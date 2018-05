“Odio vivir en México”, dice Pedro Ferriz de Con tras asalto - Indice Político

Posted by Pedro Ferriz de Con on Friday, May 11, 2018

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de mayo (AlMomentoMX). — El periodista Pedro Ferriz de Con denunció que sufrió un asalto a mano armada mientras viajaba en auto hacia Puebla, en compañía de su esposa y dos de sus nietas.

“Veníamos, venimos hacia Puebla, vamos en la calzada Ignacio Zaragoza, acaba de asaltarme un tipo con una escuadra; vengo con mi querida esposa y con dos de mis nietas”, narró el comunicador en un video publicado en sus redes sociales.

Relató que el asaltante lo despojó de su reloj; además, en la grabación recordó que no es la primera vez que lo asaltan, por lo que expresó su descontento con la inseguridad que se vive en el país.

“Me duele México, me duele profundamente este país”, dijo el periodista. “Odio vivir en México, odio vivir en un país donde mi familia puede sufrir de su integridad, odio vivir en un país donde no se toman las medidas colectivas, donde no hay respeto, donde esperas pasar un fin de semana agradable, con tu familia, visitando la gran cultura que somos y que tenemos, y que salga un pelado con una escuadra dispuesto a dispararte en la cabeza con tal de quedarse con un reloj”, dijo.

El periodista envió un mensaje a las autoridades, quienes dijo que le dan asco. “Ya no sé ni quién sea el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pero lo que está pasando aquí, y lo que está pasando en el país con el estúpido del Presidente y con su estúpida estrategia de seguridad, este país ya no es confiable, no lo recomiendo”, afirmó.

Consideró que el futuro del país no es prometedor y aseguró que en su vida vuelve a usar un reloj en el país, pues es el sexto que le roba; “lo usaré cuando salga de México”, dijo.

“Espero que tengan la suerte de que no los asalten y, si quienes me están viendo son asaltantes, espero que se pudran en el infierno”, dijo.

AM.MX/dsc

The post “Odio vivir en México”, dice Pedro Ferriz de Con tras asalto appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios