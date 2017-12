Otorgan amparo a Flavino Ríos contra vinculación a proceso

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre (AlMomentoMX).- La justicia federal concedió un amparo a Flavino Ríos Alvarado, ex gobernador interino de Veracruz, contra la vinculación a proceso que dictó la juez de control del Penal de Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa Hernández.

El Juzgado Segundo de Distrito en Veracruz del Poder Judicial de la Federación concedió el amparo 449/2017 a Ríos Alvarado, quien sigue su proceso en libertad, pese a que le dictaron inicialmente prisión preventiva.

El amparo se da en contra de la vinculación a proceso en la causa penal 38/2017, en que el también ex secretario de gobierno fue acusado de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento por favorecimiento, al presuntamente facilitar una aeronave al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, para que huyera de Veracruz poco después de pedir licencia al cargo de gobernador.

En la resolución, el juez del Poder Judicial Federal realiza más de una docena de observaciones a la juez Alma Aleida Sosa Hernández al considerar que la misma fue omisa y contradictoria en su sentencia. También señala errores en la integración de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

El juez consideró que se vulneraron los derechos fundamentales del acusado, toda vez que en el expediente 20754676, se consideró que la juez responsable vulneró el principio de contradicción, al no atender la totalidad de los argumentos de la defensa del quejoso tendientes a evidenciar que el imputado no participó en los hechos que se le atribuyen pues cuando presuntamente facilitó la aeronave no se conocía que hubiera alguna orden de arresto contra Duarte de Ochoa.

La juez fue omisa en atender lo señalado por la defensa, en el sentido de que la instrucción dada en el aeropuerto de Xalapa, no constituía una orden, por los motivos que refirió en la audiencia de vinculación, así como que el ilícito de encubrimiento por favorecimiento requería dos tipos de conocimientos, pues la juez de Control no dijo si dichas circunstancias podían variar o no el auto de vinculación a proceso reclamado.

Flavino Ríos fue gobernador sustituto por menos de dos meses y en marzo de este año fue detenido y vinculado a proceso. Estuvo en el penal de Pacho Viejo solo unas semanas pues fue hospitalizado y luego de ello liberado.

