Oaxaca, Foro de perspectivas en comunicación - Indice Político

Por Gilberto Celis

En Oaxaca, donde el mexiquense Alí Murat Jr es gobernador y el meño Nelson Murat Sénior es el Poder Ejecutivo estatal, era imposible impresionar la inteligencia del hombre con el relato de los acontecimientos que marcan la perspectiva de la comunicación social; pero, en el trazo del Maestro Carlos Septién García, la Asociación de Periodistas de Oaxaca en su IX Encuentro, expresa el juicio que merece.

El tema relevante, en la primera entidad donde se debate, es la Ley General de Comunicación Social que, apunta Mario Girón de El Rotativo, solo sortea el ultimátum de la SCJN que conminó a los legisladores a emitirla.

— Fue un acto de simulación y gatopardismo, acota el Doctor Manuel Bueno León de la Universidad Iberoamericana, advirtiendo de la discrecionalidad al Ejecutivo en el artículo 18

— Adrián Ortiz Romero reclama la libertad de expresión, la garantía de subsistencias de los medios y criterios de equidad y proporcionalidad no solo por rating, también por la calidad de los contenidos.

— Sobra decirlo, dijo Néstor Yuri Sánchez de El Imparcial de Oaxaca, con todo y la tecnología moderna, si no hay un ingreso que sustente la publicación, el medio aunque sea digital, desaparecerá.

LEY GATOPARDISTA

Cuauhtémoc Blas, Director de En marcha y dos veces Premio Estatal de Periodismo, asienta, leyes y disposiciones no apuntan a fomentar el trabajo de los medios; al contrario, cada vez hay más normas y requisitos para dificultar el acceso a los recursos destinados a la difusión.

— Refiere que Gabino Cue exigió, previo pago anual de cinco mil pesos a cada uno, la inscripción en un Padrón de Proveedores; y los medios pequeños sorprendidos porque eso eran sus ingresos del mes.

— Alí Murat lo elimina junto con los convenios y solo contrata por ‘campañas’, como la temporada vacacional turística; pretextando así el retraso en el pago.

— El mexiquense gobernador de Oaxaca, dice, al trasladar con todo y equipo a sus vecinos y nombrarlos funcionarios, regionaliza medios de la CdMx; privatizando la comunicación, con recursos públicos.

— Igual, hace ver, desde hace tres legislaturas el Congreso Local entrega a los diputados, para su ejercicio, los recursos destinados a la comunicación social; al no hacerlo, acusa, es ‘fraude’.

Lupita Thomas, directora de Quadratín Oaxaca, incide en los vacíos de la Ley General de Comunicación como el porcentaje de asignación, no tope en la distribución del presupuesto, faculta la SeGob administre el Padrón Único de Medios y sustituya a los Ayuntamientos y el Congreso.

— ¿Qué pasa con los recursos públicos para comunicación social en Oaxaca?, pregunta y responde: Gabino Cue en 2016 y Murat en 2017 no pagaron recursos; y en 2018 solo se ha cubierto un porcentaje del adeudo del gobierno anterior.

— Por eso le digo.

