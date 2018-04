Por postura de AMLO, CCE cancela mesa de diálogo sobre nuevo aeropuerto - Indice Político

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril (AlMomentoMX).— El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) canceló la mesa donde discutirían con los candidatos a la Presidencia sobre la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), debido a la postura “intolerante” del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

“La posición del candidato de Morena es tan firme que hasta folletos ya sacó. Después de escuchar su respuesta al ingeniero (Carlos) Slim y las respuestas que su experto ha dado, no están abiertos al diálogo. No nos interesa organizar un foro con todos los candidatos, cuando un candidato tiene una propuesta que no escucha, no nos interesa ya realizarlo”, indicó el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón Castañón.

En marzo pasado, López Obrador y Castañón acordaron una mesa de análisis para determinar si había riesgos en la construcción del NAIM en Texcoco o si la obra no debería cancelarse.

“En este tema ha quedado una muestra de intolerancia para no escuchar, a él le corresponde escuchar, proponer y convencernos, esperemos que esté abierto al diálogo. Hoy no lo tenemos”, afirmó el empresario al considerar que el nuevo aeropuerto se trata de “un tema tan importante como para darle un golpe de campaña”.

El presidente del CCE hizo un llamado a todos los candidatos para que presenten propuestas concretas y protagonicen un debate serio que permita la evaluación de las propuestas de los cinco candidatos presidenciales.

Aunque el diálogo técnico sobre el NAIM fue descartado, Juan Pablo Castañón dijo que continúa en pie la reunión con López Obrador prevista para el próximo 11 de mayo, para conocer a fondo sus propuestas y presentarles la agenda del sector privado, “México Mejor Futuro”.

El pasado viernes, integrantes del CCE se reunieron con la candidata independiente Margarita Zavala, mientras que para el 4 de mayo se reunirán con el también independiente, Jaime Rodríguez, y durante el mes de junio se acercarán con los candidatos de las coaliciones Todos por México, José Antonio Meade, y Por México al Frente, Ricardo Anaya.

López Obrador ha reiterado que de llegar a la Presidencia cancelaría la construcción del NAIM y en su lugar promoverá la alternativa de remodelar la base aérea de Santa Lucía. Sin embargo, para Castañón, el NAIM será viable durante 50 años y permitirá la creación de empleos con salarios “importantes”.

AM.MX/dsc

The post Por postura de AMLO, CCE cancela mesa de diálogo sobre nuevo aeropuerto appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios