Otro incremento a tasas bancarias, antes de mayo - Indice Político

BALCONEANDO

19 de Marzo de 2018 Aunque se ha mostrado reacio a brindar públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de AMLO, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dio ayer enorme espaldarazo al candidato de Morena, al señalar que para que haya un cambio en México deben echarse para atrás las reformas laboral, educativa y energética. Justo lo que el tabasqueño ha venido proponiendo. Impensable que los candidatos de la continuidad, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, llevaran a cabo esas propuestas que son generalizadas.+ + + El Senado de la República ya no tiene razón de ser. En su origen, en la Grecia clásica, los escaños eran para los ancianos –de ahí la raíz etimológica: senectum--, a quienes se consideraba por su experiencia en la vida. Ahora el PRI las destina a muchachitos imberbes, hijitos de papi, como el yucateco Pablo Gamboa, heredero de la enoooorme fortuna –económica y política-- de Emilio Gamboa Patrón. La llamada Cámara del Pacto Federal, además, dejó de ser representativa de los estados que firmaron ese acuerdo. Ahora y no hay dos por entidad, como fue concebido.+ + + ¿Y qué? ¿Los consejeros del INE van a quedarse con los brazos cruzados? Las quejas, los memes, las burlas se multiplican en su contra por haber dado a la esposa de Felipe Calderón el registro como candidata presidencial “independiente” –aunque dependa de Los Pinos y del PRI--, pese a los muchos, muchos, muchos fraudes que se detectaron en la consecución de firmas y credenciales electorales. Tiene razón el twittero que se confundió ayer cuando creyó encontrarse con Margarita Zavala y, decepcionado, se percató de que no era ella ¡sino una fotocopia!