute, un organismo independiente que asegura que dicha compañía es un empleador excepcional en lo que respecta al desarrollo de talentos, gestión de rendimiento y planificación de carrera y sucesión.

Vende Grupo televisa 50% de su participación en la coreana Televisa CJ Grand

Grupo Televisa decidió vender su participación del 50% en Televisa CJ Grand, un canal de compras que fue un negocio conjunto (50/50) con CJ O Shopping de Corea. Como parte de la transacción, Televisa proporcionará servicios a CJ O Shopping para la producción y distribución del Canal. La empresa no reveló el monto de la transacción. Si bien la transacción pensamos no es significativa, ya que en 2015 la inversión conjunta por el 100% de Televisa CJ Grand fue de apenas $23 millones, el anuncio reafirma el interés de la empresa por hacer una revisión de su portafolio de activos para vender aquellos que no son estratégicos. La intención del canal era promocionar productos de empresas pequeñas y medianas de Corea en México, a través de un canal al aire las 24 horas del día para capturar la atención de cerca de 11 millones de televidentes vía cable y satélite.

Sinaloa subsidiará a campesinos consumo de electricidad

Como parte de la gira de trabajo que realizó por Culiacán el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, se entregaron Eco-Créditos por parte del FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía) para pequeñas y medianas empresas, así como familias mediante el Programa de Mejoramiento Sustentable en Vivienda Existente, que consiste en otorgar financiamiento para adquirir o renovar equipos electrodomésticos, con un subsidio del 45 por ciento del capital a pagar. En este marco, el secretario de Energía, destacó las gestiones que hizo el gobernador Quirino Ordaz ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para obtener los 300 millones de pesos necesarios para el subsidio a las tarifas de energía eléctrica en los hogares, a fin de que en la temporada de verano las familias no vean incrementados en gran medida el pago de sus recibos, lo que está garantizado.

La justicia de EU requiere a Cemex para aclarar su actuación en Colombia

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo un requerimiento a Cemex en relación con sus operaciones en Colombia y otras jurisdicciones, sobre un caso que desde 2016 ya era investigado por otros entes gubernamentales como la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC). Esto último para determinar si Cemex había incurrido o no en violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, derivadas de la nueva planta de cemento siendo construida por Cemex en el municipio de Maceo, Colombia. Aunque Cemex anunció recientemente que los funcionarios involucrados habían sido despedidos y su director en ese mercado renunció, la investigación continúa.

Demandan Presidentes Municipales de México atención de la Federación

Presidentes Municipales destacaron la importancia de la problemática que los aquejan, sin importar que éste sea metropolitano, de ultracrecimiento o rural, y por ello buscarán en primer término desde lo federal, lo siguiente:

1. Impulsar ante la Cámara de Diputados, reformas que fortalezcan y amplíen las atribuciones de los Municipios;

2. Gestionar tanto en Cámara de Diputados, como en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el reparto equitativo de los ingresos fiscales, permitiendo que la riqueza que se produce en las entidades, se queden en las mismas, para el beneficio directo de sus habitantes;

3. Presentar ante la Cámara Baja el incrementar el recurso que se otorga al Fondo Metropolitano, así como crear un Fondo, especial para los Municipios de ultracrecimiento y rurales.

4. Crear un Consejo Nacional, que sirva como mesa de alto nivel y permanente de coordinación con el Gobierno de la República y los Gobiernos de los Estados.

5. Revisar y rediseñar los ramos del presupuesto federal que están dirigidos a municipios (23, 28 y 33), y promover el establecimiento de un fondo concentrador de todos los recursos asignados a los propios municipios.

6. Atender la problemática derivada de laudos laborales en municipios y que transcienden administraciones, propiciando insolvencia e injustificada destitución de autoridades municipales.

