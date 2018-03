No sólo AMLO puede echar abajo la RE - Indice Político

La Reforma Energética peligra no solo con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, también se puede caer sin el tabasqueño en la Presidencia de la República, por una simple razón, quienes la pueden echar abajo son los legisladores porque en la próxima composición de las Cámaras, el PRI no tendrá una representación importante para hacer frente a un descalabro, de esa naturaleza al peñismo.

Si López Obrador llega a la Presidencia seguro que impulsará una iniciativa para dar marcha atrás a la “joya” de las reformas peñistas, pero apoyado en un Congreso afín porque según los números, en la próxima legislatura el PRI tendrá la más baja representación legislativa desde su fundación, acaso unos 50 diputados y unos 25 senadores, si bien les va.

La Reforma Energética está presente en proceso electoral, eso ni quien lo dude y los argumentos del Gobierno de Peña Nieto no son muy convincentes, más bien van en dirección de defensa de los intereses que han sido favorecidos con la reforma, el Presidente asegura que cancelar la reforma es volver a un modelo caduco, ¿le dice algo?

En cambio en contra de ella hay argumentos muy sólidos, por ejemplo: la producción petrolera, no ha aumentado un barril, por el contrario ha decrecido, tan sólo en el mes de febrero pasado bajó 6 por ciento al mismo mes de 2017, mientras que en relación al mes de enero de este año fue de 2 por ciento. Se estima que para todo el 2017 la producción de crudo promediará apenas 1 millón 700 mil barriles diarios, qué tiempos aquellos cuando México era el quinto productor mundial del hidrocarburo, con una producción superior a los 3 millones de barriles diarios.

¿Reforma Energética para qué? si en el 2017 Petróleos Mexicanos hoy llamada empresa productiva del Estado tuvo pérdidas por 333 mil 359 millones de pesos, lo que significa que mientras persistan las corruptelas en la Torre de Marina Nacional, las refinerías y los campos petroleros ninguna reforma nos sacará adelante; y qué decir dela Comisión Federal de Electricidad que en el último año que la dirigió Enrique

“La Vitola” Ochoa Reza perdió la nada despreciable cantidad de 95 mil millones de pesos, por eso sale sobrando lo que dice Peña Nieto de qué cancelar la reforma es regresar a un modelo caduco.

*****

¿Y ahora qué le voy a decir a mi hijo? le preguntó Diana Laura Colosio a su amiga la periodista Norma Meraz, quien en una colaboración con el sitio Al Momento Noticias nos recuerda, con gran sentimiento, los momentos difíciles que pasó junto a su amiga la esposa de quien era el candidato del PRI a la Presidencia de la República y que hace 24 años acababa de ser sacrificado en Lomas Taurinas. Antes Diana Laura le había comentado a Momis, que se sentía muy feliz, ajena estaba de lo que más tarde le pasaría a su esposo. Hoy los priistas pasean el cadáver del sonorense, como lo hacen siempre que le quieren sacar provecho electoral. No se vale…Los colaboradores de Milenio, trataron de sacar al “Peje” de sus casillas, no lo lograron, tal vez no creían en el giro que ha dado a sus actitudes el candidato de Morena a la Presidencia de la República, por eso en los “memes” que se publican en el Facebook, en los días siguientes quedan muy mal parados, aunque no falta quien dice que lo apabullaron.

circuitocerrado@hotmail.com

Comentarios

Comentarios