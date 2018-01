Obama será el primer invitado del programa de David Letterman en Netflix - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de enero (AlMomentoMX).- El presentador de programas de entrevistas, David Letterman, regresará a las pantallas el 12 de enero con un nuevo show, y su primer invitado será el expresidente estadunidense Barack Obama.

‘My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman’ (‘Mi próximo invitado no necesita presentación con David Letterman’) será una serie de seis episodios, que también incluirá entrevistas al actor George Clooney, al rapero Jay-Z, al locutor de radio Howard Stern, la comediante Tina Fey, y la activista paquistaní y ganadora del Nobel de la Paz, Malala Yousafzai.

La entrevista de Letterman con Obama será la primera que concede el ex presidente en televisión desde que dejó la Casa Blanca en enero de 2017.

Letterman, de 70 años, dejó su trabajo como presentador de “The Late Show” en mayo de 2015 porque quería pasar más tiempo con su familia después de más de 30 años en la televisión nocturna. Su regreso a las pantallas será con Netflix.

La plataforma de contenidos digitales indicó que el programa consistirá en episodios de 60 minutos centrados en “una figura extraordinaria a la que Dave encuentra fascinante” y que las entrevistas se realizarían tanto dentro como fuera de un estudio.

A partir del 12 de enero, se estrenará cada mes un nuevo episodio de My Next Guest Needs No Introduction.

AM.MX/dsc

Comentarios

