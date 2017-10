Lilia Arellano.

“Todo poder es una conspiración permanente”: Honorato de Balzac.

• ¿Partidocracia por plutocracia?

• Partidos inútiles no cumplen con sus funciones

• Inconstitucional ceder prerrogativas partidistas

• Privatizarían campañas y a institutos políticos

• Ponen en riesgo elección federal del 2018: DV

• Reclaman reducir el costo del sistema político

• Varias y simpáticas reculadas quintanarroenses

• PGR: Pemex, una inagotable vía de corruptelas

Ciudad de México, 03 de octubre de 2017.- El financiamiento público entregado a los partidos políticos se ha convertido en otra de las muchas formas con las cuales se dividen opiniones entre mexicanos de manera radical. Si es esa la intención, habrá de adivinarse para qué le sirve una actitud de esa naturaleza a quienes siguen viendo en el gobierno un botín al cual no pueden dejar ir bajo ningún concepto y reconocer esta estrategia les está dando resultado. Están quienes se manifiestan totalmente en contra del retiro de prerrogativas al considerar esta medida como una trampa y la afectación total a la democracia. Los hay con la certeza de ser necesario despojar de estos emolumentos a quienes han hecho de sus organizaciones auténticas empresas de las cuales obtienen grandes utilidades, amasan fortunas. Terceras opiniones sólo tomadas en cuenta para reafirmar argumentos están en el terreno jurídico, alcanzando inclusive menciones constitucionales.

Sin duda que el anuncio de no recibir el dinero designado para sus tareas partidistas en apoyo a las necesidades económicas existentes para llevar a cabo la reconstrucción de viviendas y edificios públicos en las entidades dañadas por los sismos y el huracán registrados en septiembre, intenta ganarse un poco de simpatía de la población situada en el límite de la resistencia, con un marcado hartazgo, con voces que se han convertido en gritos ante las consecuencias de una mala aplicación de las políticas públicas y los efectos de sus grandiosas reformas estructurales. Sin embargo, difícil se ve obtengan un resultado como el esperado con sus “renuncias” a las prerrogativas porque ni cargando sus tarjetitas, sus monederos, haciendo promesas y exaltando garantías, Enrique Peña Nieto ha dejado de recibir rechiflas, abucheos, recordatorios familiares que llegan hasta el nido de las gaviotas.

En esta división de criterios habría de partirse del establecimiento de puntos de coincidencia. El primero daría respuesta a ¿existe la democracia en México, en el estricto sentido de la palabra y su permanente aplicación? Porque hasta ahora su práctica se limita a la fecha en la cual se llevan a cabo elecciones y cuando se ven, se distinguen, diversos colores, el gobierno, sea cual sea su bandera, habla del respeto a la democracia y quien lo encabeza se autonombra demócrata. Ya en el ejercicio del mandato la tan traída y llevada democracia es eliminada en su totalidad para dar paso al autoritarismo, a la determinación de medidas surgidas de un solo grupo cuando no de un único pensamiento.

Otro cuestionamiento surgiría sobre los partidos políticos ¿existen como tales? ¿Reúnen las características mínimas de plataforma ideológica? ¿Generan sus propios cuadros? Lo que tenemos en la actualidad son organizaciones cuyas prácticas se dan cuando se acercan las elecciones, cuando deben definir a sus candidatos y sus ofrecimientos de gobierno ya no contemplan un rumbo definido, están para apagar los fuegos despertados por quienes en ese momento tienen el poder. Sus campañas no presentan programas serios de desarrollo, tampoco nos dicen cómo van a terminar con la problemática actual, siendo ésta cada vez mayor, abarcándolo todo. Apuntan a acrecentar el rencor sobre funcionarios y gobernantes con banderas distintas a la suya, fomentan un despertar suficientemente cargado de ira y de crítica incluso sobre la vida privada de sus rivales, cuyo máximo logro es el abstencionismo.

¿Está debidamente garantizado no existen capitales mafiosos en los fondos económicos manejados en campañas? Visto está el avance de la delincuencia organizada, de las mafias tanto de trata como de indocumentados, de robo de vehículos y, por supuesto, las del secuestro y el narco. Se han apoderado lo mismo de comunidades completas en donde provocan el éxodo de los habitantes; de las carreteras, de las oficinas públicas y de las áreas de seguridad. ¿Hasta dónde han llegado? No puede darse una respuesta cuando se sabe que detrás de los escritorios hay una inmensa mayoría que delinque en una asociación burocrática debidamente organizada y muy respetuosa de la pirámide gubernamental, llegando exactamente a la punta el porcentaje mayor de lo “recaudado”.

Sin duda alguna, la propuesta de entrega de recursos surgida del tricolor es toda una trampa. Pueden ofrecer eso y más cuando se encuentran en posibilidad de manejar miles y miles de millones de pesos del erario, cuando tienen en su poder la administración federal, cuando pueden decidir por diferentes vías, tantas como Secretarías existen, el monto a entregar para comprar el número de votos necesarios para conservar el poder. PRI y Verde siguen esa línea, aunque los seudoecologistas no pretenden renunciar a un solo peso. La oportunidad se la pintaron calva a sus opositores quienes han resultado incapaces de medir estas consecuencias y, por ende, intentan seguir un igual camino, como si se tratara de competencia y no supieran hasta dónde llevan la de perder y totalmente.

La importancia de la rendición permanente de cuentas está nuevamente a la vista, como lo está el porqué de la reticencia a contar con un Fiscal Anticorrupción o a abrir todos los renglones de la información pública. Con cuentas claras no existiría el peligro de la manipulación de los presupuestos o del uso directo de los fondos, tanto públicos como los recaudados para la reconstrucción, con fines electoreros. Se supone ya se tenían muchas medidas dictadas e inclusive implementadas para evitar la entrada de capitales “negros” a las campañas, pero ante los temores despertados ya se ve no hay, en la práctica, en las realidad, nada que impida este ingreso y hasta la compra de candidaturas.

Se ha visto lo nefasto, el secuestro que ha hecho la partidocracia de las decisiones que debe tomar la sociedad, el pueblo, por lo tanto ¿de qué sirve tanto partido político? Se dice deben tomarse en cuenta a las minorías, pero ¿se toma en cuenta a las mayorías? ¿Puede uno solo de quienes están en el poder, ya sea municipal, estatal o el federal presumir de contar con un apoyo mayoritario? La respuesta es obvia y está, seguramente, en su mente y palabras. Se ha llegado al colmo, al cinismo de ofrecerlas como franquicias, para extender el negocio, para repartir prerrogativas y con ello hacerse de posiciones desde las cuales el objetivo es hacer negocios, fomentarlos, proteger violaciones a reglamentos y leyes con tal de conseguir fondos suficientes para garantizar patrimonios familiares.

Aseguran la necesidad de contar con más representaciones. ¿Para qué? ¿Cuáles son los beneficios recibidos? ¿Con más partidos o con los que ya están vamos mejor o es todo lo contrario? Se supone que la presencia de tres partidos, el de izquierda, el de derecha y quien ocupa el centro y anteriormente aglutinaba ambos extremos, sería suficiente, pero como los de la izquierda ya son de derecha, los de la derecha intentan rebasar por la izquierda y el del centro es totalmente pragmático y jala para donde puede hacer alianzas y ganar, habría que partir de la base de obligarlos a refundarse para poder acceder a los fondos públicos y retirárselos aún sin existir situaciones de emergencia como la actual.

Y pude seguirse por el mismo camino con el resto de organizaciones: el Verde Ecologista ni es verde ni se preocupa por la ecología y ha aprovechado la cercanía con el poder para hacerse de posiciones con las cuales solamente se lucra. El del Trabajo reúne algunos simpatizantes que poco tienen que ver con esa denominación, la del trabajo, la de los trabajadores. Alejados del pueblo permanecen quienes marcan en sus siglas: Nueva Alianza, porque ni siquiera la de su surgimiento, el magisterial, es nuevo. Con una definición envidiada por otras religiones están los del PES, aglutinando seguidores evangélicos y del cristianismo sin portar la muy mexicana imagen de La Guadalupana.

Estáticos están los del Movimiento Ciudadanos, no hacen ningún proselitismo, buscan alianzas o se presentan únicamente con el objetivo de obtener el poder y utilizan las siglas para aparentar pueden sus abanderados encabezar un cambio que, en donde están o han estado, sigue invisible. La muestra está en Guadalajara. Finalmente, y en donde no ha aparecido la desmedida ambición de obtener mayores prerrogativas y, cuando han obtenido el poder estatal o delegacional, se reciben traiciones al por mayor sin que ello los aleje del objetivo de llevar a cabo una transformación del sistema de gobierno a fondo, están los de Morena. De ahí se hubiese convertido en el enemigo a vencer de todo el grupo anteriormente descrito.

También las curules plurinominales se han convertido en tema de discusión y la pregunta sigue siendo la misma: ¿han servido estos curuleros para algo? Al perderse el objetivo de su creación, es decir, una representación para otros partidos con menor captación de sufragios y para colocar especialistas a fin de llevar a cabo una buena, excelente, redacción de leyes, ya no tiene caso su presencia. Ahora albergan amantes, segundos frentes, secretarias, “juanitas”, cuates, compadres, familiares, amigos, compromisos de partido, etcétera, y entonces ¿por qué no cancelarlos? Temen se despachen con la cuchara grande el PRI y el PAN aliados con el Verde, pero ¿acaso no lo han hecho con y sin los pluris?

Puede ser esta la oportunidad de tener por fin partidos que sean realmente institutos políticos que lleven al terreno democrático todas las actividades de los ciudadanos y no solamente los procesos electorales. Es la oportunidad para abrirse al campo ideológico aunque se diga en el mundo entero es un paso fuera de moda. Es el momento de surgir con un proyecto de Nación y de luchar verdaderamente por los votos de manera limpia. Es la hora de medir si existen como tales o son una invención hasta ahora suficientemente manipulada, dirigida que, como todas, es totalmente desechable

PELIGROSO PRIVATIZAR LA POLÍTICA

Durante el reciente foro Financiamiento Público cero: ¿es posible hacer política democrática sin dinero?, académicos y ex consejeros electorales se pronunciaron por disminuir los recursos públicos hacia los partidos, pero no eliminarlos. Coincidieron por ningún motivo se debe eliminar el financiamiento público, pues ello derivaría en una falta de equidad en las contiendas y en la injerencia de poderes fácticos e ilegales –incluido el narcotráfico- en las campañas electorales. También integrantes de organizaciones sociales coincidieron en lo anterior y advirtieron sobre los riesgos de “privatizar” el financiamiento de las campañas y los institutos políticos. Mark Kaiser, director de Anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), rechazó las propuestas de algunos legisladores en ese sentido, las consideró unilaterales y populistas y llamó a iniciar una discusión integral sobre el gasto electoral.

El financiamiento público evita que los intereses de las empresas y el sector privado prevalezcan sobre el interés público, subrayó la ex consejera del extinto IFE, María Marván, quien se pronunció por reducir el costo del sistema de partidos. También Jaime Cárdenas, ex consejero del IFE, propuso modificar la fórmula utilizada para calcular el monto recibido por los partidos. Y planteó: para el cálculo, en vez de utilizar la totalidad del padrón electoral, como establece la Constitución, sólo se utilice la mitad, y en vez de multiplicar esa cifra por 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización, se haga por 32.5 por ciento. A su vez, la académica de la UNAM, Rosa María Mirón Lince, se pronunció por fortalecer la fiscalización de los recursos de los partidos e imponer multas más severas ante las irregularidades financieras. Pero la fiscalización no debe enfocarse en los egresos de los partidos, sino debe ser más exhaustiva en sus ingresos, apuntó Irma Méndez de Hoyos, académica de la FLACSO.

Diego Valadés Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió: de prosperar algunos cambios legales propuestos para que destinen los partidos sus prerrogativas a fines distintos a lo dispuestos por la ley y en la Constitución, se pueden poner en riesgo las elecciones del próximo año. “Es probable se genere gran incertidumbre con relación a la elección e incluso podría vulnerarse el principio de equidad que debe prevalecer en la contienda electoral, con lo cual los resultados del primero de julio podrían ser cuestionados e introducir al país en un periodo de incertidumbre sobre quién va a ocupar la Presidencia y cómo va a estar configurado el Congreso”.

“El Congreso no puede tomar ninguna decisión contra lo que marca expresamente la Constitución. No hay nada por encima de ella”, subrayó. Si los partidos políticos regresan o destinan sus prerrogativas a la atención de los damnificados del sismo, cuando rindan cuentas al Instituto Nacional Electoral (INE) deberán reportar a quiénes dirigieron los recursos para fines no previstos en la Constitución ni en la ley, destacó el jurista. “No son recursos de naturaleza privada, sino públicos, y los partidos tienen que rendir cuentas, como cualquier otra institución. Al establecer un fondo y/o una aportación con ellos, también se estaría privando de su salario a los trabajadores de esas entidades”, añadió.

REDUCIR COSTOS DEL SISTEMA DE PARTIDOS

Investigadores y activistas advirtieron sobre los riesgos de “privatizar” el financiamiento de las campañas y los partidos políticos. Mark Kaiser consideró necesaria una reducción drástica del financiamiento público, pero acompañada de un control total al financiamiento privado, así como recortar los tiempos de campaña y precampaña y aplicar sanciones eficaces a los partidos y candidatos que violen esas reglas. Para el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, deben valorarse los riesgos de eliminar por completo el financiamiento público a los partidos. “Cuando un ciudadano dona una pequeña cantidad a un partido, muestra compromiso; cuando una empresa lo hace es, casi siempre, una inversión”, subrayó.

A pesar de todo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD aprobó ya un plan de austeridad con el cual busca ahorrar hasta 25 millones de pesos para destinarlos a las familias damnificadas por los sismos de septiembre pasado. De entrada, Alejandra Barrales, dirigente nacional del Sol Azteca, anunció dejarán de rentar su actual sede nacional, ubicada en la calle de Benjamín Franklin, en la colonia Escandón, para mudarse a su vieja sede, localizada en Monterrey 50, colonia Roma.

Barrales anunció buscarán recortar en un 60 por ciento el pago de nómina, y se cancelará el pago de viáticos, teléfonos celulares y gastos de representación. Además, el plan de ahorro aprobado solicita a los perredistas que ocupan un cargo público donen un mes de su salario.

Aunque habrá de resaltarse ninguno de los expositores y declarantes mencionados puso entre interrogantes la labor de los partidos políticos y si su función ha sido cumplida cabalmente o, ya directamente, si a los mexicanos nos han servicio para algo que no sea endilgarnos semejantes personajes como gobernantes. Todos prestos al dinero, pero ninguno a marcar perfiles en los cuales predomine la honestidad, capacidad, sensibilidad, formación, salud y principios.

PEMEX: FUENTE DE CORRUPCIÓN

El caso Odebrecht aún depara muchas sorpresas en México. Altos funcionarios y ex funcionarios de Pemex están bajo la lupa de la Procuraduría General de la República (PGR). Para empezar está el ex director de la petrolera, Emilio Lozoya, quien ha sido protegido hasta el momento por la administración de Peña Nieto. Además hay otros 18 mandos y ex servidores públicos de las áreas de Planeación, Proyectos, Obras Públicas, Gerencia Jurídica de Contratos, Gas y Petroquímica Básica y de Transformación Industrial, quienes podrían estar implicados en delitos de enriquecimiento ilícito por sobornos pagados por la empresa brasileña.

Un informe sobre los estados financieros de los servidores públicos quienes firmaron los contratos con empresas brasileñas implicadas en el mayor escándalo de corrupción en América Latina, es elaborado por la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR, a cargo de Crisófono de Jesús Díaz Cervantes, quien indaga también la asignación de contratos a Odebrecht en refinerías de Tula y Salamanca y una para suministrar etano a la planta de Etileno XXI en Veracruz.

Los mandos involucrados son Arturo Arregui García, subdirector de Planeación; Fernando Amor Castillo, ex subdirector de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos; Víctor Domínguez Cuéllar, ex subdirector de Ductos, y Armando Ricardo Arenas Briones, ex director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, entre otros. Estos cuatro funcionarios firmaron el contrato para suministrar 66 mil barriles diarios de etano a la planta de Etileno XXI, de Braskem (filial de Odebrecht) en asociación con la mexicana IDESA.

Asimismo, la PGR indaga lo movimientos financieros de José Samuel Sánchez Reyes, gerente jurídico de Contratos de Pemex, y de Sylvia Uribe Arredondo Cepeda, abogada de la misma gerencia; Mario Alberto García Duarte, ex coordinador de Proyectos de Pemex; Carlos Vinicio Morales Azpiroz, ex gerente de Proyectos de Ampliación de Capacidad de Pemex, y Gustavo Escobar Carré, ex subdirector de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción.

En otro caso de profunda corrupción, una juez federal declaró en estado de insolvencia a la empresa Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (Trese), la cual en 2013 integró el consorcio ganador de un contrato de 500 millones de dólares para compresión de gas natural de Pemex Exploración y Producción (PEP). La juez Séptima de Distrito en Materia Civil, Concepción Martín, declaró el 5 de septiembre en concurso mercantil involuntario a Trese, por una demanda promovida por su acreedora Eon Offshore ante el incumplimiento de pago de sus deudas.

Trese ganó el contrato de referencia hasta 2020 para servicios de compresión mediante plataforma autoelevable en el activo Canterell, uno de los más importantes del sexenio, en consorcio con Grupo Nuvoli, Alher Oil & Gas y Ardica Construcciones. El auge de Trese inició el sexenio pasado, cuando ganó otros tres contratos de PEP por más de 3 mil 800 millones de pesos para servicios de hotelería en plataformas.

El concurso mercantil derivaría de deudas de Trese por la renta del buque Armada Firman 3, propiedad de una empresa de Malasia, precisamente utilizado para los contratos de servicios a plataformas. Con la declaración de concurso se abrió un periodo de un año para negociar con acreedores, o la empresa será declarada en quiebra.

ES DE SABIOS RECULAR

Ya se sabrá, porque es el sexenio de la transparencia y la rendición de cuentas -de la cual no se dice que tan claras deben ser-, en cuánto salió la gira del gobernador Carlos Manuel Joaquín González por los Estados Unidos, partiendo del costo de los vuelos y de los lugares en donde se hospedaron porque el hecho de no andar con una gran comitiva no significa necesariamente ahorro o austeridad, pueden ser pocos, pero de gustos muy caros. Ahora que, mucho será poco si se consiguió recuperar la confianza de los vecinos en venir a Quintana Roo y regresar a sus hogares sanos y salvos. Es decir, si lograron eliminar el warning que tanto daño ha causado. Seguramente las preguntas más escuchadas por el mandatario giraron en torno a la situación que priva en el país a raíz de los sismos y ciertamente que también dijo que todo va viento en popa, indudablemente afirmó la recuperación está en marcha y será inmediata y, evidentemente, nadie le creyó.

En fin, con esta gira no se enteró personalmente de los desajustes de las comparecencias de sus funcionarios. No pudo percatarse por sí mismo -y no a través de colaboradores dispuestos a distribuir sus rencores y a vender su opinión valiéndose de ser escuchados y ocupar un sitio muy cercano en los afectos y efectos del gobernador- de las pifias y de los renglones pendientes de abordar así como de la forma en la cual los curuleros de la XV Legislatura están abonando en su desprestigio al situarlo como el gran eje rector de cada una de sus actitudes, determinaciones e inclusive palabras.

A la titular de la Secretaría del Trabajo, Carolina Portillo, ni siquiera le cuadraron los números y según dejó bien claro, todos aquellos cuyas familias son cercanas a los afectos del mandatario son y seguirán siendo intocables. Se lució señalando cifras económicas recuperadas en favor de los estafados, pero ello provocó se preguntarán ¿dónde están siendo juzgados quienes cometieron los ilícitos? Cómo se ha visto a lo largo del último año, denuncias van y vienen, se presentan, las suman, hablan de ellas pero no hay ningún resultado. Las de Salud y Educación dieron muestras de una gran ignorancia, de desconocer casi por completo el terreno en donde están paradas. Y así, hasta llegar a los Alamilla.

Lo bueno de todo esto es que no le resulta importante al mandatario ni ese comportamiento ni otros que tengan que ver con su nefasto gabinete o con su propia conducción. No tiene la menor importancia salir a enderezarles la plana, a corregir desplantes y equivocadas declaraciones o dejar bien asentado no existe ningún nepotismo ni conflicto de intereses cuando se trata de las labores de su Oficial Mayor y su señora esposa, por la simple y sencilla razón de encontrarse en dos áreas diferentes y una de ellas depende directamente de su oficina, ¿la otra no? En el organigrama descubrimos está ligada a Hacienda, pero resulta que el mismo “palito” lleva a esta área al rectángulo en donde aparece el titular del Ejecutivo estatal. O sea que…

Seguro que cuando declaró saberlo todo con relación a la licitación ganada por una Comercializadora poblana para la elaboración de uniformes escolares, también conocía esas letras chiquitas en donde se aplican penalizaciones ridículas por el incumplimiento en la entrega además de estar enterado de no haber sido otorgada la fianza o el depósito garantía del contrato celebrado. ¿Conoció el monto del moche? ¿Lo entregaron antes, después o se queda al final para asegurarse que les paguen completo? ¿Le tocó su tajadita al ex gobernador y amigo presentador del libro menos leído de México? Cuando termine el sexenio seguro tendremos la versión más cercana a la realidad hasta de quienes acompañaban a don Carlos Manuel en sus giras, en las del extranjero y las que van y vienen dentro del territorio nacional para cumplir con el PAN, con el PRD, con sus líderes y con los hombres que bajo esas banderas alcanzaron el poder.

Así son estas historias, cíclicas.

A OJO DE BUEN CUBERO

Afortunadamente varias organizaciones se han dado a la tarea de recopilar nombres y montos de las donaciones, la lista crece y por ende, los montos se multiplican. Ya son: BBVA Bancomer y el Grupo BBVA, con diez millones de dólares; The Coca-Cola Company 3.000,000.00 en billetes verdes al igual que los siguientes: Walmart de México y Centroamérica 2.234,000; Samsung 1.200,000; Google 1.000,000; Facebook 1.000,000; Apple 1.000,000; AT&T 1.000,000; Home Depot 1.000,000; Altán Redes 1.000,000; Abbot 1.000,000; Scotiabank 558,000; Ford 500,000; Totalplay 277,535; Lady Gaga 2.000,000; Katy Perry 1.000,000; J. K. Rowling 1.000,000; Cristiano Ronaldo 830,000; Grupo Pachuca 333,042; Grupo Maná 200,000; Iniciativa YoXMéxico (Miguel Layún y Javier Hernández) 195,000; Sergio Pérez 168,000; Salma Hayek 100,000; Ricky Martin 100,000; Shawn Mendes 100,000; Unicef 4.600,000; China 1.000,000; Banco Interamericano de Desarrollo 400,000; El Vaticano 150,000; Comunidad mexicana en Londres 12,000; Comunidad de mexicanos en Bruselas 5,800.

GRAN TOTAL EN DÓLARES: 36 MILLONES 963 MIL 377.

MÁS: 20 MILLONES DE EUROS PROCEDENTES DE RUSIA.

DE LOS PASILLOS

Arrastra irregularidades el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Éstas se han acumulado cuando ha sido aplicado en entidades afectadas por fenómenos naturales debido a excesivos trámites burocráticos, desvíos de recursos y retraso o incumplimiento de la ayuda a damnificados… En Tabasco, Veracruz, Guerrero, Baja California Sur, Michoacán y Chiapas se han detectado malos manejos de los recursos del mecanismo el cual tiene como fin canalizar asistencia inmediata y de reconstrucción por todo tipo de desastres naturales… En este oscuro contexto, destaca el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, quien está en la cárcel por el desvío de recursos otorgados tras las inundaciones en la entidad en 2011… En Guerrero, a tres años de los daños ocasionados por el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, no se ha cumplido con la rehabilitación prometida en las zonas de Tierra Caliente, Costa Grande y de la Montaña…

Este martes, Cataluña se paralizó. Las actividades empresariales, públicas y estudiantiles de la región se suspendieron por la huelga general convocada por los partidos independentistas, las plataformas civiles, los sindicatos y las agrupaciones juveniles, en protesta por la brutal represión del pasado domingo, cuando un operativo policial ordenado por el gobierno español del derechista Mariano Rajoy dejó un saldo de casi 900 heridos y una indignación popular por la violencia y el ataque a la libertad de expresión y de voto… Las carreteras se cerraron, la actividad comercial paró, ninguna escuela pública abrió sus puertas y hasta grandes corporaciones decidieron no realizar actividades en señal de protesta.

